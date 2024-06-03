Концертный зал

Главные концерты июня в Петербурге. Леонид Агутин, Pharaoh, ATL и не только

Вчера в 17:30
На какие выступления стоит сходить в июне — от камерного Маликова до стадионного Агутина, от больших рэп-фестивалей до ностальгии по нулевым.

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Дмитрий Маликов

7 июня, в ресторане «Магадан»

За многолетнюю карьеру Дмитрий Маликов успел побыть разным — поп-звездой из эфира госканалов, классным композитором (это прошло уже мимо широкой публики), а заодно и интернет-мемом. Сейчас он воплощает все и сразу: и главные хиты споет, и на фортепиано сыграет, и пошутит в духе великих твитов.

ATL, Jeembo, Tveth

8 июня, в концертном зале «Гигант-холл»

Сборный концерт очень разных артистов. ATL — рэп-легенда, прошедший от агрессивного трэпа до хтонического слияния рэпа и рейва. Jeembo и Tveth — когда‑то участники YungRussia, сейчас — заметные артисты русскоязычной рэп-сцены. Jeembo отвечает за резкую харизму, Tveth давно освоился в роли MC-технаря, который удачно впишется на любой бит.

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билеты

«ОУ74»

8 июня, в клубе Factory 3

Легенды челябинского андеграунда привезут в Петербург особенную программу: в этом году группа «ОУ74» отмечает свое пятнадцатилетие.

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встреча VK

Зараза

14 июня, в VNVNC Concert Hall

Представитель объединения «Белая Чувашия» в этом году отметился сольным альбомом «Вы попали на мой район» — очень мрачным рэпом о том, как выглядит жизнь того самого спального района с темными подъездами и мрачными улицами. Пусть там иногда и случаются рейвы — и на концерте Заразы он тоже наверняка будет.

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встреча VK

5sta Family

15 июня, в клубе Ibiza

Авторы культовых хитов нулевых прекрасно чувствуют себя в этом статусе: периодически выпускают новые песни, а на концертах под конец обязательно исполняют «Я буду» и «Зачем». И все довольны.

«Кино»

21 июня, в Ледовом дворце

Группа едет в новый тур с программой «История этого мира». Формат по-прежнему остается чутким к истории «Кино»: никаких новых солистов, никаких голограмм — только отличный звук.

Atlanta Act Summer Festival: «ЛСП», Pharaoh, Gone.Fludd и не только

21 июня, в «Севкабель Порту»

Большой рэп-фестиваль, который соберет самых разных героев: тут и «ЛСП» со своим бендом, и минорный Pharaoh, а также GONE.Fludd, Buzhido Zho, Lizer и многие другие.

Подробности:

встреча VK

«Наадя»

23 июня, на Новой сцене Александринского театра

Акустический концерт «Наади» с акцентом на академичность: с музыкальным оформлением будет помогать джазовый пианист и композитор Игорь Яковенко.

«Фактор-2»

28 июня, в баре «Руки вверх!»

Те, кому все еще недостаточно ностальгии по нулевым, могут выкрутить ее на абсолютный максимум: группа «Фактор-2» наверняка исполнит и «Красавицу», и «Весну», и другие свои песни, благодаря которым мы все еще помним об этой группе.

Леонид Агутин

29 июня, в «Газпром Арене»

Стадионный концерт Леонида Агутина — человека, который с годами только приумножил свое обаяние. Идти, нельзя пропускать.

Slimus

29 июня, в клубе Ibiza

© SLIMUS

Бывший участник группы Centr, который не соскуфился, а с годами стал только лучше и сейчас делает рэп на злобу дня обо всем, что окружает взрослых думающих людей в России.

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