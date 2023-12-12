Проклятое дитя русского рэпа. Как Big Baby Tape попал в «ловушку „Гарри Поттера“»

Но минус — эта же аудитория приняла за должное музыкальный стиль, образ и звучание артиста . И то, за что другие любят ATL (отстраненность от публичной жизни, редкие дропы), в случае Тейпа загнало его в ловушку: все хотят слушать голодного до славы молодого человека, который горит тем, чтобы добиться признания — и строит успех именно на этом голоде. Фанатам нужен тот Тейп, который писал «Gimme the Loot» на доисторическом лэптопе, а не рэпер, который «ел доширак, сейчас — филе-миньон» и «пару миллов на виниры, я теперь красивый» (это из вступительного на альбоме «Dying 2 Live»).