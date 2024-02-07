«Они изменили восприятие Кавказа». В чем феномен Miyagi и Эндшпиля

«Секрет их успеха в том, как они стелят перебежками, сочетая это с цепляющей и приятной нашему уху мелодикой и характерными пацанским интонациями. От падик-рэпа взяли атмосферу и добавили лютую техничность и мелодраматическую мелодику — получилась такая российская лаунж-музыка под видом рэпа . С поправкой на то, что в России не расслабляются под музыку, а грустят под нее. Вот их самые хитовые треки — это музыка, под которую ******* [здорово] задумчиво сидеть грустить. В более позднем творчестве у них добавились еще всякие „мудрые“ строчки, образы таких мудрых горцев, которые помнят старые добрые „правильные“ времена. Они взрослеют вместе со слушателями. Miyagi и Эндшпиль — это идеи Рема Дигги, доведенные до максимума».