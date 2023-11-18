Реклама
Что случилось с музыкой

Мэйби Бэйби, Mnogoznaal, Soda Luv и еще 7 релизов недели

Леша Горбаш
Сегодня в 18:00
Русскоязычные рэперы устроили лавину релизов в один день, из Беларуси подкрался претендент на звание альбома года, а легенда из группы OutKast выпустил полтора часа отборного джаза.

Mnogoznaal

«Клуб без танцев»

Последние три года артист провел в затворничестве: не выпускал новую музыку и почти не светился в соцсетях. Там он появлялся, только чтобы объяснить: альбом выйдет, когда самому артисту понравится его музыка. В итоге мы дождались «Клуба без танцев» — самого мрачного альбома Многознаала по словам самого автора.

По-прежнему ни на кого не похожий флоу, тексты и музыка, впитывающие в себя эстетику сибирского фольклора и общая хоррор-атмосфера — таким получился один из самых впечатляющих камбэков этого года.

(Слушать)

Palina

«Ни берега, ни дна»

Люди много лет мечтали о большом совместном альбоме Земфиры и Муджуса, а оказалось, что искать его нужно было в соседней стране. Певица из Беларуси выпустила свой второй альбом — и это сильная заявка на попадание во все годовые топы.

Здесь мрачный электропоп ловко перетекает в брейкбит, а из него — чуть ли не в блюз и джаз. А потом обратно. И еще разок. Все это объединяется вокруг стихов Полины, которая в них ловит чувство бесконечной тревоги, в которой мы живем последние три года, да и всю жизнь, по-хорошему.

(Слушать)

Soda Luv

«S.P.A»

Сода на расслабленном весь альбом читает рэп — при этом не новомодный и актуальный, а вполне себе олдскульный. Фиты соответствуют: тут и Фьюз из группы KRec, L’One и даже Словетский. А заодно 104. Музыка для тех, кто не любит цветастый рэп, а постоянно возвращается к золотой эре девяностых.

(Слушать)

Saluki

«Alive!»

Трогательная песня-посвящение Диме Nova из Cream Soda, погибшему в начале этого года, о духе вечной молодости.

(Слушать)

Подробности по теме
«Чтобы люди кайфовали». Как Дима Нова сделал нашу музыку лучше

Akyn Machine

«Романсы для Рисли»

Akyn Machine (читается «Акын машин») — алматинско-берлинская группа, созданная еще в девяностых. В конце десятых к группе присоединился музыкант Иннокентий Гонопольский, и вместе с братом Антоном и Александром Грабарем они перезапустили Akyn как «психоделичный поп-проект». Сейчас они выпустили альбом «Песни для Рисли» — сборник песен, посвященных любимой собаке барабанщика группы Александра (ее же можно увидеть на обложке).

Трип-хоп встречает гитарные переборы и улетает куда‑то в сторону той самой психоделики. Самая неожиданная музыка в наших плейлистах на этой неделе.

(Слушать)

Мэйби Бэйби

«Shawty»

Экс-участница «Френдзоны» окончательно оставила поп-рок в прошлом — теперь она метит в королевы русскоязычного рэпа. Выходит ярко, убедительно и почти безапелляционно. «У меня классная жопа. Я круто читаю рэп. Я классная», — так Мэйби рецензирует себя в интервью коллегам из The Flow.

(Слушать)

Тринадцать карат

«Еще одна ночь»

Адепт громкого поп-рока на русском выпустил второй альбом — это вновь песни о постоянном поиске себя, невеселых эмоциях и разбитых сердцах.

(Слушать)

Ilya Gadaev

«Jam Pack 1»

Илья Гадаев из Cream Soda запустил сольный проект. Первый релиз полностью записан на драм-машине Pulsar 23 и напоминает о том, что участник группы — большой фанат работы с аналоговым звуком и тот еще музыкальный гик. Илья обещает, что в рамках сольного проекта не будет ограничивать себя только этим направлением, и уже анонсировал новую музыку на следующий год.

(Слушать)

OG Buda

«Pox Vawë 0.5»

Второй альбом Буды за 2023 год. На первом «Скучаю, но работаю» артист много грустил и изливал душу, покоцанную разбитым сердцем. А здесь уже веселится и флексит на хейтеров лавиной абсурдных панчлайнов.

(Слушать)

Andre 3000

«New Blue Sun»

Участник OutKast и рэп-легенда вернулся с новым альбомом! Но никакого рэпа здесь нет — только полтора часа джаза и флейты. «Клянусь, я правда хотел записать „рэп“-альбом, но вот куда меня принес ветер», — так здесь называется первая песня. Длина треков не особо отличается от названий: здесь только одна песня короче четырех минут, а самая длинная — это импровизация на 17 (!) минут.

(Слушать)

Drake, J. Cole

«First Person Shooter»

Два важных артиста десятых вновь объединяют силы, чтобы выпустить клип-эпик с отсылками ко всему на свете, от сериала «Офис» (американского) до легендарной фотографии Месси и Роналду.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»