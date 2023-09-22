Cold Carti. Как превратить панические атаки в рэп новой искренности

Кто такой Cold Carti
Женя Cold Carti — российский рэпер волны новой искренности. Если его раннее творчество скорее отталкивалось от настроений и звучания Lil Peep (грустные тексты, тяжелый трэп-бас), то за последний год Cold Carti ушел в сторону более электронного звука. Его релизы «Моими глазами» и «Тебе жаль это слышать» — это рэп, построенный на смеси брейкбита в музыке и оголенного нерва влюбчивого и еще взрослеющего человека в текстах.
Он вырос в деревне
До трех лет Cold Carti жил в Смоленске, а потом переехал в деревню неподалеку оттуда. Раньше она называлась Шанталово, а сейчас — Льнозавод («Кто так называет деревни — вопрос хороший, но кто‑то называет», — говорит Женя).
При этом деревенский быт мало отличается от жизни в городе. Люди так же живут и идут на работу. «Ничего такого, разве что туалет на улице, а не в доме».
Какое отношение к началу его карьеры имеет ЕГЭ
Первые рэп-треки он начал записывать в 12 лет, впечатлившись российской комедией «Выпускной»: «Там снимался чувак, который еще в „Законе каменных джунглей“ играл, и тоже рэпера. И вот в фильме звучит песня про „у нас на яхте сто жоп“. Мы в деревне подумали, что рэпчик — это круто. И стали его писать. Сперва в программе Audacity, через которую сейчас сдают устную часть ЕГЭ. Всем быстро надоело, а я подумал, что, похоже, остаюсь. Но тогда не думал, что это перерастет в карьеру».
Ему не нравится музыка Playboi Carti. А откуда тогда псевдоним?
Псевдоним Cold Carti появился случайно и не имеет никакого отношения к американскому рэперу Playboi Carti. «У меня был товарищ, который был постарше и работал дизайнером, слушал и следил за всем, что происходит на западном рынке. И он набросал мне 20 вариантов псевдонима. Среди них был и Cold Carti. Я подумал, что cold — это „холодный“, что‑то депрессивное и романтичное, берем. И чувак сказал: „Ты будешь первым Carti в России“. Я тогда не обратил внимания на эту фразу, а потом долго хотел поменять псевдоним, потому что он не отражает мою музыку. Но передумал, когда добрался до музыки Lil Peep. Я не слушал ее до его смерти, потому что думал, что это какой‑то очередной Лил — и нечего там слушать вообще. А когда все-таки послушал, приятно удивился. Решил, что тоже буду двигаться на диссонансе между никнеймом и творчеством. А музыка Playboi Carti мне никогда не нравилась».
Он делает рэп, хотя сам его почти не слушал
Cold Carti рос на альтернативе и инди. Среди вечных фаворитов — Bon Iver, Coldplay и Novo Amor. В детстве был период музыки Kavabanga Depo Kolibri, но он быстро от них ушел: «Подумал, что я делаю не так?»
Отголоски инди нулевых можно услышать в его треках и сейчас: «Только если у Bon Iver все сыграно живьем, я уже беру их на семплы». Для Cold Carti важно проецировать любимую музыку на собственное творчество: «Нужно слушать много всего, чтобы в итоге твоя музыка не была похожа на всех подряд». И пока этот метод работает.
Его релиз «Моими глазами» — одно из главных музыкальных откровений года
Это вечная грустинка, где легко можно найти отголоски настроений Lil Peep, помноженные на пацанский мелодизм T-Fest. И если раньше Carti перенимал у Lil Peep еще и музыкальную эстетику, опираясь на трэповый бас, то в последний год вектор сменился на брейкбит. И ломаная ударка вдохнула в эту музыку новую жизнь и нерв, напоминающий прошлогодний «Imago» Куока.
«Моими глазами» — альбом еще молодого и впечатлительного человека, который грустит из‑за любви где‑то пошло, а где‑то наивно, но всегда с запредельной искренностью.
