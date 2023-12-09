Дайджест новой музыки: Feduk готов к Новому году, камбэк Lil Krytalll, сингл Instasamka

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Lil Krystalll
«Kristina»
Альбом «No Label» Lil Krystalll вместе с работами OG Buda и Платины поменял ландшафт российской сцены в 2019 году. Однако в отличие от партнеров по «РНБ Клубу» лондонский рэпер выдержал долгую паузу, лишь изредка дропая мелодичные дрилловые синглы.
Ожидаемый фанатами сольник «Kristina» не открывает рэпера с новой стороны, в течение 18 треков Krystalll лишь изредка отходит от принесших ему успех формул. В то же время он не растерял дерзости, и результат звучит одновременно нежно и грязно.
Markul
«Ненормальный»
В «Ненормальном» Маркул говорит о тяжелой привязанности. Он чувствует, как девушка манипулирует им, и никак не может разорвать ее чар, а потом обречен расставаться с ней и возвращаться вновь. Причиной созависимости музыкант видит травмы в душах обоих любовников и понимает, что эти отношения закончатся только адским пламенем. Его историю сопровождает меланхоличный гитарный инструментал с брейкбитовыми перебивками.
OG Buda
«Pox Vawё»
Буда выпустил еще порцию треков, вдохновленных звучанием Yeat. В продолжении ноябрьского релиза рэпер демонстрирует уязвимую сторону, пробует раздвинуть рамки рейдж-саунда, а также дает сиять другим артистам, например, Friendly Thug 52 и Синекдохе Монтоку.
Playboi Carti
«See Ya»
Playboi Carti наконец готов к новому альбому: релиз «Music» должен случиться в начале следующего года как минимум с участием Фаррелла Уильямса. После серии тизеров и сниппетов фанаты рэйдж-лидера наткнулись на полноценный клип в одном из спам-аккаунтов его лейбла Opium. В новом треке рэпер выдыхает из себя текст под инструментал в стиле Bladee, а видео флексит дорогими шмотками рядом с тюнингованным «ламборгини».
9mice
«Orpheus»
Вдохновением для второго сольника 9mice в этом году послужил миф об Орфее, юноше, который спускается в царство мертвых. Аналогом ада для участника Viperr стала рэп-индустрия, героев которой то и дело он поддевает в треках и постах в телеграме. 9mice не пишет тексты и вместо этого фристайлом набрасывается на рейдж-инструменталы, раз за разом выдавая сумбурные, но дерзкие и провокативные строчки в адрес оппонентов.
Бикей Декада, Straniza
«Плакало»
Московский рэпер Бикей Декада выпустил новый трек c артисткой «Газгольдера» Straniza. В «Плакало» они рассказывают историю мимолетной встречи на танцполе, где парень и девушка боятся заговорить друг с другом и прячут неуверенность в себе за глупыми поводами. Саундтреком их разочарования становится бешеный стук сердец, который продюсер Highself обернул в брейкбит.
Feduk
«На ресницах (Зима)»
Федук часто пишет сезонные песни. «На ресницах» посвящена зиме и продолжает «Хлопья летят наверх» и «Танцы на кухне». Впрочем, в отличие от них это новогодняя песня с атмосферой праздничного стола и нежными словами для самого близкого человека.
Instasamka
«Среда»
В новой песне Инстасамка кажется ошеломленной собственным успехом. Она теряется в бесконечных выступлениях, толпах фанатов и огромном количестве внимания к своей персоне. Ее неуверенность в реальности происходящего развивается в дереализацию, она как будто наблюдает за самой собой со стороны. В песне это угрожает девушке лишь потерей пары накладных ногтей и сумки с деньгами, но кто знает, куда это заведет ее в будущем.
Никки Минаж
«Pink Friday 2»
Новый релиз Минаж фанаты ждали долгие пять лет, им оказалось продолжение дебютного альбома. В оригинальном «Pink Friday» рэперка захватывала слушателей агрессивным рэпом и поп-песнями. Во второй части она почти не поет, часто полагается на хитовые сэмплы, знакомые формулы треков, любимые фанатами альтер-эго и звездных коллаборантов. В то же время около половины треков здесь неспешные и интроспективные, что точно расстроит тех, кто с интересом наблюдал за перепалками Никки с другими рэп-артистками.
Отваал
«Хоровод»
Участники дуэта «Отваал» называют себя авант-поп-дуэтом, их музыка находится где‑то в спектре от романтики до экспериментальной электроники, подчеркивает абсурд и красоту повседневной жизни. Последнего они достигают с помощью шаманских бормотаний, шепота и звуков природы в треках.
Также «Хоровод» отличает интересный состав коллаборантов. В песнях «Otvaal» можно услышать стихи Ильи Мазо, пение Вари Краминовой и Синекдохи Монтока, а также ироничное приветствие от Даши Ушко.
Grebz
«Style in MC»
«Style in MC» — еще один релиз от 4atty и Sимптома, вернувшихся к проекту Grebz. В «MC Coming» было заметно, что дуэту не удалось до конца воспроизвести магию Грибов, и новый альбом звучит как шаг в верном направлении. Рэп-скиллы обоих артистов никогда не были под сомнением, но сейчас они вернулись к поп-песням в стиле танцполов 90-х, «Сахарные губы» или «Ремни» могут стать новыми хитами коллектива.
Еще одним удачным ходом стало приглашение пока неизвестной вокалистки, ее голос разбавляет мачистскую энергетику дуэта, а также становится инструментом в их руках. Кроме этого у рэперов проснулся интерес к происходящему вокруг: несколько дерзких строчек летят в адрес коллег по сцене, а также Юрия Бардаша.
Acid Racer
«Супер ягода»
Новый трек Acid Racer разбит на две части. В первой артист пробует заглавную «Ягоду» и чувствует себя на вершине мира, его неземной кайф и уверенность в себе сопровождает бит в духе гонок Need For Speed. Однако в короткие сроки инструментал сменяется фанковым бум-бэпом, и прошлый кайф оборачивается зависимостью, а былой задор сменяет пугающая маниакальная одержимость.