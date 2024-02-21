«Я порностар», «разачарован от рождения». Угадайте, чей это старый пост из VK

Этот человек предсказал будущее в 2009 году
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Кто с юности такой сэдбой?
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Кто уже давно знает базу?
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Это кто предлагал решать проблемы по-взрослому?
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Стоит признать, что прошло 16 лет, а этого человека мы по-прежнему обсуждаем
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Сколько драматичности! А кто это?
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Чья карьера могла сложиться совершенно иначе?
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В школе девушку интересовали не хиты, а анатомия. Какую?
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Кто любил пофилософствовать?
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Кто это уже в 2007 году называл фанатов «молодежью»?
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Кого уже много лет волнует успех?
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Чьи это эмигрантские дневники?
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Абсолютная искренность — кого мы за этим любим?
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