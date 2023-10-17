Музыка, чтобы проснуться утром: 7 лучших альбомов

Мы уверены, что неделю надо завершать с любовью к себе. Отложить все проблемы, бытовые вопросы и ненужные встречи. И просто отдать день целиком и полностью себе. Вспомните про музыку Леонида Агутина из девяностых. Выбор альбомов там широкий, но мы остановились на самом первом: Леониду тут немного за 25, он поет по-прежнему бесконечно обаятельные песни про босоногих мальчиков, никому не сестру и хоп-хей-ла-ла-лей. Включаете — и день сразу становится чуточку лучше. Проводите воскресенья с музыкой Агутина — и даже понедельники тут же станут добрее.