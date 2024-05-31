23 главных концерта Москвы в июне. Баста, Stigmata, ATL, Лолита и не только

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Maybe Baby
1 июня, Atmosphere
Раньше — голос группы «Френдзона», сейчас — артистка, в своем творчестве сочетающая бойкий рэп и прилипчивый R’n’B.
Дети Rave
1 июня, 1930 Moscow
Рейв-эстетика, проверенные годами концертные хиты и очень много безумной энергетики.
Stigmata
1 июня, «Зеленый театр»
Рубрика «возвращаем 2007 год»: классики русского рока нулевых выступят в «Зеленом театре», чтобы превратить теплый июньский вечер в ностальгический сентябрь.
Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets и Voskresenskii
2 июня, Atmosphere
Трио из Беларуси продолжает осваивать в своем творчестве эстетику нулевых — от пригламуренного рэпа до глянцевого R’n’B. И несет ее на концерты. Еще один минчанин Voskresenskii — один из ключевых рэперов новой волны, выводящий свои панчлайны на новые уровни абсурда.
Loud Boyz
7 июня, «Суперметалл»
Мероприятие от участников группы «Лауд», которые за последние десять лет узнали абсолютно все про хорошие вечеринки и без устали делятся своим опытом с аудиторией.
ATL, Jeembo, Tveth
7 июня, Atmosphere
Сборный концерт очень разных артистов. ATL — рэп-легенда, прошедший от агрессивного трэпа до хтонического слияния рэпа и рейва. Jeembo и Tveth — когда‑то участники YungRussia, сейчас — заметные участники русскоязычной рэп-сцены. Jeembo отвечает за резкую харизму, Tveth давно освоился в роли MC-технаря, который удачно впишется на любой бит.
Баста
7 июня, Shore House
Самый народный из русскоязычных артистов с камерным концертом у Москвы-реки.
Slimus
7 июня, 1930 Moscow
Бывший участник группы Centr, который не соскуфился, а с годами стал только лучше и сейчас делает рэп на злобу дня обо всем, что окружает взрослых думающих людей в России.
«Заточка»
7 июня, «Зеленый театр»
Группа, которая решила, что соединить ироничный русскоязычный рэп и американский кантри — это отличная идея. И оказалась сильно права.
Macan
8 июня, «Лукойл-арена»
Самый пацанский из всех рэперов добрался до стадионов и отлично себя там чувствует.
«АК-47», «Триагрутрика», «Рыночные отношения», «Черная экономика»
8 июня, Atmosphere
Сбор «Мстителей» от мира рэп-андеграунда десятых. Уральскую школу представляют «АК-47» и «ТГК», а столичную честь отстаивают «ЧЭ» и «РО».
Куок
8 июня, «Зеленый театр»
Автор альбома «Джангл» (одного из наших любимых в прошлом году) — с большим летним концертом. Который должен лишний раз показать, почему Куок — один из самых интересных лайв-артистов сегодня. Рэп, рок, поп, электроника, инди — здесь можно будет услышать все.
Dose
15 июня, «Море музыки»
Когда‑то рэп-битмейкер, сейчас — артист, делающий эстетский поп-R’n’B и соответствующие выступления.
OG Buda
15 июня, «MTC Live Лето»
Заметная рэп-звезда с летним концертом, где можно будет услышать самые разные хиты: от старых работ с Платиной и Feduk до недавних интроспективных сольных треков.
Лолита
21 июня, VK Gypsy
Легенда, своей музыкой и харизмой объединяющая самые разные поколения.
Михаил Шуфутинский
21 июня, Shore House
Как и Лолита, Михаил Шуфутинский освоился в статусе вневременного артиста. Одни любят его за великие песни своей молодости, их дети — за вечные мемы про 3 сентября.
Lovv66, Newlightchild!
22 июня, Atmosphere
Newlightchild! — артист, который звучит как следующая большая рэп-звезда. А Lovv66 — это человек, который рэп-звездой уже побыл, заскучал и перешел к красивой поп-музыке.
Владимир Пресняков
22 и 23 июня, «Зеленый театр»
Два дня подряд Владимир Пресняков будет исполнять главные песни многолетней карьеры на сцене «Зеленого театра».
Элджей и Anikv
28 июня, Atmosphere
Совместный концерт двух больших звезд: Элджей потихоньку готовится к выходу нового альбома, где будет в том числе и песня с Anikv. А концерты артистки «Газгольдера» — отличная возможность послушать, как девушка с джазовым бэкграундом исполняет свои чартовые хиты сегодняшнего дня.
Ноггано
28 июня, VK Stadium
Если в начале месяца Баста выступает на небольшой красивой площадке со своими главными хитами, то в конце июня Василий Вакуленко вспомнит про одно из своих альтер эго — Ноггано с его шумным гангстерским рэпом.
Andro
28 июня, «Море музыки»
Обладатель одного из самых узнаваемых голосов последних лет, чья музыка — это вышколенный до мелочей поп.
Jony
28 июня, Shore House
Автор хитов второй половины десятых, а также человек, повлиявший на то, чтобы определение «кальян-поп» перестало быть стыдным, также отметится уютным концертом в Москве.
Бонус: фестиваль Quantumland
22 июня, завод «Энергомаш» (Чехов, 56 километров от Москвы)
Слияние советской атмосферы с иммерсивным перформансом, выставки и открытые научные дискуссии, инсталляции современного искусства, а также большая рейв-программа от Odyssey и Radi Mira i Lubvi.