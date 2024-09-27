Романтичный инди на русском и коннект поколений одновременно: Найк Борзов тут объединяется с молодой московской группой «Ночлег».
Новый альбом Федука уже совсем рядом, а свежий сингл звучит так, будто нас ждет еще больше танцевальной романтики.
Батя британской электроники десятых вернулся с первым с 2015 года альбомом. Это лучшая танцевальная музыка сезона.
Проект, посвященный памяти российского поэта. Участвуют Слава КПСС, pyrokynesis, Metox и не только.
Коллаб как будто несовместимых артистов. А на деле — солнечный электропоп, лишний раз доказывающий абсолютную универсальность обоих участников.
Главный поп-альбом месяца, который обсуждают не столько из‑за песен, сколько благодаря участию проблемного продюсера Доктора Люка.
Вторая часть альбома о мрачной и невеселой России.
Новый альбом уфимского трио — это вновь лучшая вечеринка, на которую можно попасть. Участвуют GONE.Fludd, Антоха МС, Тося Чайкина и не только.
Канадский старбой готовится к новому альбому — и идет с козырей.
Романтичный инди-поп-проект из Казахстана за последние пару лет сильно прибавил в хитрости и узнаваемости. Новый альбом эти позиции только укрепляет.
В прошлом радиоведущий и блогер Сэм продолжает развивать рэп-карьеру, где рассуждает о жизни чернокожего человека в современной России.
Состав участников и название как бы намекают на сиквел «Розового вина», но на деле это совсем другой танцпольный бэнгер: не о прошлом, а о настоящем.
Большой альбом человека, в последние годы ставшего заметным поп-сонграйтером. Но здесь — исключительно стильный мрачный рэп.
Камбэк рок-легенд с новой вокалисткой, который мы будем обсуждать еще долгое время.
Альбом концентрированного стиля и рэп-скиллов.
Самый добродушный электронщик последних лет — с новым альбомом, где продолжает сверкать светлая грусть.
Трэп-король из Атланты отказывается от глянцевых хитов в пользу грязного звука, когда‑то сделавшего его знаменитым.
Ростовские рэп-классики выпустили альбом, где долго и подробно рассказывают о своем мироощущении.
Новое имя для тех, кому в плейлистах не хватает агрессивного уличного рэпа.
Большой альбом тандема, который считает себя самыми стильными представителями рэпа на русском.
Артисты разных поколений совместным треком зазывают слушателей на вечный рейв.