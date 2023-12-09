Дайджест новой музыки: Feduk готов к Новому году, камбэк Lil Krytalll, сингл Instasamka

В новой песне Инстасамка кажется ошеломленной собственным успехом. Она теряется в бесконечных выступлениях, толпах фанатов и огромном количестве внимания к своей персоне. Ее неуверенность в реальности происходящего развивается в дереализацию, она как будто наблюдает за самой собой со стороны. В песне это угрожает девушке лишь потерей пары накладных ногтей и сумки с деньгами, но кто знает, куда это заведет ее в будущем.