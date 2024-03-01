Аист Марабу попал на рейв. Гид по творчеству ATL

«Весна, как слышите?» (2012)
Дебютный сольный релиз ATL, вышедший в 2012 году. Сегодня он интересен в первую очередь с антропологической точки зрения: по нему легко можно понять, как в итоге сложился фирменный стиль чувашского артиста. Русскоязычный рэп начала десятых был еще не таким разнообразным. Это либо привычный речитатив из нулевых, где грустное пианино, простой бит и куплеты то о подъездах и грусти, то о любви и тоже грусти (как Гуф). Либо уже что‑то более глянцевое и «музтвшное» (как Тимати).
ATL же, вышедший из новочебоксарской группы Aztecs, ориентировался немного на другие вещи. Его первый альбом отражал тренды скорее рэпа американского с его тогдашним увлечением дабстепом и мрачным клауд-звуком.
От нынешнего ATL этот альбом отличает в первую очередь удивительная скованность. То есть слышно, что человеку интересно копаться в более экспериментальном и танцевальном звучании, но по духу он пока еще классический рэпер с монотонными и не особо увлекательными куплетами, где только начинает проглядываться еще одна важная часть творческой вселенной ATL, вдохновленная классикой мистицизма и рейв-культурой. Все это придет уже позже.
Главная песня: «Весна, как слышите?». Грубо говоря, именно с нее начался тот ATL, которого мы в итоге полюбили.
«Кости» (2014)
Семитрековый мини-релиз, сделавший для карьеры ATL две важные вещи.
Во-первых, здесь четко прослеживается вектор на более мрачные и въедливые тексты, где ATL ссылается то на «Тайну третьей планеты», то на проблемы современного общества («Так хочется свежего мяса, но на завтра — стопки и гренки»). И добавляет к этому образность славянского фольклора.
Во-вторых, новый уровень мелодичности. ATL стал смелее пропевать припевы — и так добавил песням много очков обаяния. Трек «Pussypower» — лучший пример, где весь припев — по сути разные мелодические вариации заглавного слова.
Главная песня: «Череп х Кости (Remix)». Когда ATL одновременно жуткий в своих загробных образах, но в то же время мелодичный.
«Центр циклона» (2014)
Релиз, который сильно укрепил статусность ATL в рэп-среде. В первую очередь благодаря фитам: здесь и Змей из «Касты», и тогда еще актуальный и звездный L’One, и Луперкаль/Horus — еще один чувашский артист, в середине десятых имевший куда более широкую аудиторию.
Влияние электроники тоже стало куда четче — под классический рэп здесь можно записать разве что песню «Пьяный мастер», весь остальной треклист — своеобразная тренировка: как можно читать рэп под самые разные витиеватые электронные полотна.
Главная песня: «Фудзи». Идеальный мэтч философствований ATL и Луперкаля с аккуратным битом.
«Fckswg х Trillogy» (2015)
С 2012 по 2015 ATL выпустил три части серии микстейпов «FCKSWG», где половину времени читал под переработанные версии чужих приметных инструменталов, а вторую половину треклиста занимал собственными оригинальными песнями. Ключевой тег — трэп-рэп в понимании начала десятых, где рэперы уже стали ходить на модные вечеринки, где друг за другом играли A$AP Rocky и Skrillex. Как‑то так и звучат микстейпы «FCKSWG».
Если первый «FCKSWG» был пробой пера, то второй — главным и лучшим проектом раннего ATL (то есть до «Марабу»). С ним он наконец начал получать заслуженное внимание, здесь же были и песни, ставшие главными хитами первых концертов: «Каратэ чоп» и «Мисс ю».
Третья часть, получившая подзаголовок «За упокой», поставила уверенную точку в первом этапе карьеры ATL. Здесь он в последний раз устраивал трэп-вечеринку, читая под инструменталы, под которые было уместно «танцевать локтями». Например, под «Гроздья ярости», где артист цитировал Влади под дабстеповый дроп.
В 2015 году лучшие песни с микстейпов добрались до стримингов — их выпустили под одной обложкой «FCKSWG x Trillogy».
Главные песни: «C4» как символ трэп-периода ATL и мем-строчка «За Русь я на танцполе взорвусь». И «Доспехи» — один из самых романтичных треков ATL.
«Марабу» (2015)
Если до этого альбома ATL занимался поисками себя и заигрывал с самыми разными стилями, то на «Марабу» паззл вдруг взял и сложился. Вместе с тандемом битмейкеров Dark Faders и другими продюсерами у ATL получилось сделать один из ключевых альбомов в истории русскоязычного рэпа.
