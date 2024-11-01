Что случилось с музыкой 20 главных релизов октября Леша Горбаш Сегодня в 17:45

Октябрь получился заметным на громкие музыкальные события: тут и камбэк Тайлера, и неожиданно честный альбом Славы КПСС, и как всегда впечатляющие «СБПЧ». А также — много поп-музыки, инди и рэпа.

Слава КПСС — «Россия34» Самый личный и честный альбом главного трикстера российской хип-хоп-сцены и главная заявка на рэп-альбом года. Ezra Collective — «Dance, No One's Watching» Лондонская группа продолжает успешно справляться с миссией «делаем джаз поп-музыкой». Charli XCX — «Brat and it's completely different but it's also brat» Кто сказал, что brat summer закончился? Чарли выпустила ремикс-альбом со всеми — от Арианы Гранде до Билли Айлиш. «Пошлая Молли» — «RATT#WHORE» Кирилл Бледный вернулся, чтобы принести глэм-рок и хеви-метал. Toxi$ — «Изнутри» Токсис льет харизму и обаяние на мини-релизе, где также можно услышать OG Buda и Isaeva. Мэйби Бэйби — «Hit Em Up» Разборки в женском рэпе и не только — здесь достается и Инстасамке, и Миа Бойке. «СБПЧ» — «Животные пьют из луж» Альбом меланхоличных песен о любви в мрачное время. Тося Чайкина, «Три дня дождя» — «Земля» Неожиданный тандем переосмыслил ностальгическую песню группы «Маша и Медведи». The Limba — «Элита» Доминик Джокер, Бьянка, Серега и не только на фитах возвращают 2007 год и R’n’B в значении «рич-н-бьютифул». Mzlff — «Светлая сторона» Стример продолжает успешную трансформацию в рэпера. Baby Cute — «Break Up» Новый сингл артистки «Газгольдера» — новая заявка на чартовый успех. Дора — «Lovesongs» Любовь, грусть, радость, тревога, эйфория — на новом альбоме Доры можно найти самые разные настроения и много экспериментов с поп-музыкой. Feduk — «Принцесса и робот» Романтичный мини-релиз Федука с упором на танцевальную сторону артиста. Lovv66 — «Движения» Заглавный сингл с альбома, напоминающий о рэп-корнях артиста. ray!, Thomas Mraz — «Мокрые люди» Томас Мраз продолжает поддерживать свежую кровь артистов — и открывать новые поп-имена. Tyler, the Creator — «Chromakopia» Самый взрослый альбом главного рэп-инноватора десятых (и уже и двадцатых). Whole Lotta Swag, Баста — «Workal» Фит со Скриптонитом уже был, теперь есть и с Бастой. Whole Lotta Swag продолжает не теряться на фоне легенд. OG Buda — «FreeRio 3» Третья часть серии альбомов, где Буда изучает границы детройт-рэпа на русском языке. Yeat — «Lyfestyle» Альбом для тех, кто хочет знать, как будет звучать рэп в ближайшие несколько лет. Kito Jempere — «Part Time Chaos Part Time Calmness» Увлекательный релиз проекта от меломанов для меломанов с говорящим названием: тут собрали музыку под любой настрой.