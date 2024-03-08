«Качественно, но не легендарно». Как выглядит новая «Фабрика звезд»

При этом мне кажется, Жуков и Шнуров сидят в этом шоу на правах свадебных генералов . Если говорить про линейное продюсирование, не могу сказать, что они в 2024 году обладают экспертностью. У Жукова продюсерских успехов не было со времен группы „Фактор-2“Сергей Жуков помогал с продвижением группы в середине нулевых, а у Шнурова я вообще их не припомню. Но это люди, которые прекрасно продюсируют сами себя. И в этом плане они, конечно, большие фигуры отечественной поп-индустрии — паровозики, которые смогли. И с задачей передать артистам опыт они оба могут справиться».