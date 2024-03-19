Ей на фитах никогда не тесно. Почему Anikv остается певицей с припевов

«Аника закрепила за собой статус артистки с припева — она и много работала с другими артистами, и исполняла реально крутые припевы. Но это же неплохо. На протяжении всей своей карьеры Аника была рядом с кем‑то, чье влияние и звук охотно подхватывала: это можно сказать и про Салуки, и про 9mice и Kai Angel. И я вижу в этом корень проблемы того, почему мы до сих пор толком не узнали, что Аника представляет из себя сольно. Это достаточно архетипичный сценарий: мы знаем много девушек, звучание которых намеренно или не очень формировали их коллеги. Как, например, певица Тинаше. Артистка-пластилин, которая в свое время отлично звучала и под хитовые биты DJ Mustard, и под электронный продакшен Machinedrum.