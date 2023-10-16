Дайджест новой музыки: Cream Soda, Offset, Lizer и еще 8 ярких релизов недели

Их второй альбом «Найдите Ивана Марголдина» пропитан тем же максимализмом и сохранил грубоватый юмор прошлых работ (например, персонаж одной из песен замечает плакат Криса Брауна в комнате подруги и обещает для нее тоже избить Рианну), хотя социальной иронии стало меньше. В песнях солист группы Иван Марголдин насмехается над хейтерами в сети, переживает, что ему в личке не отвечает Райан Гослинг, и кайфует от того, что молодость не кончается.



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