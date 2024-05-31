23 главных концерта Москвы в июне. Баста, Stigmata, ATL, Лолита и не только

Автор альбома «Джангл» (одного из наших любимых в прошлом году) — с большим летним концертом. Который должен лишний раз показать, почему Куок — один из самых интересных лайв-артистов сегодня. Рэп, рок, поп, электроника, инди — здесь можно будет услышать все.