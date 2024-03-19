Ей на фитах никогда не тесно. Почему Anikv остается певицей с припевов

С чего начинала Аника: эмигрантская семья, школьный буллинг и джаз-клубы.
Аника любит подчеркивать, что начинала с низов. В шесть лет она переехала из Тбилиси в Москву и училась в школе в Перово, где столкнулась с буллингом. В будущем это повлияло на ее желание выделяться. В университете она стала играть в группе, а затем несколько лет пела на улице, участвовала в проекте «Музыка в метро»Программа московского метро, дающая площадку для выступления городским музыкантам.. Ее заметили и начали приглашать выступать, Аника стала петь в крупнейшем московском джаз-клубе — Алексея Козлова. Параллельно в конце десятых она начала заниматься и собственной сольной карьерой.
Знакомство с Салуки и участие в «Песнях» на ТНТ
В 2018 году Аника познакомилась с Салуки. Арсений Несатый к этому времени — битмейкер чуть ли не главного объединения момента Dead Dynasty и продюсер хита Pharaoh и Boulevard Depo «5 минут назад». Он еще не признанный артист, но уже известный битмейкер. Аника и Салуки подружились, а вскоре начали встречаться.
В 2019-м Аника участвовала во втором сезоне шоу «Песни». Она шла на проект, чтобы попасть на «Газгольдер»Одним из продюсеров проекта был Баста, руководящий «Газгольдером». Победители получили контракт с лейблом., до финала не дошла, но на лейбл все же попала. Там она получила творческую свободу — а заодно и возможность работать с Несатым. После «Песен» Аника могла затеряться, даже находясь на «Газе», — так случилосьПоказательно, что месячная аудитория Аники на Яндекс Музыке — площадке с открытой статистикой слушателей — больше, чем общее количество слушателей трех других артисток «Газгольдера». У Аники — больше 2 300 000, у Tritia — 690 тысяч, Straniza — 650 тысяч Минаевой — 429 тысяч, например, с группой Tritia, певицей Straniza и Ксенией Минаевой (последняя стрельнула только в 2023-м). Все они попали на лейбл после шоу. Но Аника работала с Салуки — это ее и выделило среди других певиц «Газа» и помогло карьерно продвинуться.
«Меня не будет». Первый большой успех — фит
Летом 2019 года у Салуки вышел альбом «Властелин калек», на нем — две песни с Аникой, и это далеко не самые заметные треки с альбома. Зато через год появилась песня «Меня не будет». Первый хит дуэта — и первый хит Аники. Сразу за ним появился ее первый альбом «Старше», полностью спродюсированный Салуки и OsaБитмейкер, о котором узнали после работы с Салуки над альбомом «Властелин калек». Он также сотрудничал с Элджеем, Маркулом, White Punk и Soda Luv. — приятный стык поп-музыки и R’n’B, который засветился в чартах благодаря успеху «Меня не будет». Вплоть до расставания Несатый писал музыку для ее треков.
Пару сравнивали с Ромой Мальбэком и Сюзанной — другим творческим союзом, который вытек из союза личного. Но между ними есть разница: кажется, что Роман Варнин и Сюзанна к моменту объединения — обособленные артисты, которые сложили дважды два и получили пять. Аника же исполняла приятные припевы, но казалась лишь дополнением к Салуки и его изобретательной музыке. «Сайт Genius пишет о певице так: „Известна совместными работами с рэп-артистом Салуки“. Конечно, женщин часто определяют через их мужчин, но в данном случае это не будет вопиющей неправдой: их коллаб с Сеней действительно был крепким, а перекос в сторону Салуки — заметным», — говорит Карина Бычкова, редакторка The Flow и авторка «канала про рэп».
«Нам тесно быть вместе». Аника и волна фитов
Отношения с Салуки подарили Анике не только хиты, но и вход в рэп-тусовку: она появилась на треках 104, Маркула и Soda Luv. И, в конце концов, на «Тесно» — совместном сингле с Aarne и Bushido Zho, ставшем одним из главных хитов второй половины 2022 года. Аника с Салуки расстались вскоре после выхода этой песни — в августе 2022-го. После этого она продолжила прыгать по фитам. Это были совместные треки исключительно с артистами уже сложившимися и успешными — сначала с Lil Krystalll и Mayot, а затем и с Kai Angel и 9mice.
