Что случилось с музыкой

21главный релиз сентября

Сегодня в 17:45
Подводим итоги первого месяца осени: большие поп-звезды и обаятельные инди-артисты, новые рэп-герои и ростовские классики, светлая грусть и вечный рейв, камбэки Linkin Park и Кэти Перри и многое другое — это был яркий сентябрь.
«Ночлег», Найк Борзов — «Ты в моей голове»

Романтичный инди на русском и коннект поколений одновременно: Найк Борзов тут объединяется с молодой московской группой «Ночлег».

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Feduk — «Пазлы»

Новый альбом Федука уже совсем рядом, а свежий сингл звучит так, будто нас ждет еще больше танцевальной романтики.

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Jamie xx — «In Waves»

Батя британской электроники десятых вернулся с первым с 2015 года альбомом. Это лучшая танцевальная музыка сезона.

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альбом
Трибьют «Борис Рыжий. В России расстаются навсегда»

Проект, посвященный памяти российского поэта. Участвуют Слава КПСС, pyrokynesis, Metox и не только.

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альбом
Антоха МС, Баста — «Серый пес»

Коллаб как будто несовместимых артистов. А на деле — солнечный электропоп, лишний раз доказывающий абсолютную универсальность обоих участников.

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сингл
Кэти Перри — «143»

Главный поп-альбом месяца, который обсуждают не столько из‑за песен, сколько благодаря участию проблемного продюсера Доктора Люка.

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альбом
Horus — «Станция «Крепежная» 2»

Вторая часть альбома о мрачной и невеселой России.

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альбом
«Лауд» — «ТанецГолосЗвук 4»

Новый альбом уфимского трио — это вновь лучшая вечеринка, на которую можно попасть. Участвуют GONE.Fludd, Антоха МС, Тося Чайкина и не только.

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альбом
The Weeknd — «Dancing in the Flames»

Канадский старбой готовится к новому альбому — и идет с козырей.

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Zoloto — «Перевоплотиться»

Романтичный инди-поп-проект из Казахстана за последние пару лет сильно прибавил в хитрости и узнаваемости. Новый альбом эти позиции только укрепляет.

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альбом
Sam Omi — «Чистая линия»

В прошлом радиоведущий и блогер Сэм продолжает развивать рэп-карьеру, где рассуждает о жизни чернокожего человека в современной России.

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Элджей, Feduk, Biicla — «Snova»

Состав участников и название как бы намекают на сиквел «Розового вина», но на деле это совсем другой танцпольный бэнгер: не о прошлом, а о настоящем.

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Fardi — «Апшерон»

Большой альбом человека, в последние годы ставшего заметным поп-сонграйтером. Но здесь — исключительно стильный мрачный рэп.

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альбом
Linkin Park — «The Emptiness Machine»

Камбэк рок-легенд с новой вокалисткой, который мы будем обсуждать еще долгое время.

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GONE.Fludd — «Fluddality»

Альбом концентрированного стиля и рэп-скиллов.

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альбом
Fred Again.. — «Ten Days»

Самый добродушный электронщик последних лет — с новым альбомом, где продолжает сверкать светлая грусть.

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альбом
Future — «Mixtape Pluto»

Трэп-король из Атланты отказывается от глянцевых хитов в пользу грязного звука, когда‑то сделавшего его знаменитым.

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альбом
«Каста» — «Новинки зарубежного рэпа»

Ростовские рэп-классики выпустили альбом, где долго и подробно рассказывают о своем мироощущении.

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альбом
2hug — «Двадцать»

Новое имя для тех, кому в плейлистах не хватает агрессивного уличного рэпа.

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альбом
Kai Angel, 9mice — «Heavy Metal 2»

Большой альбом тандема, который считает себя самыми стильными представителями рэпа на русском.

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альбом
Пика, Boris Redwall, Joviee — «Огни»

Артисты разных поколений совместным треком зазывают слушателей на вечный рейв.

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