Дайджест новой музыки: Big Baby Tape, Скриптонит, Алена Швец и еще 9 релизов недели

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Big Baby Tape
«Varskva»
Первый за пять лет сольник Big Baby Tape получился настолько же огромным, насколько ожидаемым. В 19 треках «Varskva» рэпер делится приобретенным успехом, отдает дань уважения Three 6 Mafia и Yung Trappa и лишь изредка демонстрирует прошлого себя образца «Dragonborn». Последнее — лучшее в довольно долгом и однообразном альбоме, слушать который становится интересно лишь во второй половине, и даже не все фанаты артиста туда добрались.
Gone Fludd
«Рапсодия конца света»
«Рапсодия конца света» — это ода лучшей вечеринке на свете. Gone Fludd растворяется в дыму на танцполе, а космический масштаб его кайфа дополняет диско-инструментал в стиле Kaytranada.
В начале следующего года Gone Fludd выдаст «Фладдалити», первый за два года альбом. «Рапсодия» появится на нем вместе со следующим синглом «000-000-000».
Grebz
«MC Coming»
Трио «Грибы» ураганом захватило чарты шесть лет назад, но потом рассталось с продюсером и участником Юрием Бардашем, сменило название и музыкальный вектор в сторону рейв-музыки. В восьми песнях 4atty и Симптом воссоздают формулы «Дома на колесах», разносят колонки громким басом и даже пробуют примирить разрушенный вокруг них мир. Однако написать набор новых однозначных хитов здесь, похоже, не получилось.
Воровская Лапа
«Сияние Лапы»
Воровская Лапа — наименее трудозатратный проект Славы КПСС, для которого он под трендовый бит, скорее всего, фристайлит строчки перед микрофоном в поисках максимально худших панчлайнов. В этот раз баттловый рэпер осваивает рейдж-инструменталы и пародирует топовых артистов сабжанра, в частности, Toxi$ — и результат зачастую пробивает на смешки.
Скриптонит, Эндшпиль
«Разбалованная»
Скриптонит продолжает фонтанировать музыкой, через неделю он собирается выпустить уже пятый большой релиз за год. В «Разбалованной» он вновь пересекся с Эндшпилем и дарит слушателям мелодичный гитарный сингл с карибским вайбом.
Truwer
«Ushiro»
Truwer прервал затянувшееся молчание и выпустил «Ushiro» — любой из них мог бы звучать в самых мрачных закоулках Готэма. Бывший участник JIllzay демонстрирует желание драться за свое и неуемную жажду забрать как можно больше. Скорострельный флоу лишь дополняет дерзкий настрой и взрывоопасный характер павлодарца.
Алена Швец
«Мыльные пузыри»
Алена Швец прошла через многое в этом году. Сначала на нее наехала Мизулина, артистке пришлось потерять несколько концертов, написать унизительные извинения за песни на тему любви между девочками и удалить треки. Последние два шага окончательно разозлили слушателей, часть из которых уже долго подозревали певицу в квирбейтинге, а теперь лишь получили новые доказательства своей правоты.
«Мыльные пузыри» получился похож на прошлые релизы Швец, но значительно мрачнее. Героини альбома чувствуют себя преданными или ненужными своим партнерам, а в худшие моменты ощущают ненависть целого мира. Они все по-разному несчастливы, а еще растеряны и не понимают, как это исправить.
Наиболее личной кажется самая первая песня, в которой Алена иносказательно обращается к хейтерам. Она признает собственное бессилие перед множеством пузырей, которые «повсюду, вместо других людей и мыслей» и которым «лучше знать, куда лететь и как тут выжить». Хотя девушка видит «солнце в пузыре», она добавляет, что «это мыло ядовито, только пачкает в грязи».
Стереополина
«Калейдоскоп»
Новая работа Стереополины вдохновлена «Гостьей из будущего». Как Алиса Селезнева, певица тоже садится в машину времени и отправляется в середину 1980-х годов. Там ее случайное столкновение с парнем перерастает в веселое свидание и ностальгическую прогулку по парку советского периода. На месте главные приметы времени: кассетный плеер, автоматы с газировкой, советский пломбир и дискотеки.
«Нееет, ты что»
«Песни и танцы Дагестана»
Дагестанская группа «Нееет, ты что» захватила слушателей смесью из фанка, хауса и джаза в духе Камаала Уильямса и Alfa Mist. Рамазан Маллаев и Расул Махалиев задались целью представить республику в новом свете — не регионом шансона, а центром эстетичной и импровизационной музыки. В «Песнях и танцах Дагестана» они поставили перед собой цель дать поклонникам понять, насколько свободными и полными чувств могут быть их работы.
«Лауд»
«Favela Boyz»
«Лауд» не могли пройти мимо жанра, захватившего тикток и клубы, — их новый EP посвящен байле-фанку. В пяти треках трио хаус-экспертов играет с бразильским жанром, мешает его с прямой бочкой, дриллом и рейдж-синтами. У группы получился оригинальный и энергичный релиз, который приносит жару даже в зимнюю метель.
The Dawless, Tveth
«Fantastic»
The Dawless — это проект участника «Лауд» Goddeem и продюсера Gol’D. Вместе они пишут музыку на аналоговых синтезаторах и сэмплерах, избегая цифровых программ вроде FL Studio или Ableton. Весной дуэт заявил о себе классным бэнгером «Kino» с рэпером Кассетой.
«Fantastic» продолжает череду коллабораций с рэперами, в этот раз Dawless позвали на трек Tveth. Под ломаный бит с тяжелыми ударными и рычащим басом участник Hella Hillz пишет гимн героям ночных клубов и их высокоскоростному образу жизни.