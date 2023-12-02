Дайджест новой музыки: Скриптонит танцует, Гуф грустит, Бейонсе веселится и не только

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Скриптонит
«Yeahh, pt. 1»
Шестой (!) большой релиз Скриптонита за 2023 год. И самый понятный для широкого слушателя: здесь Скриптонит выдает много легкой танцпольной музыки, которую, в свою очередь, легко представить в чартах (а вот с прошлых релизов — не особо). В гостях — Andy Panda и Andro, Feduk и Tayöka, которые добавляют песням еще больше мелодизма.
В финале альбома Скриптонит говорит: «Всех переиграл и забрал нал». И это лучшее описание 2023 года для его карьеры.
Гуф
«Запретное место»
Шестой альбом Гуфа оказался рэп-дневником месяца, который он провел в рехабе этой весной. Много страшных историй про себя и окружающих, рефлексии зависимого человека о прошлом и будущем, трогательное посвящение бабушке и некрасивые подробности отношений с близкими. Кажется, это лучший альбом Гуфа за очень много лет. Жаль, что он сопровождается очередной волной скандальных заголовков.
Бейонсе
«My House»
Артистка кричит, рычит и много хвастается — с другой стороны, а кому все это можно, как не ей? Все это под продакшен, продолжающий идею прошлогоднего альбома «Renaissance»: прогрессивная электроника, хаус-дропы, а в конце вступает хор — и начинается совсем люкс.
Kaytranada
«Lover/Friend»
К лету Kaytranada выпустил совместный альбом с рэпером Aminé — получилось ярко, тепло и так, что лучшим дополнением к их альбому был бокал холодного игристого. Но кто сказал, что вечеринки можно устраивать только летом? Поэтому в декабре Кай выпустит еще один альбом, который предваряет спаренным синглом «Lover/Friend» и «Stuntin». Это все тот же добрый интеллигентский поп-хаус, только чуть помедленнее, чем летом. Сезон все же другой.
Toxi$
«Hotshot»
Главный выпускник новой школы 2023 года подвез большой альбом. Здесь по-прежнему много абсурдных панчлайнов, высокий голос артиста и качающие хаотичные минуса. Заодно Toxi$ легитимизируют артисты поопытнее: в гости залетают Yanix, OG Buda, Big Baby Tape — люди, которые всегда хорошо чувствовали потенциал будущих звезд.
Bushido Zho
«Westgoths»
В начале этого года к карьере Bushido Zho был один вопрос: сможет ли он продолжить серию успешных востребованных треков или останется героем одного сезона. И он смог: тут и песня «Вместе» с Aarne и Anikv, и «Дай мне посмотреть» с Heronwater, плотно осевшие в чартах этим летом.
«Westgoths» — альбом в первую очередь Bushido Zho, техничного рэпера, который легко запрыгивает на любой бит и подстраивает флоу под него. Заодно — очень много репрезента и строчек о том, как у рэпера все получилось. Только если многие артисты (как и сам Bushido Zho раньше) пишут такие треки скорее авансом самим себе, то в случае Bushido Zho все уже оправданно.
Lizer
«Маятник»
Под конец года Lizer выпустил мини-альбом на четыре трека, как будто объединяющий разные направления творчества артиста: тут и тин-поп, и тяжелые рэп-ударные, и обязательные гитарные переборы. Все это — под куплеты вечно молодого и взрослеющего артиста.
Booker
«Я понимаю»
Стилизованный под девяностые клип оказался лучшим визуальным дополнением к песне, в которой Booker пробует понять проблемы, окружающие его современников, — и делает это насколько ядовито, настолько же и удачно. Трек ищите на альбоме «Злачное место».
Антон Маскелиаде
«Сдвижные картинки»
Музыкант Антон Маскелиаде выпустил альбом, в котором пытается разобраться с понятием дома и его значением в жизни каждого человека — особенно на фоне времени, когда этот дом может меняться ежегодно. В гостях — «Наадя», Madiken, Orlenok и не только.
Inownlove, TonySouljah
«Дать дыма»
Расслабленный рэп с лейбла CPlus с оглядкой куда‑то на нулевые, дополняющийся проигрышем саксофона, — неочевидный сингл недели для тех, кто устал от чартовой музыки и хочет вернуться во время, когда рэп был чуточку проще.
Shortparis
«Гроздья гнева»
Группа, которая давно размывает границы между своими песнями, клипами и арт-перформансами, выпустила новый релиз. Это все еще музыка окружающего ужаса, от которого перехватывает дыхание. И кажется, эти песни все еще лучше всего воспринимать либо на лайв-выступлениях группы, либо в рамках их клипов.
Voi
«Два»
Московская рок-группа, чтящая традиции шугейза, выпустила свой второй альбом с довольно прозаичным названием, но ярким содержанием. Здесь они не боятся заходить на территорию хардкора и экспериментов с электроникой, чем сильно увеличивают музыкальное разнообразие, закладывая в центр альбома переживания человека, оставшегося наедине со своими проблемами.