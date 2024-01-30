На следующий день я сделал себе шип на макушке, но не смог справиться со своей наркоманской шевелюрой на затылке, так что я разработал первую в истории Монтесано двухуровневую прическу. Целую неделю я ходил как Род Стюарт. Я начал преследовать MelvinsАмериканская рок-группа, сперва повлиявшая на «Нирвану», а позже выигравшая от популяризации их музыки.. Я тихо тащился за ними, и однажды они даже устроили мне прослушивание в группу, но я так нервничал, поэтому на сотнях репетиций Melvins за последующие нескольких лет я отсиживался в уголке, наблюдая, как БаззГитарист и вокалист Melvins. отходит от звучания ударных а-ля печатная машинка к спидкору, а потом к запорному блюзу, возникшему под влиянием «My War»Второй альбом Black Flag 1984 года. от Black Flag.