31 главный новичок 2024 года. Выбор Куока, «Афиши Daily» и VK Музыки

Артист, автор одного из лучших альбомов прошлого года «Джангл»
Маяк
Просто послушайте. Она крутая, полноценный артист с безумным будущим. Я надеюсь увидеть ее на стадионе, чтобы тысячи человек пели ее шлягеры и рвали душу.
Лиза Садриева
Она давно попала ко мне в плейлист. Друг, угорающий по Portishead, сказал, что лучше в наших широтах еще не слышал. У нее прекрасная музыка, запоминающийся голос. Идеальный саундтрек к дальней ночной поездке.
Лали
Рад видеть ее в этом плейлисте, она очень классная и разрывает душу приземленным и понятым в плане текста музлом вместе с очень (очень!) разрывным вокалом. Там прекрасно все. Если вас кто‑то бросил или просто за окном серость — врубите Лали, и ваш день станет еще грустнее (в хорошем смысле).
«Песочек»
Новое для меня название, нашел их в этом плейлисте. Круто звучат, я люблю такую музыку. В итоге весь день их слушаю, прямое попадание уже в мой плейлист.
Vika Grimes
Безумно стильно и музыкально, а еще безумно мало. Хочу больше релизов, хочу услышать ее полноформатный альбом. Из новых имен — фаворит.
Aoka
А-а-а-а-а! Это очень хорошо, меня размазало, расслабило, захотелось заварить чай и изучить всю дискографию. Еще одно попадание в каждодневный треклист.
Adette
Одна из лучших вообще в этом плейлисте, давно знаю, слежу и всем показываю. Все еще не понимаю, почему Адель не залетает в чарты, но это вопрос скорее к аудитории, которой еще придется привыкать к хорошим музыкальным тенденциям и более сложному продакшену. Обязательно покажите ее друзьям.
Luvss
Один из немногих, кто на околохайперпоп-сцене (извините, у нас подобный звук опошлили донельзя) не потерялся в однотипном звуке и понимает, что делает, несмотря на то что все вокруг него усердно делают скучно и глупо. Интересно слушать.
Каузация, aortom
Как это вообще мимо меня прошло? Это же идеальное попадание в мой вкус! Пришлось послушать весь альбом, чтобы убедиться в том, что это то самое. Альбом «От меня до тебя» — любовь с первого взгляда.
Take Take
Очень талантливый и стильный музыкант с крутым голосом и видением. Двигается с Okres — очень перспективное интернациональное крю, собранное моими пацанами из Праги. Там у них музыки на любой вкус.
Бонус сверх плейлиста: Gataski, Saudion
Мои давние близкие друзья, основа объединения Okres (обязательно зацените). Saudion — крутой продюсер, слышал кучу его демок и знаю его потенциал — там мощь. Электроника + стиль. Gataski вообще один из нескольких артистов, кого я слушаю на постоянке и горжусь. Очень крутой индивидуальный подход. Пацаны на лютом угаре, c ними каждая встреча — сорванный со смеха голос. Моя надежда на пражскую сцену.
Главный редактор «VK Музыки»
Why, Berry
Самый музыкально яркий релиз из всех, которые представили рэп-фрешмены в прошлом году. Переосмысленный джи-фанк звучит весело и безбашенно, пышет энергетикой и берет свое там, где видит свое. Чуть больше виральных бенгеров, и в ближайшем будущем у Никиты есть все шансы стать большим именем жанра.
Beautiful Boys
Голос вокалиста Ивана, по совместительству солирующего тенора Саратовского академического театра оперы и балета, несет в себе ту же трепетную, проникновенную и теплую интонацию, за которую мы любим, например, Сироткина. Разнообразие треков группы говорит о широком музыкальном бэкграунде, в котором есть место и Beatles, и Radiohead, и локальным певцам-исполнителям. Но вокал и подача органично собирают все это в единую самобытную картину.
Sensee
Sensee — артист, отметившийся на самом захваленном и залюбленном критиками альбоме 2023 года «Wild Ea$t» (с чем, впрочем, я тоже соглашусь) и соратник Saluki. В его арсенале — затейливо структурированная и цепляющая поп-музыка, в которой не всегда возможно подсказать, куда же она вырулит к следующему куплету.
Lavblast
Полина Фаворская, пока ее основной проект Favlav встал на паузу, встретила известную московскую диджейку и электронщицу Natasha Bai, и так родился новый дуэт Lavblast, в котором переосмысляется поп-музыка рубежа девяностых и нулевых и при этом активно вбираются вайбы современной клубной культуры. Вот и многообещающий дебютный релиз «Небо» звучит как актуальный ремикс на первый альбом «Блестящих», а вокальные интонации порой напоминают Свету и Акулу.
Danji Bangje
Артист, о котором минимум информации в сети, но за него говорят песни — затейливые миксы хип-хоповых и соул-интонаций с блюзовыми риффами. В ряде выпущенных синглов на месте и интересные аранжировки и очень атмосферное звучание, в общем, это имя целиком и полностью про вайб.
Antonkireev
Если зайти в карточку Антона, то первые релизы в ней датируются аж 2017 годом. Тем удивительнее, что он до сих пор остается если не в безвестности, то в статусе перспективного новичка, — потому что за это время у него вышло как минимум пару десятков цепких мелодичных поп-треков, в которых, конечно, нельзя не отметить сходство с флагманами стильной поп-музыки на русском языке, в первую очередь Дорном. Но при этом Антон постоянно находился в творческом поиске, и последние синглы, атмосферно-протяжные и сосредоточенные на гитарных проигрышах, уже очевидно сформированы в качестве собственного голоса.
