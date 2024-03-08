«Качественно, но не легендарно». Как выглядит новая «Фабрика звезд»

«Фабрика звезд» вернулась
На ТНТ вышел первый выпуск перезапуска «Фабрики звезд», культового музыкального реалити из нулевых. Взращивать 18 новых звезд будут Сергей Жуков и Сергей Шнуров, вести отчетные концерты — Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Шоу выходит в эфире ТНТ, а после выпуски доступны эксклюзивно на Rutube.
Как это выглядит?
Дорого, богато и по-тээнтэшному роскошно. За продакшен шоу отвечает Weit Media. Для ТНТ они уже делают проекты «Новая битва экстрасенсов» и «Конфетка», а также причастны к другому музыкальному шоу — «Маска» на НТВ.
Ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез работают в лучших традициях российского телевидения: все диалоги четко прописаны и отрепетированы, как и коммуникация с залом и звездным жюри. Это наверняка работает в плюс для более возрастной аудитории, которые видят знакомые лица и привычную манеру общения. Но для нового поколения это скорее минус: во время просмотра было сложно отделаться от чувства, что текст ведущих уместно звучал бы в 2004 году, но точно не в 2024-мТак, например, Гарик Мартиросян и Регина Тодоренко шутили, что участника, который «сильно подкатывал» к ведущей за сценой, стоит сразу же пустить в финал..
В целом от первого выпуска осталось ощущение очень качественного, но мало чем выделяющегося шоу: это просто еще один песенный проект, но с громким ностальгическим названием.
Как поменялся формат?
Новая «Фабрика» адаптировалась ко времени. На смену обычному шоу, где всеми участниками руководит один продюсер, пришло более привычное для последних лет устройство, где наставники разобрали героев на команды.
Изменился и подход к изначальной формуле. Первые сезоны «Фабрики звезд» курировали известные музыкальные продюсеры, например, Игорь Матвиенко, Максим Фадеев и Игорь Крутой. В новой «Фабрике» их заменили большие артисты Жуков и Шнуров. Первый выпуск начался как раз с неоднозначного мэшапа их песен «Крошка моя» и «WWW».
Почему выбор Жукова и Шнурова как продюсеров может сработать?
Ведущая всех «Фабрик» на Первом
«Рассмотрим новый проект по формуле „ТВ + шоу-бизнес“. Перед создателями „Фабрики“ стояла нелегкая задача найти наставников, которые будут достаточно актуальны и интересны для телика и при этом созрели для продюсирования вне рамок проекта. И продюсеры „Фабрики“ неплохо попали.
Сергей Жуков не только успешный артист, но и гениальный маркетолог, прекрасный бизнесмен и многодетный отец. У него есть киносериальные интересы, линейка успешных заведений, он, в конце концов, продюсирует собственных детей, поэтому и чужих потянет. Сергей Шнуров размялся в качестве наставника на „Голосе“, возможно, слегка подустал от концертной деятельности и готов проявить себя на тренерской работе.
В любом случае участники в выигрыше, если сами не упустят своего шанса. Как минимум набраться опыта и обрасти нужными связями».
Телеграм-канал «Сломанные пляски», ютуб-канал «Брокен дэнс»
«В таких шоу многое зависит от каста. И продюсер — его важная часть. Это не серенький человек, сидящий в сторонке и иногда появляющийся на две секунды перед камерой, а такой же участник. И если этот игрок будет еще и талантливым в музыкальном плане человеком, то это же вообще комбо. А Шнуров и Жуков именно такие. Многие пойдут смотреть шоу только ради них. Это важная часть социального капитала всего проекта.
При этом мне кажется, Жуков и Шнуров сидят в этом шоу на правах свадебных генералов. Если говорить про линейное продюсирование, не могу сказать, что они в 2024 году обладают экспертностью. У Жукова продюсерских успехов не было со времен группы „Фактор-2“Сергей Жуков помогал с продвижением группы в середине нулевых, а у Шнурова я вообще их не припомню. Но это люди, которые прекрасно продюсируют сами себя. И в этом плане они, конечно, большие фигуры отечественной поп-индустрии — паровозики, которые смогли. И с задачей передать артистам опыт они оба могут справиться».
Почему новая «Фабрика звезд» не станет легендарной
Ведущая всех «Фабрик» на Первом
«Сравнивать старую и новые „Фабрики“ некорректно по совокупности причин. Главная: время изменилось, и вместе с ним поменялось примерно все — от насыщенности инфополя контентом до шоу-бизнеса в целом. При таком обилии качественных шоу сегодня ни у кого не получится легендарный проект, который смотрела бы вся страна, оставляя свои дела и меняя расписание жизни ради отчетных концертов, как это было раньше. А вот сделать крепкий продукт в духе ТНТ и Weit Media — очень даже.
Есть ностальгический зрительский запрос на „Фабрику“. Аудиторию не особо волнуют нюансы, где и на каком канале выходил и выходит проект. В современном мире любая „Фабрика“ обречена на нишевость».
«Что же до того, насколько хорошо шоу представлено в различных средах, у каналов холдинга „Газпром-медиа“ есть свои приоритеты и ограничения, когда речь идет о дублировании эфирного контента в интернете. Есть задача прокачивать Rutube, и „Фабрика“ для этого — идеальный контент. Так что тут win-win. А в VK они пусть и не дублируют выпуски, но создали аккаунт в поддержку».
