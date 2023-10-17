Музыка, чтобы проснуться утром: 7 лучших альбомов

Понедельник
Тейлор МакФеррин «Early Riser»
Лучший альбом для встречи любой недели — хоть в жарком июле, хоть в морозном феврале. Его автор — Тейлор Макферрин, сын Бобби, автора песни «Don’t Worry, Be Happy» (да, той самой). И на сыне природа точно не отдохнула.
Его дебютный альбом — это светлая приджазованная электроника. За этим пространным определением скрывается музыка, где в абсолютной синергии существуют полноценный джазбенд и аблетоновские лупы. Как это работает: вот есть очень бонобовский по своей структуре трек «Degrees of Light», а вот — финальный «Pls Dnt Lstn», классический джаз-джем. Зачастую эти миры сливаются в один — и начинается совсем уже меланхоличная магия.
Музыка, чтобы проснуться, заварить кофе дома или прогуляться до любимой кофейни — и понять, что не так уж и плохи эти ваши понедельники.
Вторник
Oasis «(What’s the Story) Morning Glory?»
Вторник — день интересный: вроде бы рабочая неделя стартовала, и ты уже в ней существуешь, а дополнительный заряд бодрости все равно лишним не будет. И здесь мы вспоминаем альбом братьев Галлахер и группы Oasis. На поверхности — тот самый релиз, в начале которого запрятан «Wonderwall». Чуть глубже — один из ключевых альбомов брит-попа, превративший Oasis в звезд, которые играли уже не в клубах, а на многотысячных площадках
Музыка здесь варьируется от стадионных гимнов (все тот же «Wonderwall») до рок-заряда бодрости на сутки вперед (заглавный «Morning Glory») или будильника понежнее и подобрее — как тягучий «Champagne Supernova».
Среда
Burial «Untrue»
Давайте не делать вид, будто среда — это классный день. Напротив, ровно середина рабочей недели, где надо аккумулировать все силы, сконцентрироваться и напрячься. Лучший саундтрек для такого утра — мрачный и невеселый, минималистичный и аскетичный «Untrue» артиста-анонима Бериала. От него вам вряд ли захочется танцевать или идти на променад, а вот поскорее сконцентрироваться на работе — вполне.
Заодно можно приобщиться к одному из главных электронных альбомов в истории. Так «Untrue» назвал Саймон Рейнолдс, важнейший британский музыкальный журналист и автор многих заметных книг о современной музыке.
Четверг
Канье Уэст «Graduation»
По-хорошему, альбом Канье «Graduation» и так структурирован как идеальный будильник. Интро так и называется — «Good Morning». Дальше ты чувствуешь себя «чемпионом» («Champion»), становишься еще «сильнее» («Stronger») и задумываешься («I Wonder»), как бы начать жить здорово («Good Life»). И так далее по треклисту. Да и общее настроение рабочего четверга хорошо отражает: до конца недели всего один день, тут можно про себя и вечеринку начать продумывать.
Случайный факт: у песни «Stronger» было больше 50 версий, прежде чем Канье остановился на той, которую посчитал удовлетворительной. И получился главный на тот момент хит его карьеры. К слову о том, как важно хорошо работать.
Пятница
«Лауд» «Красный закат»
Ура, пятница! Это значит, что осталось дотянуть до вечера, а дальше два дня подряд не работать и хорошо проводить время. Поэтому и музыка нужна такая, чтобы уже и вечеринку почувствовать, но еще не саботировать рабочий процесс. Советуем альбом «Красный закат» группы «Лауд». Он ловко сочетает в себе любовь уфимского трио к передовой танцевальной музыке и дань уважения истории российской поп-музыки. Поэтому здесь отсылки к «Отпетым мошенникам» и Михею сталкиваются с хаус-дропами чистым рэпом под конец альбома.
Суббота
Charli XCX «How I’m Feeling Now»
Утро субботы — время, когда нужно разобраться, на что вообще потратить выходные. Можно остаться дома и посвятить время самим себе, а можно изучить программу выходного дня вашего города. Альбом британской певицы Charli XCX записывался во время ковидной самоизоляции и неплохо отражает настроение неопределенности, когда и сама авторка еще не до конца понимает, что ей делать с очередным днем. И дает выбор и себе, и слушателям: половина треклиста — про ленивое валяние в пледе. Половина — про веселье вне дома. Выбирать вам.
Воскресенье
Леонид Агутин «Босоногий мальчик»
Мы уверены, что неделю надо завершать с любовью к себе. Отложить все проблемы, бытовые вопросы и ненужные встречи. И просто отдать день целиком и полностью себе. Вспомните про музыку Леонида Агутина из девяностых. Выбор альбомов там широкий, но мы остановились на самом первом: Леониду тут немного за 25, он поет по-прежнему бесконечно обаятельные песни про босоногих мальчиков, никому не сестру и хоп-хей-ла-ла-лей. Включаете — и день сразу становится чуточку лучше. Проводите воскресенья с музыкой Агутина — и даже понедельники тут же станут добрее.