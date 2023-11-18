Мэйби Бэйби, Mnogoznaal, Soda Luv и еще 7 релизов недели

Здесь мрачный электропоп ловко перетекает в брейкбит, а из него — чуть ли не в блюз и джаз. А потом обратно. И еще разок. Все это объединяется вокруг стихов Полины, которая в них ловит чувство бесконечной тревоги, в которой мы живем последние три года, да и всю жизнь, по-хорошему.