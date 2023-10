Капитан Америка. Как Суфьян Стивенс объединяет «Назови меня свои именем», Трампа и фолк

Записанный в домашней студии с участием некоторых друзей, включая Брайса Десснера из The National, «Javelin» вышел вместе с 48-страничной книгой о творчестве Стивенса, включая 10 коротких эссе, осмысляющих темы любви и потерь, положенных в основу творчества Суфьяна. Некоторые из вошедших в издание коллажей, созданных Стивенсом, можно увидеть в клипе «Will Anybody Ever Love Me?» и на обложке самого «Javelin».