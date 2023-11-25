Дайджест новой музыки: Big Baby Tape, Скриптонит, Алена Швец и еще 9 релизов недели

Первый за пять лет сольник Big Baby Tape получился настолько же огромным, насколько ожидаемым. В 19 треках «Varskva» рэпер делится приобретенным успехом, отдает дань уважения Three 6 Mafia и Yung Trappa и лишь изредка демонстрирует прошлого себя образца «Dragonborn». Последнее — лучшее в довольно долгом и однообразном альбоме, слушать который становится интересно лишь во второй половине, и даже не все фанаты артиста туда добрались.