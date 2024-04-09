В Чечне запретили слишком быструю и медленную музыку. Угадайте, какие треки нельзя слушать

Что такое BPM? Это показатель в музыке, определяющий скорость воспроизведения или исполнения песни, который высчитывается по количеству четвертных нот в минуту. На практике это означает, что под запрет попадает в первую очередь агрессивная танцевальная музыка. Техно существует в диапазоне от 120 до 140 BPM, драм-н-бейс и вовсе доходит до 160. В относительной безопасности классический хип-хоп, которому сегодня свойственны от 80 до 100 BPM. С поп-музыкой сложнее: все зависит от того, какие жанры вдохновили ту или иную песню. Предлагаем вам послушать известные треки и угадать, можно ли теперь их слушать в Чечне.