Вот только артистки Аники в этих песнях нет — есть красивый, но бездушный и безличный женский вокал. Она отлично подстраивается под джерси-клаб, гэридж или афробит, у нее правда отличный голос, а еще узнаваемый образ с кудрями, но на этом все.
Казалось, что на время Аника переняла даже эстетику Viperr: носила парик из прямых черных волос и одевалась во все черное.
«Broken Season». Этап сольного творчества, которому чего‑то не хватает
В 2023-м вышел второй альбом певицы «Broken Season». Связь с Салуки тут сохраняется: релиз посвящен разрыву отношений с Несатым, а музыку для альбома сделал Osa. Но «Broken Season» трудно назвать прорывным или даже очень удачным — Аника, несмотря на разброс жанров, осталась в зоне комфорта. Хитом альбома стала песня «Больше» с Lil Krystalll.
Теперь она работает без Салуки. Карина Бычкова видит в этом новые возможности для певицы: «Как бы ни хотелось посочувствовать артистке, я уверена, что разрыв с Салуки пошел ей на пользу — прежде всего в карьерном плане. За 2023 год Аника прокачала себя как артистка, попробовала поработать с новым продакшеном, поэкспериментировала с внешностью и в целом стала занимать больше места в индустрии».
О месте в индустрии говорить все же рано: в музыке Аника пока остается певицей фитов. И избавиться от этого титула непросто: в ее случае нужно прыгнуть очень высоко. Сейчас ее главные хиты, если смотреть на прослушивания на стримингах, — по-прежнему совместные треки. Это «Меня не будет» с 28 миллионами прослушиваний на Spotify и «Тесно» с 23 миллионами прослушиваний.
Самый успешный сольный трек Аники — «Там, где хорошо». У него больше 450 тысяч прослушиваний на плейлисте в VK Музыке, больше 11 миллионов в Spotify и больше 5 миллионов просмотров на ютубе. Лучшие по просмотрам клипы Аники — «Тесно», «Меня не будет» и «Больше» (16, 7 и 1,1 млн просмотров соответственно), все они сняты на фиты. При этом сольный клип артистки «О чем мечтать» почти за полтора года набрал 113 тысяч просмотров.
Ждет ли Анику сольный успех в будущем?
«Аника закрепила за собой статус артистки с припева — она и много работала с другими артистами, и исполняла реально крутые припевы. Но это же неплохо. На протяжении всей своей карьеры Аника была рядом с кем‑то, чье влияние и звук охотно подхватывала: это можно сказать и про Салуки, и про 9mice и Kai Angel. И я вижу в этом корень проблемы того, почему мы до сих пор толком не узнали, что Аника представляет из себя сольно. Это достаточно архетипичный сценарий: мы знаем много девушек, звучание которых намеренно или не очень формировали их коллеги. Как, например, певица Тинаше. Артистка-пластилин, которая в свое время отлично звучала и под хитовые биты DJ Mustard, и под электронный продакшен Machinedrum.
По сути, Аника впервые попробовала сделать что‑то свое только на „Broken Season“ — это спустя столько лет известности хотя бы внутри музыкальной тусовки. И неудивительно, что альбом не ответил на все вопросы. Думаю, Анике нужно дать еще немного времени».
«Она правда хорошая вокалистка с крутыми данными. Но, к сожалению, я не вижу в ней потенциала большого артиста: она у всех на радарах с проекта «Песни» в 2019 году, выпустила два альбома и достаточно синглов, а также работала с множеством талантливых артистов и продюсеров — но больших сольных хитов за пять лет так и не случилось.
Надеюсь, она найдет себе «нового Салуки», который сможет преподнести именно ее талант для широкой аудитории».
«Я вижу Анику как большую артистку. Для меня она женский голос номер один. У Аники, очевидно, есть личность, но она почему‑то не выпускает ее наружу. Если она даст ей волю, все получится. Тогда все мысли на тему того, что она девочка на фите и девочка-припевочка, отпадут сами по себе. Думаю, она даст что‑то реально крутое, если будет размышлять в правильных категориях — суперзвезды. А чтобы стать суперзвездой, нужно добавить свою личность.
Хочется от нее творческого раскрытия и сильной музыки, бешеного альбома, где она скажет, что она — это она, и „в рот ******* [сношайтесь] все мои бывшие“, где она их еще и пошлет желательно: „Я без этих мужиков тоже могу что угодно сделать“».