Что случилось с музыкой

20главных релизов октября

Сегодня в 17:45
Октябрь получился заметным на громкие музыкальные события: тут и камбэк Тайлера, и неожиданно честный альбом Славы КПСС, и как всегда впечатляющие «СБПЧ». А также — много поп-музыки, инди и рэпа.
Слава КПСС — «Россия34»

Самый личный и честный альбом главного трикстера российской хип-хоп-сцены и главная заявка на рэп-альбом года.

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альбом
Ezra Collective — «Dance, No One's Watching»

Лондонская группа продолжает успешно справляться с миссией «делаем джаз поп-музыкой».

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альбом
Charli XCX — «Brat and it's completely different but it's also brat»

Кто сказал, что brat summer закончился? Чарли выпустила ремикс-альбом со всеми — от Арианы Гранде до Билли Айлиш.

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альбом
«Пошлая Молли» — «RATT#WHORE»

Кирилл Бледный вернулся, чтобы принести глэм-рок и хеви-метал.

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альбом
Toxi$ — «Изнутри»

Токсис льет харизму и обаяние на мини-релизе, где также можно услышать OG Buda и Isaeva.

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альбом
Мэйби Бэйби — «Hit Em Up»

Разборки в женском рэпе и не только — здесь достается и Инстасамке, и Миа Бойке.

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сингл
«СБПЧ» — «Животные пьют из луж»

Альбом меланхоличных песен о любви в мрачное время.

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альбом
Тося Чайкина, «Три дня дождя» — «Земля»

Неожиданный тандем переосмыслил ностальгическую песню группы «Маша и Медведи».

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сингл
The Limba — «Элита»

Доминик Джокер, Бьянка, Серега и не только на фитах возвращают 2007 год и R’n’B в значении «рич-н-бьютифул».

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альбом
Mzlff — «Светлая сторона»

Стример продолжает успешную трансформацию в рэпера.

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альбом
Baby Cute — «Break Up»

Новый сингл артистки «Газгольдера» — новая заявка на чартовый успех.

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сингл
Дора — «Lovesongs»

Любовь, грусть, радость, тревога, эйфория — на новом альбоме Доры можно найти самые разные настроения и много экспериментов с поп-музыкой.

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альбом
Feduk — «Принцесса и робот»

Романтичный мини-релиз Федука с упором на танцевальную сторону артиста.

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альбом
Lovv66 — «Движения»

Заглавный сингл с альбома, напоминающий о рэп-корнях артиста.

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сингл
ray!, Thomas Mraz — «Мокрые люди»

Томас Мраз продолжает поддерживать свежую кровь артистов — и открывать новые поп-имена.

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сингл
Tyler, the Creator — «Chromakopia»

Самый взрослый альбом главного рэп-инноватора десятых (и уже и двадцатых).

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альбом
Whole Lotta Swag, Баста — «Workal»

Фит со Скриптонитом уже был, теперь есть и с Бастой. Whole Lotta Swag продолжает не теряться на фоне легенд.

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сингл
OG Buda — «FreeRio 3»

Третья часть серии альбомов, где Буда изучает границы детройт-рэпа на русском языке.

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альбом
Yeat — «Lyfestyle»

Альбом для тех, кто хочет знать, как будет звучать рэп в ближайшие несколько лет.

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альбом
Kito Jempere — «Part Time Chaos Part Time Calmness»

Увлекательный релиз проекта от меломанов для меломанов с говорящим названием: тут собрали музыку под любой настрой.

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альбом
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