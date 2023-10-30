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Дайджест новой музыки: Aarne, Zivert, i61 и еще 6 ярких релизов недели

Максим Саблин
Сегодня в 21:11
Весь цвет российской сцены на альбоме Aarne, Zivert знакомит с миром веселых, Сироткин — с миром грустных, а i61 — с миром киберпанка. Их релизы, а также песни Bato, Славы КПСС и Ханса Циммера мы собрали в еженедельном дайджесте.

Aarne

«AA Language 2»

Первой частью «AA Language» Aarne заработал статус DJ Khaled российской сцены, собрав всех топовых рэперов в одном релизе. Спустя год продюсер повторил трюк, но с большим размахом — на продолжении появились дрилл-икона Chief Keef и NLE Choppa, поп-звезды Баста и Дора, а также фрешмены Alblak 52, Toxi$, Kai Angel и 9mice.

В этот раз релиз поделен на две части: первая посвящена жизни хип-хоп-индустрии и пути к успеху, другая же — любви и отношениям. Также Aarne сохранил любовь к смеси актуального трэпа и электронной музыки, а в конце альбома даже пробует свои силы у микрофона.

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Bato

«6lankname»

Участник Hella Hillz представил уже второй альбом в этом году. В «6lanckname» яркий рэп-пулемет не сбавляет оборотов и играючи разделывается с десятком винтажных и электронных инструменталов при поддержке Boulevard Depo и ATL.

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«Базар»

«Бросок кобры»

В новом EP московский дуэт исследует латиноамериканскую музыку, с которой у артистов связаны самые яркие воспоминания. Герои их песен лечат разбитое сердце алкоголем, ностальгируют по детству и рассуждают об извилистом жизненном пути.

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Zivert

«В мире веселых»

Новый альбом Zivert называет рискованным экспериментом, певица отходит от винтажного звучания в сторону эйфоричного хауса с меланхоличными клавишными. Она подчеркивает, что это «авангардный поп с щепоткой гротеска», а большую часть материала написала самостоятельно.

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«Сироткин»

«Суперслабость»

В новом мини-релизе коллектив Сергея Сироткина собрал пять трогательных песен, которые пробивают даже супергеройскую броню, попадают в сердце и вызывают нежную грусть. Достичь нужного эффекта трекам помогают упрощенные аранжировки, которые теперь лишь сильнее давят на чувства.

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i61

«Shelby IIII»

После пятилетнего перерыва Айсик вернулся с новой главой «Shelby», истории о маньяке в сеттинге 80-х годов. Вдохновленная ретровейвом и «Hotline Miami» серия альбомов выгодно отличала уфимского артиста среди коллег по YungRussia. На четвертую часть рэпера будто натолкнула Cyberpunk 2077: его обвешанный сталью неуязвимый герой точно так же носится по залитым неоновым светом бульварам и закоулкам под пульсирующий синтезаторный саундтрек с участием рэп-звезд, топовых электронщиков и героев андеграунда.

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Слава КПСС/Slava Marlow

«Сказка о необратимой смерти»

Новый трек Славы КПСС для проекта «Гараж» Slava Marlow нельзя назвать песней: это девятиминутный белый стих, в котором герой рэпера сталкивается с собственной смертностью и под новым, циничным и трагичным углом, смотрит на жизнь. Увидеть мир глазами артиста помогает кинематографичное артхаусное видео.

Куок

«Джангл»

В эту пятницу у Куока выйдет сольный альбом «Джангл», а заглавный сингл артист опубликовал отдельно. В новой песне музыкант делится странным чувством одиночества очень популярного человека. Стараясь сбежать от него, он обращается к любимой музыке из детства с оглушительным басом и брейкбитами, сочетая в инструментале адреналиновые и меланхоличные парты.

Raye, Ханс Циммер

«Mother Nature»

Британская певица Raye покорила тикток и весь мир синглом «Escapism» в прошлом году, а через полгода закрепила успех песней «Prada». Ее новейшая работа написана специально для документального фильма «Planet Earth III» Дэвида Аттенборо и посвящена планете Земля и экологии, а певица выражает восхищение перед красотой и сложностью природы. Мощный вокал сопровождает оркестровый инструментал от легендарного композитора Ханса Циммера.

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