Дайджест новой музыки: Lovv66 и Feduk, Скриптонит, камбэк Blink-182 и еще 7 релизов

В прошлом канадец CRi был разносчиком пиццы, а сейчас он главный амбассадор доброго хаус-звука Fred Again в Северной Америке. «С одной стороны, как будто бы ничего нового — это тот же мечтательный чилл-хаус для теплой домашней вечеринки. А с другой — незначительная разница все-таки есть. Если CRi — это „еще один“ Фред, то это „еще один“ Фред после пары пинт „Гиннесса“. То есть чуть веселее, чуть беззаботнее и чуть светлее», — пишет про CRi Антон Савенко, автор канала «А можно потанцевальней?».