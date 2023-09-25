Дайджест новой музыки: Lovv66 и Feduk, Скриптонит, камбэк Blink-182 и еще 7 релизов

Элджей
«Drake»
Новый сингл Элджея — это как бы посвящение Дрейку. «Как бы» — потому что от музыки канадца тут разве что название и пошлость строчки «я напишу на твоих сиськах что‑нибудь на английском». В остальном этот трек легко можно было назвать «Элджей» — и никто бы не почувствовал подвоха.
Классический для артиста неторопливый флоу, обращение к невидимой спутнице и «туц-туц-бит». Вроде бы и ничего нового, но треки такого формата Элджей давно отточил до идеала.
Lovv66, Feduk
«Не забывай меня»
Lovv66 и Feduk возвращают 2007 год. Только не с выкрашенными челками и штанами в клетку, а тот, где кислотные дропы и рейвы в смешных солнцезащитных очках. Удачный опыт для обоих артистов: Feduk продолжает марафон отличных гостевых куплетов (как у «Прыгай киски» и Маркула до этого). А Lovv66 все плотнее укрепляется в роли человека, которому очень быстро наскучил современный рэп. Его интерес теперь вызывает самая разная музыка нулевых — от Оскара до Акулы.
Скриптонит
«Los Demos»
Страшно сказать — это уже пятый (!) релиз Скриптонита за 2023 год. На этот раз — сборник демоверсий его песен в диапазоне от 2017 до 2022 года. Казалось бы, зачем слушать рабочие версии треков, которые в итоге не добрались до «номерных» альбомов артиста? Но в случае Скриптонита все работает несколько иначе: даже сырые демки впечатляют своими надрывом, агрессией и музыкальным кругозором.
Doja Cat
«Scarlet»
2023 год для Доджи Кэт был… увлекательным. Девушка устала от мира поп-глянца и обещала с головой уйти в рэп. А параллельно провоцировала широкую аудиторию и фанатов. Первых смущала дерзкими луками и панковской эстетикой, вторым сказала, что не любит их, потому что не знает лично, и вообще не сильно-то они ей и нужны. Как итог: минус 250 тысяч подписчиков в инстаграме* (а кому приятно слушать, что тебя не любят?).
И вот — альбом «Scarlet». Все как и было обещано: минимум поп-настроений и милых припевов, максимум агрессивного рэпа. Как раз о том, что девушке никто не нужен — и она сама себе не только цветы купит, но и карьеру без преданной аудитории построит.
Мэйби Бэйби
«Babybars 2»
И еще немного о женском рэпе! Пару лет назад Мэйби Бэйби была фронтгерл группы «Френдзона», а сейчас девушка режет бывшую группу на сэмплы и пишет рэп гипертрофированной самоуверенности и сексуальности. «Я заплетаю косички — им позавидует Яникс», — читает тут Мэйби. И, кажется, не чужой на этом празднике рэпа, а уже давно своей.
«Базар»
«Риски, последствия»
Музыку «Базара» уже несколько лет сложно вписать в один тег — это одновременно и соул, и фанк, и блюз-рок, и рэп. Вот и в сингле «Риски, последствия» они находят себя где‑то посередине жанрового водоворота двадцатых и как бы цитируют ранних недовольных слушателей: «Где же наш рэп, „Базар“? Вот в начале вообще прикольно делали». Чистый рэп остался где‑то далеко позади — и слава богу. Так ведь только интереснее.
«Влажность»
«Sad Shit»
Новый альбом группы «Влажность» — это буквальное отражение его названия. Под тяжелый гитарный звук здесь поют и проговаривают истории грустных и уставших молодых людей, у которых не осталось сил ждать счастливого завтра. Им осталось только с оскалом разговаривать с грустным сегодня. Если вам не хватало агрессивного злого русского рока, альбом «Sad Shit» точно надолго осядет в плейлистах.
Bato, Sybyr
«T3ST»
В этом году Bato уже выпустил альбом «Mountain Buffalo» — и спустя полгода кажется, что звездные гости (Boulevard Depo, Lizer, 104 и не только) там пересияли самого автора. Сейчас Bato готовит новый релиз — и, похоже, сделал правильные выводы. Сингл «T3ST» — смотр сил рэпера, где он берет ловким нахрапистым флоу и самоуверенностью, которая, кажется, уже абсолютно оправдана.
Blink-182
«One More Time…»
Олды тут? Для вас вышел новый сингл группы Blink-182. Все как 20 лет назад — Том Делонг и Марк Хоппус поют, Трэвис Баркер стучит по барабанам. Еще больше ностальгии стоит ждать 20 октября — тогда у группы выйдет и альбом «One More Time…». Первый за 8 лет в классическом составе!
CRi
«Miracles»
В прошлом канадец CRi был разносчиком пиццы, а сейчас он главный амбассадор доброго хаус-звука Fred Again в Северной Америке. «С одной стороны, как будто бы ничего нового — это тот же мечтательный чилл-хаус для теплой домашней вечеринки. А с другой — незначительная разница все-таки есть. Если CRi — это „еще один“ Фред, то это „еще один“ Фред после пары пинт „Гиннесса“. То есть чуть веселее, чуть беззаботнее и чуть светлее», — пишет про CRi Антон Савенко, автор канала «А можно потанцевальней?».
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