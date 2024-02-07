«Они изменили восприятие Кавказа». В чем феномен Miyagi и Эндшпиля

Miyagi и Эндшпиль продолжают ставить рекорды стримингов в 2024 году, хотя их музыка стала намного мрачнее
Нередкий для музыкального мира сюжет: суперпопулярные когда‑то артисты меняют творческий вектор и на нем то ли осознанно, то ли нет отрезают значительную часть аудитории. Но не в случае Miyagi и Эндшпиля — и в этом их феномен.
За 2023 год в «VK Музыке» их песни слушали больше 900 миллионов раз — это больше, чем у Инстасамки, «Каспийского груза» или Макана. В январе этого года у группы вышел альбом «Narrative». В первую неделю после релиза девятитрековый альбом целиком входил в топ-чарты VK и «Яндекс Музыки». На последней платформе он заодно поставил рекорд по количеству лайков за первые три дня после релиза, набрав 120 тысяч. Так владикавказский дуэт обновил собственный же рекорд, который они в прошлый раз установили в 2022 году с релизом «Hattori».
Директор по работе с артистами в развлекательных сервисах «Яндекса»
«В январе Miyagi и Эндшпиль стали лидерами по прослушиваниям на Яндекс Музыке, дуэт обогнал Басту и Анну Асти. Около 40 процентов всех прослушиваний пришлись на Мою волну, которая мгновенно отреагировала на интерес слушателей к новому альбому и стала предлагать его новым пользователям. По динамике роста прослушиваний альбома уже можно предположить, что „Narrative“ в скором времени обгонит „AA Language 2“ и станет самой прослушиваемой пластинкой за первый месяц с момента релиза на стриминге».
Как Miyagi и Эндшпиль записали главную русскоязычную песню десятых
Miyagi и Эндшпиль — ключевой для российской музыки дуэт последних десяти лет. Они познакомились во Владикавказе в начале десятых и сперва сотрудничали скорее по касательной: записывали совместные альбомы с другими представителями местной сцены, иногда делали и фиты на двоих.
В полноценный тандем они превратились к 2015 году, когда вышла их первая заметная песня «Санавабич» — это был мрачный и почти подъездный рэп о мраке окружающего района. Но уже здесь проявилась ключевая черта ранней музыки дуэта: сильное влияние регги и распевок, присущих жанру.
В 2016 году они выпустили две части альбома «Hajime» (такое же название получило и их музыкальное объединение). Туда вошла и песня «I Got Love», записанная совместно с Ремом Диггой. Сперва она штурмом взяла аудиозаписи «ВКонтакте», а в 2017 году — вместе с приходом в Россию эпохи стримингов — стала одним из символов нового времени для музыкальной индустрии.
Клип «I Got Love» вышел летом 2017 года и на сегодня набрал на YouTube уже 873 миллиона просмотров — само собой, это самый просматриваемый русскоязычный музыкальный клип в истории. А песня на долгие годы стала ассоциироваться с группой и в итоге сыграла с ней злую шутку.
К ним на долгие годы прилип тег «кальян-рэп». И это несправедливо
Параллельно со взлетом «I Got Love» появился термин «кальян-рэп». Изначально как полушуточное (и не очень корректное) определение, а позже и универсальный тег, которым определяли любую танцевальную веселую поп-музыку, вышедшую из хип-хопа. При этом ранний кальян-рэп обязательно ассоциировался с кавказским колоритом. Поэтому его флагманами стали как раз Miyagi и Эндшпиль — главные звезды этого направления в 2017 году.
Но только если другие представители жанра остались в нем и продолжили его развивать (как, например, HammAli & Navai, чей недавний сингл «Западня» исследует уже скорее слияние кальян-рэпа с шансоном), Miyagi и Эндшпиль довольно быстро ушли совсем в другую сторону — музыки более осознанной, вдумчивой и взрослой, а не молодежной. Но надоевший тег остался с ними.
Со временем творчество дуэта трансформировалось в плюс-минус классический хип-хоп, умноженный на обязательный регги. Танцевальные дропы исчезли — а вместе с ними пропали и беззаботные куплеты.
Как звучит альбом «Narrative»
Это их самый мрачный и нарочито нехитовый альбом. Заодно он продолжает вектор «Hattori», где участники либо вообще не матерятся, либо запикивают одинокие ругательства. Это витиеватые песни о невеселой любви, поиске морали и тяжелом фоне, на котором Miyagi и Эндшпиль живут последние пару лет.