За основу здесь взяли никакой не рэп, а эстетику британского рейва девяностых. На «Марабу» звучит и джангл, и брейкбит, и почти эмбиент — вероятно, это самый нерэперский из культовых рэп-альбомов.
Под это музыкальное сопровождение ATL пошел за вдохновением к классикам литературы XX века, в первую очередь к Говарду Лавкрафту и Ирвину Уэлшу. В честь романа последнего «Кошмары аиста Марабу» альбом и назван.
«Марабу» полюбили сразу за несколько вещей. Здесь и очень яркий (и почти кислотный) слог ATL, где литературность сочетается с уличностью, и до мелочей продуманная работа со звуком, и, наконец, тот самый концертный угар — выступления ATL и до этого напоминали рэперские лишь частично, а после «Марабу» и вовсе стали скорее рейв-вечеринками.
Главная песня: любая. «Марабу» стоит слушать именно целиком.
«Карма х Кома» (2016)
«Марабу» оказался настолько впечатляющим релизом, что после него ATL выдержал паузу в два года. Как затравку и подарок для фанатов в 2016 году он выпустил «Карму х Кому»: только пара новых треков, в основном — ремиксы на старые, а также гостевые куплеты, которые здесь звучат сольно. Как, например, «Бисер», изначально — фит со Скриптонитом. Или «Пока молодой» — коллаб с артистом Hash Tag, еще одним заметным героем начала десятых.
Главная песня: «Пока молодой». Из фита с близким по духу коллегой ATL сольно собрал песню, по духу отражающую уже целое поколение его фанатов.
«Лимб» (2017)
Что делать, когда твой прошлый альбом моментально стал столпом рэп-музыки и подарил тебе статус ходячего классика? Метод ATL: не менять подход к музыке кардинально, но добавить долю экспериментов (как в минималистичном «Архитекторе») и главный — судя по стримингам — хит карьеры в виде песни «Танцуйте» с на раз въедающимся в голову инструменталом.
Если сразу после релиза можно было видеть реплики в духе «Хуже, чем „Марабу“», то спустя годы «Лимб» слушается совсем иначе. Это все еще не «Марабу», «Лимб» — развитие его идей и сам ATL, который прошел самый сложный экзамен для любого артиста: когда ты все же вырабатываешь свой фирменный стиль, а не сваливаешься в самоповторы.
Главная песня: «Танцуйте». Если нужно узнать артиста по одной песне, включайте именно ее.
«Дисторшн» (2017)
Еще один подарок фанатам — выпущенный через полгода после «Лимба» мини-релиз. Судя по всему, собранный из песен, которые как раз до «Лимба» не добрались, но были слишком хороши, чтобы скрывать их от публики. Эзотерика в текстах, рэп-шаманизм в музыке — так ATL поддерживал себя в творческой форме перед следующим большим туром.
Главная песня: «Ангел». Когда‑то в музыке ATL хватало места и таким светлым сэмплам.
«Кривой эфир» (2019)
Релиз, о котором многие забыли на фоне более приметных до и после него, а зря. Здесь ATL дает концентрированный рейв («Мэджик пипл» и «Черным снегом»), растет как рассказчик («Звездный лорд»), продолжает экспериментировать с припевами («Душегуб») и записывает почти поп-рэп («Диссонанс»), но очень по-своему.
Главная песня: «Диссонанс». Поп-рэп для грустных.
«Радио Апокалипсис» (2021)
Последний на сегодня большой проект ATL, который сам артист позиционирует как микстейп, а не альбом — хотя по сути, содержанию и уровню это, конечно, как раз альбом. А заодно — самый мрачный его релиз, где на первый план вышла озлобленная социальная музыка, пусть и с обязательным рейв-прищуром.
Здесь ATL чувствует себя максимально уверенно: все музыкальные ходы давно изучены, сильные стороны отточены до идеала, слабые — нивелированы до минимума. Поэтому ATL одинаково легко удаются грустная романтика в «Забил», веселый (насколько это вообще возможно у артиста) выход «На щите» и едкие «Ящик» и «Браслет».
Последние три года ATL не выпускает сольную музыку — кажется, копит силы и энергию, чтобы не уронить планку «Апокалипсиса». Но обещает выпустить новый альбом в этом году.
Главная песня: «Ящик». Главный рэп-трек двадцатых в России.