Самый личный и честный альбом главного трикстера российской хип-хоп-сцены и главная заявка на рэп-альбом года.
Лондонская группа продолжает успешно справляться с миссией «делаем джаз поп-музыкой».
Кто сказал, что brat summer закончился? Чарли выпустила ремикс-альбом со всеми — от Арианы Гранде до Билли Айлиш.
Кирилл Бледный вернулся, чтобы принести глэм-рок и хеви-метал.
Токсис льет харизму и обаяние на мини-релизе, где также можно услышать OG Buda и Isaeva.
Разборки в женском рэпе и не только — здесь достается и Инстасамке, и Миа Бойке.
Альбом меланхоличных песен о любви в мрачное время.
Неожиданный тандем переосмыслил ностальгическую песню группы «Маша и Медведи».
Доминик Джокер, Бьянка, Серега и не только на фитах возвращают 2007 год и R’n’B в значении «рич-н-бьютифул».
Стример продолжает успешную трансформацию в рэпера.
Новый сингл артистки «Газгольдера» — новая заявка на чартовый успех.
Любовь, грусть, радость, тревога, эйфория — на новом альбоме Доры можно найти самые разные настроения и много экспериментов с поп-музыкой.
Романтичный мини-релиз Федука с упором на танцевальную сторону артиста.
Заглавный сингл с альбома, напоминающий о рэп-корнях артиста.
Томас Мраз продолжает поддерживать свежую кровь артистов — и открывать новые поп-имена.
Самый взрослый альбом главного рэп-инноватора десятых (и уже и двадцатых).
Фит со Скриптонитом уже был, теперь есть и с Бастой. Whole Lotta Swag продолжает не теряться на фоне легенд.
Третья часть серии альбомов, где Буда изучает границы детройт-рэпа на русском языке.
Альбом для тех, кто хочет знать, как будет звучать рэп в ближайшие несколько лет.
Увлекательный релиз проекта от меломанов для меломанов с говорящим названием: тут собрали музыку под любой настрой.