Как «Фабрика» впишется в переполненный ТВ-сегмент музыкальных шоу
Прямо сейчас выходят рейтинговые «Голос» на Первом, на НТВ — «Маска», на том же ТНТ есть «Конфетка». «Фабрика» ложится в будто бы неиссякаемый запрос аудитории на музыкальные программы. При этом выделяется ностальгическим шлейфом, элементом реалити, парой громких фамилий и именитыми артистами, которые исполняли свои песни вместе с участниками.
Телеграм-канал «Сломанные пляски», ютуб-канал «Брокен дэнс»
«Нельзя говорить о смерти музыкальных реалити. Взять то же шоу „Песни“, куда ходили Anikv и Niletto. Или „Голос“, откуда вышел Шаман. Все зависит от подачи и пуша в соцсетях. Мне кажется, многие посмотрят новую „Фабрику“ на ностальгической волне: ни фига себе, пусть нам вернут те самые ощущения, которые были, когда мы сидели перед теликом и смотрели на молодого Пашу Артемьева, Юлию Савичеву или Тимати. Да и виральные моменты уже появились: вот этот видос, где выступает сын Михаила Круга, я уже много раз его посмотрел. И если таких моментов будет больше, получится далеко не самая худшая штука».
Помимо Круга-младшего, среди участников — и сын Тины Канделаки Лео, который тоже добавил проекту виральности. Кажется маловероятным, что кто‑то из них вылетит в самом начале.
Зачем доставать с полки шоу, которое исчерпало себя 20 лет назад? Альтернативное мнение о перезапуске
«„Фабрика звезд“ запустилась еще в 2002 году. Тогда шоу казалось чем‑то невообразимым — формат реалити только набирал обороты. И если прогремевшее на всю страну шоу „За стеклом“ было пропитано скандальным вайбом, то „Фабрика звезд“ казалась чем‑то добрым и дающим надежды. Как никак, у молодых ребят появился шанс стать звездами.
Первые четыре сезона шоу подарили миллениалам с десяток неплохих мемов и пару-тройку успешных артистов. Но с каждой новой сменой сюжетные ходы „Фабрики“ становились очевиднее, новоиспеченные звезды забывались быстрее и реалити в конце концов превратилось в автопародию.
Новая „Фабрика звезд“ в этом свете вызывает не приятную ностальгию, а удивление. Шоу исчерпало себя 20 лет назад — зачем доставать его с пыльной полки? Это как с недавним ремейком „Плачут небеса“В начале 2024 года Егор Крид и OG Buda выпустили свою версию песни „Плачут небеса“ — хита группы „Банда“ из состава четвертой „Фабрики звезд“.: в памяти слушателей постарше все равно останется неповторимый во всех смыслах оригинал, а слушателям помладше об этой песне и вовсе лучше не знать».
За кем следить на новой «Фабрике»
Среди участников представлены самые разные музыкальные и внешние типажи: от поп и R’n’B до джазовых голосов и шансона. При этом пока они скорее напоминают шаблонный набор молодых артистов: вот несколько длинноволосых парней, которые могут и рок исполнить, и рэп зачитать. Вот девушки из разных регионов России, из которых могут вырасти поп-певицы. А вот пара участников, выходящих за привычные поп-нормы (как джазовая вокалистка Софья Полозова). Мы выделили пятерых, чьи выступления запомнились больше других.
Александр Круг. Сын легенды
Главная звезда первого выпуска. Само собой, дело и в фамилии, и в самом номере, который он исполнил с мамой. После выступления Александр скромно сказал, что его интересует не только шансон — и кажется, на проекте ему еще дадут поэкспериментировать с жанрами.
Эстер. R’n’B-колорит
Она выступила с Клавой Кокой — и если к вокалу вопросы пока есть, то к общей харизме и яркому образу их нет и близко.
Мария Гордеева. Поп-классика
Вместе с Валерией она исполнила песню «Синица» — довольно классическую для российской эстрады поп-песню. И в плане комбинации вокала и совместной работы с известной артисткой — это пока что главный хайлайт новой «Фабрики звезд».
Полина Быковская. Загадка
В ролике-представлении девушка в лучших традициях реалити заплакала, когда рассказывала о сложных отношениях с отцом. А потом выступила с Люсей Чеботиной — получилась уверенная заявка на статус сложной поп-звезды проекта. Такие всегда нужны.
Сергей Полищук. Обаяние
Возможно, тут сработало комбо с удачной песней: участник вместе со Звонким перепевал «Голоса» — одну из самых беспроигрышных чартовых песен последних лет, но харизма Полищука проглядывалась и через нее.
Зачем артистам новая «Фабрика звезд»
В первую очередь постоянные эфиры на федеральном телеканале и поддержка в его масштабных соцсетях. О главном призе шоу в первом выпуске ничего не сказали, зато много раз упомянули Яндекс Музыку — одного из ключевых партнеров проекта.
В Яндекс Музыке рассказали «Афише Daily», что для сервиса поддержка шоу — возможность поучаствовать в продвижении молодых артистов со стороны стриминговой платформы. Помимо воркшопов и мастер-классов с приглашенными экспертами участники «Фабрики» также получат дополнительную поддержку от Яндекс Музыки. Как внутри стриминга, так и в плане организации будущих концертов.
Ведущая всех «Фабрик» на Первом
«Музыкальные шоу — способ показаться, засветиться, поставить в шапку профиля в соцсети регалию „участник/финалист/победитель“ и поднять гонорар. Или прийти готовым артистом с репертуаром и собрать новую аудиторию, как Антон Беляев на „Голосе“. Или встретить своего продюсера, который возьмет тебя под крыло. А потом — индустрия, зритель и готовность самого артиста играть вдолгую решат, кто останется, а кто исчезнет».