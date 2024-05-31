Концертный зал

23 главных концерта Москвы в июне. Баста, Stigmata, ATL, Лолита и не только

31 мая 2024 в 16:00
Фото: Nisian Hughes/Getty Images
Собрали все ключевые музыкальные события Москвы на июнь в одном месте: большие звезды, рэп-андеграунд, ностальгия по нулевым и многое другое.

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Maybe Baby

1 июня, Atmosphere

Раньше — голос группы «Френдзона», сейчас — артистка, в своем творчестве сочетающая бойкий рэп и прилипчивый R’n’B.

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билеты

Дети Rave

1 июня, 1930 Moscow

© @deti.rave

Рейв-эстетика, проверенные годами концертные хиты и очень много безумной энергетики.

Stigmata

1 июня, «Зеленый театр»

Рубрика «возвращаем 2007 год»: классики русского рока нулевых выступят в «Зеленом театре», чтобы превратить теплый июньский вечер в ностальгический сентябрь.

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билеты

Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets и Voskresenskii

2 июня, Atmosphere

Трио из Беларуси продолжает осваивать в своем творчестве эстетику нулевых — от пригламуренного рэпа до глянцевого R’n’B. И несет ее на концерты. Еще один минчанин Voskresenskii — один из ключевых рэперов новой волны, выводящий свои панчлайны на новые уровни абсурда.

Loud Boyz

7 июня, «Суперметалл»

Мероприятие от участников группы «Лауд», которые за последние десять лет узнали абсолютно все про хорошие вечеринки и без устали делятся своим опытом с аудиторией.

ATL, Jeembo, Tveth

7 июня, Atmosphere

© @aidar_stepanov/atl_acidhouze

Сборный концерт очень разных артистов. ATL — рэп-легенда, прошедший от агрессивного трэпа до хтонического слияния рэпа и рейва. Jeembo и Tveth — когда‑то участники YungRussia, сейчас — заметные участники русскоязычной рэп-сцены. Jeembo отвечает за резкую харизму, Tveth давно освоился в роли MC-технаря, который удачно впишется на любой бит.

Баста

7 июня, Shore House

Самый народный из русскоязычных артистов с камерным концертом у Москвы-реки.

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билеты

Slimus

7 июня, 1930 Moscow

Бывший участник группы Centr, который не соскуфился, а с годами стал только лучше и сейчас делает рэп на злобу дня обо всем, что окружает взрослых думающих людей в России.

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«Заточка»

7 июня, «Зеленый театр»

Группа, которая решила, что соединить ироничный русскоязычный рэп и американский кантри — это отличная идея. И оказалась сильно права.

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Macan

8 июня, «Лукойл-арена»

Самый пацанский из всех рэперов добрался до стадионов и отлично себя там чувствует.

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«АК-47», «Триагрутрика», «Рыночные отношения», «Черная экономика»

8 июня, Atmosphere

Сбор «Мстителей» от мира рэп-андеграунда десятых. Уральскую школу представляют «АК-47» и «ТГК», а столичную честь отстаивают «ЧЭ» и «РО».

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Куок

8 июня, «Зеленый театр»

Автор альбома «Джангл» (одного из наших любимых в прошлом году) — с большим летним концертом. Который должен лишний раз показать, почему Куок — один из самых интересных лайв-артистов сегодня. Рэп, рок, поп, электроника, инди — здесь можно будет услышать все.

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Dose

15 июня, «Море музыки»

Когда‑то рэп-битмейкер, сейчас — артист, делающий эстетский поп-R’n’B и соответствующие выступления.

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OG Buda

15 июня, «MTC Live Лето»

© @budaog

Заметная рэп-звезда с летним концертом, где можно будет услышать самые разные хиты: от старых работ с Платиной и Feduk до недавних интроспективных сольных треков.

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билеты

Лолита

21 июня, VK Gypsy

Легенда, своей музыкой и харизмой объединяющая самые разные поколения.

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Михаил Шуфутинский

21 июня, Shore House

Как и Лолита, Михаил Шуфутинский освоился в статусе вневременного артиста. Одни любят его за великие песни своей молодости, их дети — за вечные мемы про 3 сентября.

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билеты

Lovv66, Newlightchild!

22 июня, Atmosphere

Newlightchild! — артист, который звучит как следующая большая рэп-звезда. А Lovv66 — это человек, который рэп-звездой уже побыл, заскучал и перешел к красивой поп-музыке.

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Владимир Пресняков

22 и 23 июня, «Зеленый театр»

Два дня подряд Владимир Пресняков будет исполнять главные песни многолетней карьеры на сцене «Зеленого театра».

Элджей и Anikv

28 июня, Atmosphere

Совместный концерт двух больших звезд: Элджей потихоньку готовится к выходу нового альбома, где будет в том числе и песня с Anikv. А концерты артистки «Газгольдера» — отличная возможность послушать, как девушка с джазовым бэкграундом исполняет свои чартовые хиты сегодняшнего дня.

Ноггано

28 июня, VK Stadium

Если в начале месяца Баста выступает на небольшой красивой площадке со своими главными хитами, то в конце июня Василий Вакуленко вспомнит про одно из своих альтер эго — Ноггано с его шумным гангстерским рэпом.

Подробности:

билеты

Andro

28 июня, «Море музыки»

Обладатель одного из самых узнаваемых голосов последних лет, чья музыка — это вышколенный до мелочей поп.

Подробности:

билеты

Jony

28 июня, Shore House

© Jony

Автор хитов второй половины десятых, а также человек, повлиявший на то, чтобы определение «кальян-поп» перестало быть стыдным, также отметится уютным концертом в Москве.

Подробности:

билеты

Бонус: фестиваль Quantumland

22 июня, завод «Энергомаш» (Чехов, 56 километров от Москвы)

© Quantumland

Слияние советской атмосферы с иммерсивным перформансом, выставки и открытые научные дискуссии, инсталляции современного искусства, а также большая рейв-программа от Odyssey и Radi Mira i Lubvi.

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