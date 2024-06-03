Главные концерты июня в Петербурге. Леонид Агутин, Pharaoh, ATL и не только

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Дмитрий Маликов
7 июня, в ресторане «Магадан»
За многолетнюю карьеру Дмитрий Маликов успел побыть разным — поп-звездой из эфира госканалов, классным композитором (это прошло уже мимо широкой публики), а заодно и интернет-мемом. Сейчас он воплощает все и сразу: и главные хиты споет, и на фортепиано сыграет, и пошутит в духе великих твитов.
ATL, Jeembo, Tveth
8 июня, в концертном зале «Гигант-холл»
Сборный концерт очень разных артистов. ATL — рэп-легенда, прошедший от агрессивного трэпа до хтонического слияния рэпа и рейва. Jeembo и Tveth — когда‑то участники YungRussia, сейчас — заметные артисты русскоязычной рэп-сцены. Jeembo отвечает за резкую харизму, Tveth давно освоился в роли MC-технаря, который удачно впишется на любой бит.
«ОУ74»
8 июня, в клубе Factory 3
Легенды челябинского андеграунда привезут в Петербург особенную программу: в этом году группа «ОУ74» отмечает свое пятнадцатилетие.
Зараза
14 июня, в VNVNC Concert Hall
Представитель объединения «Белая Чувашия» в этом году отметился сольным альбомом «Вы попали на мой район» — очень мрачным рэпом о том, как выглядит жизнь того самого спального района с темными подъездами и мрачными улицами. Пусть там иногда и случаются рейвы — и на концерте Заразы он тоже наверняка будет.
5sta Family
15 июня, в клубе Ibiza
Авторы культовых хитов нулевых прекрасно чувствуют себя в этом статусе: периодически выпускают новые песни, а на концертах под конец обязательно исполняют «Я буду» и «Зачем». И все довольны.
«Кино»
21 июня, в Ледовом дворце
Группа едет в новый тур с программой «История этого мира». Формат по-прежнему остается чутким к истории «Кино»: никаких новых солистов, никаких голограмм — только отличный звук.
Atlanta Act Summer Festival: «ЛСП», Pharaoh, Gone.Fludd и не только
21 июня, в «Севкабель Порту»
Большой рэп-фестиваль, который соберет самых разных героев: тут и «ЛСП» со своим бендом, и минорный Pharaoh, а также GONE.Fludd, Buzhido Zho, Lizer и многие другие.
«Наадя»
23 июня, на Новой сцене Александринского театра
Акустический концерт «Наади» с акцентом на академичность: с музыкальным оформлением будет помогать джазовый пианист и композитор Игорь Яковенко.
«Фактор-2»
28 июня, в баре «Руки вверх!»
Те, кому все еще недостаточно ностальгии по нулевым, могут выкрутить ее на абсолютный максимум: группа «Фактор-2» наверняка исполнит и «Красавицу», и «Весну», и другие свои песни, благодаря которым мы все еще помним об этой группе.
Леонид Агутин
29 июня, в «Газпром Арене»
Стадионный концерт Леонида Агутина — человека, который с годами только приумножил свое обаяние. Идти, нельзя пропускать.
Slimus
29 июня, в клубе Ibiza
Бывший участник группы Centr, который не соскуфился, а с годами стал только лучше и сейчас делает рэп на злобу дня обо всем, что окружает взрослых думающих людей в России.