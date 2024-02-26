31 главный новичок 2024 года. Выбор Куока, «Афиши Daily» и VK Музыки

Why, Berry

Самый музыкально яркий релиз из всех , которые представили рэп-фрешмены в прошлом году. Переосмысленный джи-фанк звучит весело и безбашенно, пышет энергетикой и берет свое там, где видит свое. Чуть больше виральных бенгеров, и в ближайшем будущем у Никиты есть все шансы стать большим именем жанра.

Beautiful Boys

Голос вокалиста Ивана, по совместительству солирующего тенора Саратовского академического театра оперы и балета, несет в себе ту же трепетную, проникновенную и теплую интонацию, за которую мы любим, например, Сироткина. Разнообразие треков группы говорит о широком музыкальном бэкграунде, в котором есть место и Beatles, и Radiohead, и локальным певцам-исполнителям. Но вокал и подача органично собирают все это в единую самобытную картину.

Sensee

Sensee — артист, отметившийся на самом захваленном и залюбленном критиками альбоме 2023 года «Wild Ea$t» (с чем, впрочем, я тоже соглашусь) и соратник Saluki. В его арсенале — затейливо структурированная и цепляющая поп-музыка, в которой не всегда возможно подсказать, куда же она вырулит к следующему куплету.

Lavblast

Полина Фаворская, пока ее основной проект Favlav встал на паузу, встретила известную московскую диджейку и электронщицу Natasha Bai, и так родился новый дуэт Lavblast, в котором переосмысляется поп-музыка рубежа девяностых и нулевых и при этом активно вбираются вайбы современной клубной культуры. Вот и многообещающий дебютный релиз «Небо» звучит как актуальный ремикс на первый альбом «Блестящих», а вокальные интонации порой напоминают Свету и Акулу.

Danji Bangje

Артист, о котором минимум информации в сети, но за него говорят песни — затейливые миксы хип-хоповых и соул-интонаций с блюзовыми риффами. В ряде выпущенных синглов на месте и интересные аранжировки и очень атмосферное звучание, в общем, это имя целиком и полностью про вайб.

Antonkireev

Если зайти в карточку Антона, то первые релизы в ней датируются аж 2017 годом. Тем удивительнее, что он до сих пор остается если не в безвестности, то в статусе перспективного новичка, — потому что за это время у него вышло как минимум пару десятков цепких мелодичных поп-треков, в которых, конечно, нельзя не отметить сходство с флагманами стильной поп-музыки на русском языке, в первую очередь Дорном . Но при этом Антон постоянно находился в творческом поиске, и последние синглы, атмосферно-протяжные и сосредоточенные на гитарных проигрышах, уже очевидно сформированы в качестве собственного голоса.

Krōv

Яркие и запоминающиеся поп-припевы под всевозможные ломаные ритмы, рождающие в голове ряд аналогий от поп-треков GONE.Fludd до мужской версии Anikv. Кажется, до массового признания осталось написать только один виральный хит. Свой почерк, интересные, стильные аранжировки и отличные треки в творческом багаже уже есть.