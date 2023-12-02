Дайджест новой музыки: Скриптонит танцует, Гуф грустит, Бейонсе веселится и не только

К лету Kaytranada выпустил совместный альбом с рэпером Aminé — получилось ярко, тепло и так, что лучшим дополнением к их альбому был бокал холодного игристого. Но кто сказал, что вечеринки можно устраивать только летом? Поэтому в декабре Кай выпустит еще один альбом, который предваряет спаренным синглом «Lover/Friend» и «Stuntin». Это все тот же добрый интеллигентский поп-хаус, только чуть помедленнее, чем летом. Сезон все же другой.