Krōv
Яркие и запоминающиеся поп-припевы под всевозможные ломаные ритмы, рождающие в голове ряд аналогий от поп-треков GONE.Fludd до мужской версии Anikv. Кажется, до массового признания осталось написать только один виральный хит. Свой почерк, интересные, стильные аранжировки и отличные треки в творческом багаже уже есть.
«Ищейка»
Самое интересное новое имя русского альтернативного инди-рока в 2023-м: те, кто следит за жанром, уже наверняка послушали альбом «Я опять не могу проснуться». Напористый постпанк соседствует с мелодичным эмо-роком, который иногда рвет в клочья, а иногда замедляется до дрим-попа (тем более что тут есть песня с показательным названием «Слоудайв»). Замечательная жанровая работа, которой, как показывает пример группы Ssshhhiiittt!, вполне реально основательно расширить аудиторию
Midin
Последние синглы Данилы Муллаянова звучат как потерянные бриллианты русской поп-музыки начала 90-х: софисти-поп и синти-поп сливаются в экстазе, пока пэды на заднем плане создают нужную атмосферу. Песни «Ред бул» и «Тату на сердце» с момента первого прослушивания надолго отказываются покидать голову.
«Бонд с кнопкой»
Вышедшая в 2023-м пластинка «Путешествие» — одна из самых впечатляющих и трогательных гитарных записей уходящего года. Ранний Bon Iver встречает школу русской авторской песни (в голове то и дело всплывают то один, то другой легендарный артист русского рока), и они уносят слушателя в кинематографическое путешествие. Живьем это работает с еще большим размахом, и у этой искренней лирики есть все шансы очень скоро оказаться на крупных площадках.
Xrustalic
Вышедший недавно альбом «Shooting Distance» отдает безумием в хорошем смысле этого слова — дуэт вроде и остается в жанре поп-музыки, но постоянно мечется между стилями: то скрипят тяжелые гитары, то звучит какой‑то деконструированный R&B, то валит прямая бочка, то играет лиричный дрим-поп. Возможно, с жанровыми качелями на альбоме перебор, но слушать это (как и вышедшие ранее синглы) как минимум очень интересно.
Музыкальный редактор «Афиши Daily», телеграм-канал «край ми айривер т30»
Ailie
Прошлогодняя песня Ailie «Агония» — одно из самых приятных открытий года. Идеальный дарк-поп, построенный на минимализме: и музыкальном (бас нагоняет мрака, синтовые переборы — тревожности), и текстовом (никаких припевов, буквально восемь строк куплетов). Ничего лишнего, просто не оторваться. Еще один приятный бонус: Ailie занимается менеджер Глеб Липатов, до этого работавший с Ooes и причастный к первому успеху «Пошлой Молли».
Валюта Скуратов
В музыке Валюты классический хип-хоп сливается то с фонком, то с танцевалочкой, то вообще с босановой. Все это дополняется каким‑то космическим обаянием, которым Скуратов напоминает раннее творчество Олега ЛСП. Нравится, когда человек опирается не на существующие тренды, а аккуратно закладывает кирпичики для новых.
Beescus
Нам нужно еще больше feel-good-рэпа — как песня Beescus «Он сайт», записанная по лекалам классического американского весткоста, но вместо хмурых бровей и сложного выражения лица — максимальная простота.
Анастасия Мирай
Милейший девичий поп, который строится на чутком вокале и тихом дрим-поп-сопровождении. Отдельно кайфанул от оформления паблика артистки VK, где в шапке как бы расписание тура, но есть один нюанс — оцените сами.
Fauzia
Девушка из Казани записывает электропоп то на русском, то на татарском языках — и в этом не меньше колорита и нерва, чем в песнях группы «Аигел». Только с поправкой на то, что музыка куда более нежная и приземленная.
Letai
Впервые узнал про Летая из последнего сезона Versus Fresh Blood. В кругу батл-рэперов он казался немного белой вороной: слишком приятный и антиагрессивный стилек. Позже это пошло на пользу как раз музыке: в сольном творчестве Летай существует как бы вне времени и много работает с джаз-хопом и интеллигентским хип-хопом. Вот и песня «Капитан» из плейлиста — почти молодой Агутин, только с речитативом.
k1k1
k1k1 можно было услышать на вокале ранних альбомов проекта Bad Zu, который раздвигал (да и продолжает это делать) границы российской электроники. В сольном творчестве девушка занимается примерно тем же (да и издается на Nedostupnosть, близком к ключевому электронному лейблу России Hyperboloid), но с большим акцентом на голос. Ледяная красота!
Blizkey
Наследие артиста Михея всплывает в русскоязычной музыке то тут, то там и спустя 20 с лишним лет после его смерти. Музыка Blizkey — это распевный поп, который объединяет в себе сегодняшнюю чартовую музыку и наследие поп-сцены девяностых — начала нулевых в плане абсолютно отлетевшей работы с вокалом. Включил «Пляж» еще раз — тут и про раннего (то есть, великого) Фадеева вспомнить можно.
Voskresenskii
Раз в год на горизонте должен появляться рэпер, который будет нас удивлять, веселить и радовать. Мне кажется, что в 2024-м таким станет Voskresenskii. В его музыке есть что‑то прямолинейное, а еще много маячков, напоминающих о том, что рэпер из Беларуси: Voskresenskii читает про местные рубли, про картошку, про то, как они с корешами продают картофельный крахмал, и делает это смешно.
Needow
Русскоязычный поп-R’n’B — жанр, который подавал очень много надежд в середине десятых, но так и не оформился в следующего покорителя чартов. Needow много лет занимается такой музыкой (раньше — в составе тандема Nastra & Needow) и, кажется, уже освоил его до совершенства. Это очень лощеная, но при этом абсолютно не пошлая музыка о любви — жанра лучше по-прежнему не придумали.