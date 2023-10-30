Дайджест новой музыки: Aarne, Zivert, i61 и еще 6 ярких релизов недели

В этот раз релиз поделен на две части: первая посвящена жизни хип-хоп-индустрии и пути к успеху, другая же — любви и отношениям. Также Aarne сохранил любовь к смеси актуального трэпа и электронной музыки, а в конце альбома даже пробует свои силы у микрофона.