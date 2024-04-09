Сложный тест

В Чечне запретили слишком быструю и медленную музыку. Угадайте, какие треки нельзя слушать

Сегодня в 13:00
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Чеченской Республике готовятся запретить музыку, не входящую в рамки от 80 до 116 ударов в минуту. Подготовили для вас тест: можно ли в регионе слушать песни Инстасамки, Киркорова и Кизару, а заодно — гимн России?

В конце прошлой недели Минкульт Чечни сообщил, что в республике собираются ограничить разрешенные музыкальные произведения по ударам в минуту (BPM): от 80 до 116, решение уже согласовано с Рамзаном Кадыровым. «Мы должны нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа», — так решение комментирует Министерство культуры. Ведомство не уточняет, на каких основаниях принято решение. Также пока непонятно, относится ли оно только к народной музыке или вообще к любым жанрам.

Что такое BPM? Это показатель в музыке, определяющий скорость воспроизведения или исполнения песни, который высчитывается по количеству четвертных нот в минуту. На практике это означает, что под запрет попадает в первую очередь агрессивная танцевальная музыка. Техно существует в диапазоне от 120 до 140 BPM, драм-н-бейс и вовсе доходит до 160. В относительной безопасности классический хип-хоп, которому сегодня свойственны от 80 до 100 BPM. С поп-музыкой сложнее: все зависит от того, какие жанры вдохновили ту или иную песню. Предлагаем вам послушать известные треки и угадать, можно ли теперь их слушать в Чечне.

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