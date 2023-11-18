Мэйби Бэйби, Mnogoznaal, Soda Luv и еще 7 релизов недели

Mnogoznaal
«Клуб без танцев»
Последние три года артист провел в затворничестве: не выпускал новую музыку и почти не светился в соцсетях. Там он появлялся, только чтобы объяснить: альбом выйдет, когда самому артисту понравится его музыка. В итоге мы дождались «Клуба без танцев» — самого мрачного альбома Многознаала по словам самого автора.
По-прежнему ни на кого не похожий флоу, тексты и музыка, впитывающие в себя эстетику сибирского фольклора и общая хоррор-атмосфера — таким получился один из самых впечатляющих камбэков этого года.
Palina
«Ни берега, ни дна»
Люди много лет мечтали о большом совместном альбоме Земфиры и Муджуса, а оказалось, что искать его нужно было в соседней стране. Певица из Беларуси выпустила свой второй альбом — и это сильная заявка на попадание во все годовые топы.
Здесь мрачный электропоп ловко перетекает в брейкбит, а из него — чуть ли не в блюз и джаз. А потом обратно. И еще разок. Все это объединяется вокруг стихов Полины, которая в них ловит чувство бесконечной тревоги, в которой мы живем последние три года, да и всю жизнь, по-хорошему.
Soda Luv
«S.P.A»
Сода на расслабленном весь альбом читает рэп — при этом не новомодный и актуальный, а вполне себе олдскульный. Фиты соответствуют: тут и Фьюз из группы KRec, L’One и даже Словетский. А заодно 104. Музыка для тех, кто не любит цветастый рэп, а постоянно возвращается к золотой эре девяностых.
Saluki
«Alive!»
Трогательная песня-посвящение Диме Nova из Cream Soda, погибшему в начале этого года, о духе вечной молодости.
Akyn Machine
«Романсы для Рисли»
Akyn Machine (читается «Акын машин») — алматинско-берлинская группа, созданная еще в девяностых. В конце десятых к группе присоединился музыкант Иннокентий Гонопольский, и вместе с братом Антоном и Александром Грабарем они перезапустили Akyn как «психоделичный поп-проект». Сейчас они выпустили альбом «Песни для Рисли» — сборник песен, посвященных любимой собаке барабанщика группы Александра (ее же можно увидеть на обложке).
Трип-хоп встречает гитарные переборы и улетает куда‑то в сторону той самой психоделики. Самая неожиданная музыка в наших плейлистах на этой неделе.
Мэйби Бэйби
«Shawty»
Экс-участница «Френдзоны» окончательно оставила поп-рок в прошлом — теперь она метит в королевы русскоязычного рэпа. Выходит ярко, убедительно и почти безапелляционно. «У меня классная жопа. Я круто читаю рэп. Я классная», — так Мэйби рецензирует себя в интервью коллегам из The Flow.
Тринадцать карат
«Еще одна ночь»
Адепт громкого поп-рока на русском выпустил второй альбом — это вновь песни о постоянном поиске себя, невеселых эмоциях и разбитых сердцах.
Ilya Gadaev
«Jam Pack 1»
Илья Гадаев из Cream Soda запустил сольный проект. Первый релиз полностью записан на драм-машине Pulsar 23 и напоминает о том, что участник группы — большой фанат работы с аналоговым звуком и тот еще музыкальный гик. Илья обещает, что в рамках сольного проекта не будет ограничивать себя только этим направлением, и уже анонсировал новую музыку на следующий год.
OG Buda
«Pox Vawë 0.5»
Второй альбом Буды за 2023 год. На первом «Скучаю, но работаю» артист много грустил и изливал душу, покоцанную разбитым сердцем. А здесь уже веселится и флексит на хейтеров лавиной абсурдных панчлайнов.
Andre 3000
«New Blue Sun»
Участник OutKast и рэп-легенда вернулся с новым альбомом! Но никакого рэпа здесь нет — только полтора часа джаза и флейты. «Клянусь, я правда хотел записать „рэп“-альбом, но вот куда меня принес ветер», — так здесь называется первая песня. Длина треков не особо отличается от названий: здесь только одна песня короче четырех минут, а самая длинная — это импровизация на 17 (!) минут.
Drake, J. Cole
«First Person Shooter»
Два важных артиста десятых вновь объединяют силы, чтобы выпустить клип-эпик с отсылками ко всему на свете, от сериала «Офис» (американского) до легендарной фотографии Месси и Роналду.