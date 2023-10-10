Капитан Америка. Как Суфьян Стивенс объединяет «Назови меня свои именем», Трампа и фолк

Главный успех пришел к Стивенсу в 2018 году, когда его номинировали на «Оскар» за саундтрек к фильму Луки Гуаданьино «Назови меня своим именем» и пригласили выступить на церемонии. Но если для одних возможность сыграть в прямом эфире перед 26-миллионной аудиторией — далекая мечта, то для Суфьяна «Оскар» оказался тяжелым испытанием. Втиснутый в черно-розовый пиджак, в сопровождении коллеги по инди-сцене St.Vincent Суфьян выглядел нелепо и неуверенно. «Честно говоря, это было одно из самых травмирующих событий за всю мою жизнь. Церемония вручения „Оскара“ выглядела как жуткий выпускной для сайентологов, где слилось воедино все, что я ненавижу в Америке и поп-культуре , — признавался Суфьян в одном из интервью. — Я не хочу иметь ничего общего с этим миром. Не хочу находиться в комнате, полной взрослых людей, любующихся пластиковыми трофеями».