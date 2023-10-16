Дайджест новой музыки: Cream Soda, Offset, Lizer и еще 8 ярких релизов недели

Offset
«Set If Off»
Год назад Offset распрощался с Migos, а затем увидел смерть бывшего напарника Takeoff. Необходимость найти собственный образ и скорбь по погибшим близким определили темы «Set If Off». 31-летний рэпер делится несчастьями ультрабогатого воротилы, а в лучшие моменты воспроизводит магию рэп-трио с поддержкой элитных коллег и продюсеров.
Cream Soda
«Look Around»
До смерти Дима Нова успел снять видео «Look Around». Герои ролика слэмятся и танцуют брейк в тесном клубе — такое настроение вызывает новый джерси-трек коллектива.
«Полматери»
«Найдите Ивана Марголдина»
Герои песен панк-группы «Полматери» — вечные подростки. Их пугают голоса из телевизора, разрывает от страха быть отвергнутым, а личные отношения превращаются в нелепую и эмоциональную драму. В реальности творчество коллектива ненавидят общественные активисты, в том числе Екатерина Мизулина, и требуют запрещать концерты и тексты.
Их второй альбом «Найдите Ивана Марголдина» пропитан тем же максимализмом и сохранил грубоватый юмор прошлых работ (например, персонаж одной из песен замечает плакат Криса Брауна в комнате подруги и обещает для нее тоже избить Рианну), хотя социальной иронии стало меньше. В песнях солист группы Иван Марголдин насмехается над хейтерами в сети, переживает, что ему в личке не отвечает Райан Гослинг, и кайфует от того, что молодость не кончается.
(Ссылка)
Lizer
«Жизни суета»
Новый сингл Lizer отсылает к одноименной песне Тимура Муцураева. Как и у чеченского поэта, слова рэпера сопровождает лишь акустическая гитара. В своем треке артист говорит, что хочет лучшего для себя и движется к этому, несмотря на груз сомнений и жизненные перипетии.
Tomorrow x Together
«The Name Chapter: Freefall»
Корейский бойсбенд продолжил серию «The Name Chapter» новым альбомом «Freefall». Его первая часть, «Temptation», принесла TXT мировую славу. C первой же песни квинтет удивляет необычно тяжелым для кей-попа ревом гитар и увлекает слушателей в «свободное падение» в реальность. Участники группы вступают во взрослую жизнь и хотят продемонстрировать весь свой потенциал. Это отразилось в разнообразном звучании, где есть место отсылкам на 80-е, любви к клубной музыке и песням для стадионов.
Кстати, синти-поповая «Chasing That Feeling» в духе New Order обзавелась клипом, напоминающим «Начало» Кристофера Нолана.
Seemee, Folkpro
«Ole Ola»
На новый материал Seemee и Folkpro вдохновила бразильская музыка и культура, а ее название отсылает к футбольной кричалке и гимну чемпионата мира 2014 года. В жарком сингле они превращают кварталы Москвы в фавелы и смешивают байле-фанк с UK Funky.
Трой Сиван
«Something to Give Each Other»
Австралийский певец Трой Сиван выпустил первый за пять лет альбом. В отличие от прошлых работ здесь артист принимает себя безусловно, стремится любить и наслаждаться жизнью. Поэтому большая часть альбома получилась эйфорично-танцевальной, а музыкант предлагает кайфануть даже от немного кринжевой отсылки к мемной «Shooting Stars».
Hood Boy
«Беги»
Московского артиста Hood Boy знают по работам с Заразой, Blago White и Куоком, но он также активно работает и над сольными песнями. У одной из них, «Беги», в пятницу появился кинематографичный клип.
В драм-н-бейсовом треке рэпер вспоминает трудное детство, находит его следы в настоящем и рассказывает, как не дал тяжелым условиям определить свою жизнь.
Bring Me the Horizon
«Darkside»
Пятый сингл BMTH с альбома «Post Human: Nex Gen» (выходит 12 января 2024 года) посвящен борьбе с депрессией, которая обусловлена ссорой со второй половиной. Тяжелый разрыв приводит героя к дереализации и суцидальным мыслям, страх перед которыми заставляет Оли Сайкса безостановочно кричать.
PinkPantheress
«Capable of Love»
PinkPantheress выпустила новую песню сразу с черно-белым видео. В ролике она сидит перед бездонной ямой, бросает в нее телефон и письма, прежде чем протянуть туда микрофон и прыгнуть самой. В песне же она просит свой романтический интерес произнести три заветных слова, но, несмотря на свою одержимость партнером, понимает, что этого может никогда не произойти.
Skrillex, Flowdan, Lil Baby
«Pepper»
Тандем американского продюсера Skrillex и британского ветерана Flowdan не прекращает работу. В уже четвертом совместном треке электронщик приготовил авторский взгляд на популярный дрилл-саунд, а затем позвал грайм-MC и звездного рэпера Lil Baby. И если этого было мало, то в эпическом клипе участвуют экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну, футболист Криштиану Роналду и леопард. Видео приурочено к уникальному боксерскому поединку Нганну и боксера Тайсона Фьюри в Рияде 28 октября.