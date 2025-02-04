Новый альбом британской певицы — это поп-музыка будущего, за вдохновением обратившаяся к трип-хопу девяностых.
В прошлом году Минаева перешла в статус большой хитмейкерки. А этот начинает с большого альбома, который должен только закрепить ее в этой роли.
Ключевой поп-артист поколения — с финальным альбомом под прежним именем.
Мы по-прежнему ждем следующий сольник ATL. А пока — большой микстейп с близким по духу артистом.
Заметный британский рэп-артист — с большим дебютным альбомом.
Песня «Дымок» нашумела в прошлом году, задача же альбома «Патриот» — показать, что Ицык Цыпер интереснее одного хита. И с этой задачей релиз справляется.
Архивный альбом американского рэпера, записанный еще в середине десятых. Мрачно, красиво, воодушевляюще.
Буда входит в 2025 год с еще одним альбомом — очередной порцией искусного рэпа и заявкой на то, что продуктивность в этом году не снизится.
Артист из Казахстана — с рэпом для тех, кто любит рэп.
Сингл, которым артист окончательно закрывает эру «Утопии» и готовит нас к будущему.
Новый альбом группы не такой шумный и агрессивный, а скорее личный, интимный и тревожный.
Артист входит в новый год с экспериментами с трэпом и рейджем.
Вероятно, самый нежный и в хорошем смысле попсовый сингл в дискографии Кишлака.
Сольное творчество участницы Cream Soda — это тоже электронная музыка, но с куда большей оглядкой на поп. Новый альбом — уже в феврале.
Красивое посвящение творчеству Антона Павловича Чехова.
Экскурс в наполненный стрессом образ жизни молодой рэп-звезды.
Мини-релиз певицы, где прилипчивые припевы встречают яркий электронный продакшен.
Куок-рэпер встречает Quok-продюсера — совместный релиз двух ипостасей Владимира Сорокина раскрывает обе только с лучших сторон.
Рэпер с головой бросается в отношения, полные противоречий и конфликтов.
Сингл для всех, кто устал от инноваций в рэпе и ценит жанр за классический олдскульный звук.
Светлая грусть и жаркая латиноамериканская музыка в треке московского дуэта.
Артистка находит уют среди холодов и глитчей.