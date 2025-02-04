Что случилось с музыкой

22главных релиза января

Сегодня в 14:45
Музыкальный год начался ярко: альбомы ключевых поп-артистов мировой и локальных сцен, инди-эксперименты, эмоциональные рэперы и новые герои чартов, готовые покорять их здесь и сейчас.
FKA Twigs «Eusexua»

Новый альбом британской певицы — это поп-музыка будущего, за вдохновением обратившаяся к трип-хопу девяностых.

Альбом:
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Минаева «Полная комната любви»

В прошлом году Минаева перешла в статус большой хитмейкерки. А этот начинает с большого альбома, который должен только закрепить ее в этой роли.

Альбом:
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The Weeknd «Hurry Up Tomorrow»

Ключевой поп-артист поколения — с финальным альбомом под прежним именем.

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альбом
ATL, Ка-тет «Вечный двигатель»

Мы по-прежнему ждем следующий сольник ATL. А пока — большой микстейп с близким по духу артистом.

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микстейп
Central Cee «Can’t Rush Greatness»

Заметный британский рэп-артист — с большим дебютным альбомом.

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альбом
Ицык Цыпер «Патриот»

Песня «Дымок» нашумела в прошлом году, задача же альбома «Патриот» — показать, что Ицык Цыпер интереснее одного хита. И с этой задачей релиз справляется.

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альбом
Mac Miller «Balloonerism»

Архивный альбом американского рэпера, записанный еще в середине десятых. Мрачно, красиво, воодушевляюще.

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альбом
OG Buda «SZN»

Буда входит в 2025 год с еще одним альбомом — очередной порцией искусного рэпа и заявкой на то, что продуктивность в этом году не снизится.

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альбом
Кухня «Закрыть глаза»

Артист из Казахстана — с рэпом для тех, кто любит рэп.

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сингл
Travis Scott «4x4»

Сингл, которым артист окончательно закрывает эру «Утопии» и готовит нас к будущему.

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сингл
Ic3Peak «Coming Home»

Новый альбом группы не такой шумный и агрессивный, а скорее личный, интимный и тревожный.

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альбом
Seemee «Падай на мою кровать»

Артист входит в новый год с экспериментами с трэпом и рейджем.

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сингл
Кишлак, Диана Астер «Заколдовала»

Вероятно, самый нежный и в хорошем смысле попсовый сингл в дискографии Кишлака.

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сингл
Afelia «Не исправится»

Сольное творчество участницы Cream Soda — это тоже электронная музыка, но с куда большей оглядкой на поп. Новый альбом — уже в феврале.

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сингл
«Звери» «Жозефина Павловна»

Красивое посвящение творчеству Антона Павловича Чехова.

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сингл
Heronwater «Beast Mode»

Экскурс в наполненный стрессом образ жизни молодой рэп-звезды.

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сингл
Adette «Shy!»

Мини-релиз певицы, где прилипчивые припевы встречают яркий электронный продакшен.

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EP
Куок, Quok «17/25 ADHD»

Куок-рэпер встречает Quok-продюсера — совместный релиз двух ипостасей Владимира Сорокина раскрывает обе только с лучших сторон.

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альбом
Lovv66 «Отель, клуб или дом?»

Рэпер с головой бросается в отношения, полные противоречий и конфликтов.

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сингл
Murovei, DJ Cave «Ищи меня»

Сингл для всех, кто устал от инноваций в рэпе и ценит жанр за классический олдскульный звук.

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сингл
«Базар» «Вплотную»

Светлая грусть и жаркая латиноамериканская музыка в треке московского дуэта.

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сингл
МС Улыбочка «Снежок»

Артистка находит уют среди холодов и глитчей.

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