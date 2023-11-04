Дайджест новой музыки: Куок, Feduk, Клава Кока и еще 7 ярких релизов недели

Friendly Thug 52 NGG
«Christoforo Colombo»
Прошлогодний альбом «Cruiser Aurora» познакомил широкий круг слушателей с петербуржцем Friendly Thug 52 NGG и заставил их повторять в комментах «писятдва». Его название отлично передает стиль молодого артиста. С одной стороны, оно четко указывает на геолокацию, а с другой — отсылает к размеренному, полусонному флоу родом с американского Западного побережья. Его песни демонстрируют родной город с «бандитской» стороны, а рэпера — человеком с мрачным уличным и наркотическим прошлым, но светлым будущм.
«Christoforo Colombo» выводит автора в число топ-артистов российской сцены. Здесь Friendly Thug находится среди таких же крупных имен и демонстрирует, что не уступает им ни в изобретательности, ни в стиле.
Клава Кока, Feduk
«Кабы не было тебя»
Проверенная временем формула: две большие поп-звезды записывают сезонную песню о любви. Сезон — грядущая зима, поэтому и любовь — скорее грустная и холодная. Зато с поправкой на современные реалии: «Если бы не ты, никогда бы не узнала стадию принятия», — поет тут Кока. Милый сингл, которым артисты отмечают свой первый коллаб, но по первым прослушиваниям кажется, что у обоих были песни мощнее.
Куок
«Джангл»
Сам Куок определяет этот альбом как бедрум-поп и говорит: «Решил поменять подход и писать прогрессии с помощью бас-гитары». Электронные дропы и привычный хип-хоп тут и правда уходят на задний план, уступая место экспериментам с живым звуком. А по содержанию это привычный Куок — молодой человек, который растёт вместе с собственным творчеством, делает ошибки и учится на них.
Megan The Stallion
«Cobra»
«Cobra» открывает новую эру для Меган. В видео артистка превращается в змею. Она объясняет, что эти животные стойко превозмогают все угрозы и полагаются только на себя, а в видео вылезает из пасти кобры в стиле Орочимару и буквально снимает с себя старую кожу.
Последние несколько лет карьера Меган шла на взлет, но в новой песне она рассказывает, что в то же время боролась с депрессией и суицидальными мыслями. В короткий срок она потеряла маму, ввязалась в плохую сделку с лейблом, получила ранение от Тори Лейнза, прошла через публичный скандал и лишилась из‑за него подруги, а теперь делится, что застукала бывшего парня за изменой. Невзгоды оставили на ней след, но теперь рэперша готова оставить их позади и представить новую себя.
Чонгук
«Golden»
Самый молодой участник BTS Чонгук готов покорять Запад — именно для этого его дебютный альбом написан на английском, а среди соавторов можно найти не только рэп-звезд и больших продюсеров, но также Эда Ширана и Шона Мендеса.
В «Golden» кей-поп-суперстар демонстрирует величину таланта, и вызывает лишь приятные ассоциации. Здесь несложно заметить песни в стиле топового Джастина Тимберлейка и Бибера, а в главном номере — «Standing Next to You» — 26-летний артист даже замахивается на Майкла Джексона.
The Beatles
«Now and Then»
Битлз выпустили свою последнюю песню. Её некачественную демо-версию под пианино Джон Леннон записал ещё в 1979 году, однако лишь сейчас авторы документального фильма The Beatles: Get Back с помощью нейросети смогли восстановить его вокал, а Пол Маккартни и Ринго Старр дописать работу. Питер Джексон, бывший продюсером фильма, ещё и смонтировал для неё клип, первый в своей режиссерской карьере, в ролик вошли архивные кадры и съемка работы над песней.
Маленький Ярче
«Anderful Elf»
Первую популярность Маленький Ярче заработал как продюсер. Его аудиотег «Маленький Ярче, что ты тут устроил?» можно услышать на треках Feduk, OG Buda и Егора Крида, но это был лишь шаг на пути к карьере артиста. После нескольких мини-релизов и совместной работы с Lovv66 рэпер приготовил амбициозный футуристичный трэп-альбом.
«Каждый трек — как обломок воспоминаний о моей безумной поездке. Каждый связан с каким‑то отрезком времени: холодные горы, старые города, азиатские мегаполисы, океан и вулканы, мотоциклы и драгсы, одиночество, изоляция, переосмысления и наконец возвращение домой» — говорит Маленький Ярче о «Anderful Elf».
Kid Cudi, Фарелл Уильямс, Трэвис Скотт
«At The Party»
Kid Cudi тизерит будущий альбом «Insano». Его релиз случится в январе, а пока доступны два сольных сингла «Porsche Topless» and «Ill What I Bleed», а на этой неделе вышел крупный фит с Фареллом Уильямсом и Трэвисом Скоттом.
В «At The Party» трое рэперов зажигают в клубе под кинематографичный синтезаторный бит и сливают все деньги вместе с первыми встречными девушками.
Cream Soda
«Viby»
Участник Cream Soda Илья Гадаев признается, что годы выступлений оставили в его душе след, и мысли о вечеринках иногда не покидают его даже во сне. В новой песне он и солистка Алиса Стяжкова пробуют передать это ощущение бесконечного праздника под смесь британского хауса и бразильского фанка.
Оливия Родриго
«Can’t Catch Me Now»
Новая песня Оливии Родриго попала в саундтрек «Голодных игр: Баллады о змеях и певчих птицах». В отличие от материала недавнего альбома здесь тихий голос поп-звезды сопровождают лишь акустические гитары. В треке она угрожающе напоминает близкому человеку, что её будет очень непросто вычеркнуть из его жизни.