Главные концерты июня в Петербурге. Леонид Агутин, Pharaoh, ATL и не только

Представитель объединения «Белая Чувашия» в этом году отметился сольным альбомом «Вы попали на мой район» — очень мрачным рэпом о том, как выглядит жизнь того самого спального района с темными подъездами и мрачными улицами. Пусть там иногда и случаются рейвы — и на концерте Заразы он тоже наверняка будет.