Неизменным остается только работа со звуком: альбом «Narrative» звучит максимально искусно. В 2018-м в интервью The Flow они анонсировали амбиции звучать по всему миру — и эта музыка звучит именно так, тут нет никакой региональной привязки. Куплеты обоих участников на «Narrative» работают чисто на фонетическом уровне — не нужно понимать русский язык, чтобы кайфовать от песни «Новый день». И это как раз то, что дополнительно выделяет тандем на фоне большинства коллег: они не выбирают между формой и содержанием, а существуют где‑то между ними.
Реакция фанатов при этом вышла двойственной. С одной стороны, обновленные рекорды и чартовый успех — показатели, которым сложно что‑то возразить. Но в крупнейшем фан-паблике дуэта достаточно и комментариев о том, что «взрывных треков не хватило» и «как‑то не качает».
Так в чем же феномен Miyagi и Эндшпиля
Мы попросили музыкальных экспертов порассуждать, как со временем изменилось восприятие музыки Miyagi и Эндшпиля, их звучание и почему это никак не повлияло на их успешность.
«Секрет их успеха в том, как они стелят перебежками, сочетая это с цепляющей и приятной нашему уху мелодикой и характерными пацанским интонациями. От падик-рэпа взяли атмосферу и добавили лютую техничность и мелодраматическую мелодику — получилась такая российская лаунж-музыка под видом рэпа. С поправкой на то, что в России не расслабляются под музыку, а грустят под нее. Вот их самые хитовые треки — это музыка, под которую ******* [здорово] задумчиво сидеть грустить. В более позднем творчестве у них добавились еще всякие „мудрые“ строчки, образы таких мудрых горцев, которые помнят старые добрые „правильные“ времена. Они взрослеют вместе со слушателями. Miyagi и Эндшпиль — это идеи Рема Дигги, доведенные до максимума».
«Отношение к Miyagi и Эндшпилю в России — показатель того, как менялось восприятие Кавказа и его культуры в последние годы.
Прикольно провести параллель с другими кавказскими творцами. В 2017-м картина режиссера Кантемира Балагова „Теснота“ про Нальчик 90-х попала в программу Каннского фестиваля „Особый взгляд“. Чуть позже получили популярность и кавказские комики (Расул Чабдаров, Хетаг Хугаев), которые смогли придать огласку проблемам своих регионов.
Благодаря им россияне постепенно отходят от устоявшейся риторики „понаехали“ и обращают внимание на культурный код, которым раньше могли пренебрегать. Люди перестали связывать Мияги и Эндшпиля с кальянными темками не только потому, что дуэт стал осознанней и ушел от прежнего танцевального звука. Чтобы изменить стереотипное мышление, нужна мотивация. Поэтому когда Тамби Масаев в кадре „Что было дальше?“ респектует Мияги, в голове московского хипстера что‑то переключается — и ему приходится стать open minded, чтобы быть в теме.
Сейчас дуэт смог закрепиться и у любителей кальяна („I Got Love“), и у ценителей хорошей коммерции с рефлексией („Круговорот“), и у фанатов самобытного рэпчика („Brooklyn“). Очень нравятся последние эксперименты артистов — особенно „зажеванный“ куплет Эндшпиля на недавнем альбоме Скриптонита „Yeahh, Pt. 1“».
«Для меня главный феномен их релизов — музыкальное постоянство. Да, настроение песен и их посыл с годами кардинально изменились: теперь это не вечериночка, а грустиночка. Причем такая, с пацанской мудростью и идеалами. Но если говорить именно про звучание — это все еще уникальная и штучная работа.
Нравится мысль о том, что этим альбомом они окончательно убивают тень кальян-рэпа, которая нет-нет да висела над группой. Здесь нет никакого легкого дымка, чтобы беззаботно витать в облаках. „Narrative“ — альбом, под который как раз хочется обстоятельно продышаться. Предпочтительнее где‑нибудь на Кавказе.
Да, можно тысячу раз докопаться до авторов банальных строчек в духе „Всегда будет мало, надо быть рядом, люблю тебя, мама“, как в песне „Река“. Но куда интереснее следить за тем, как два человека взяли за основу регги, самую солнечную музыку на свете, чтобы в итоге прийти к альбому, от которого веет холодными принципиальностью, честностью и верой в хорошее».