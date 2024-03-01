Аист Марабу попал на рейв. Гид по творчеству ATL

Дебютный сольный релиз ATL, вышедший в 2012 году. Сегодня он интересен в первую очередь с антропологической точки зрения: по нему легко можно понять, как в итоге сложился фирменный стиль чувашского артиста. Русскоязычный рэп начала десятых был еще не таким разнообразным. Это либо привычный речитатив из нулевых, где грустное пианино, простой бит и куплеты то о подъездах и грусти, то о любви и тоже грусти (как Гуф). Либо уже что‑то более глянцевое и «музтвшное» (как Тимати).