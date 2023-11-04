Дайджест новой музыки: Куок, Feduk, Клава Кока и еще 7 ярких релизов недели

Последние несколько лет карьера Меган шла на взлет, но в новой песне она рассказывает, что в то же время боролась с депрессией и суицидальными мыслями. В короткий срок она потеряла маму, ввязалась в плохую сделку с лейблом, получила ранение от Тори Лейнза, прошла через публичный скандал и лишилась из‑за него подруги, а теперь делится, что застукала бывшего парня за изменой. Невзгоды оставили на ней след, но теперь рэперша готова оставить их позади и представить новую себя.