Его дебютный альбом вышел в 2021 году. Но первые деньги от музыки он получил только сейчас
«Может быть, я слишком инфантильный, но я не думал о деньгах, пока музыка не начала мне их приносить. Сейчас роялти присутствуют, можно на них жить и снимать квартиру. Но были и моменты, когда я отмывал пельмени от мазика. Понимал, что больше нет еды, — и мыл их, чтобы доесть утром. Я начал выкладывать музыку в 2018 году, а получать деньги — уже в 2023-м, это долгий путь. Потратил первые роялти на комп, мониторы и наушники, чтобы самостоятельно писать музыку. И снял квартиру сразу на три месяца. Это было важно, потому что до июня этого года я никогда не жил один».
Почему брать авансы — это нормально
Роялти начали приходить только в мае этого года, потому что до этого лейбл DNK Music отбивал аванс на 500 тыс. рублей, который выдал на запись первого альбома. С точки зрения Cold Carti, это абсолютно нормально, в его случае аванс стал хорошим вложением средств.
«Зачастую авансы в нашей индустрии — это red flag, мол, не надо их брать. Потому что многие тратят их на жизнь: купить дорогой шмот, машину, что‑то еще. Мы тогда жили с другом, который много мне помогал: я жил у него дома, он вкладывал свои деньги в мою музыку и ее продвижение. Сейчас делим все пополам. А тогда мы взяли деньги, чтобы вложить в музыку и моральный буст. Купили оборудование и диван в квартиру, чтобы нормально спать. Еще я взял айфон, чтобы нормально вести соцсети.
Это была инвестиция в творчество. Если делать не так, то не стоит брать авансы. Чуваки берут по пять миллионов, тратят на себя, а потом сидят два года без роялти — это мимо. И люди вроде Thrill Pill говорят: „Не берите авансы“. Это глупость, просто брать надо с умом.
Разве что я думал, что выйдет отбить все быстрее. Но лейбл же вложил в нас не только эти 500 тысяч, но и еще деньги на клипы, сниппеты и промо. Когда работаешь с лейблом, нужно помнить, что сначала уходишь в небольшой минус.»
Билборд в Москве как момент дереализации
«Я хорошо помню, как нам дали баннер от плейлиста „Яндекс Музыки“ „Искра“ в Москва-Сити. Ты вроде бы живешь в потоке: стримы не стримы, деньги не деньги, просто жизнь. А тут смотришь на билборд со стороны: неужели это я живу эту жизнь?»
Творчество Cold Carti — это про девушек
«Свой первый альбом я посвятил девочке, в которую был сильно влюблен. Название „Прикинь, если это навсегда“ должно было стать парной татуировкой, но в итоге она есть только у меня. В этом есть какая‑то юность, мне нравится. Девочка в итоге забрала у меня часть ментального здоровья, но приобщила к новому вкусу и не только, а еще — компанию друзей, с которыми я до сих пор общаюсь. Получился такой длительный эффект бабочки, потому что без нее не было бы первого альбома, а без него — и всего остального».
Откуда в его треках взялись считалки для панических атак
В песнях Cold Carti часто можно встретить считалку до четырех. Это — методика дыхания при панических атаках. Она появилась в музыке Жени на фоне сложных нездоровых отношений. Сам он нечасто сталкивался с паническими атаками — и сейчас считает себя стабильным и здоровым человеком.
Но пару лет назад было иначе: «У меня был период отношений с девушкой, которая была нездоровой — и я на ее фоне тоже становился таким, плюс еще не успел избавиться от синдрома спасателя. У нее часто случались панические атаки. И был случай, который я сейчас вспоминаю спокойно, а тогда он казался киношной драмой. Она позвонила, сказала, что не хочет жить и не может дышать. Я загуглил эту схему дыхания, начал дышать вместе с ней: считаешь до четырех, задерживаешь дыхание на четыре секунды, потом выдыхаешь. Этот момент запал в душу, потому что я был к нему не готов. В итоге это перешло в треки».
Cold Carti не хочет романтизировать ментальные проблемы
Музыка Cold Carti — это часто калейдоскоп ментальных проблем, неуверенности в себе и завтрашнем дне, а также несчастной любви. Но сам он не хочет быть человеком, который возводит эти вещи в культ.
«У меня есть строчка: „Я собирательный образ тупого нытика“, она мне нравится. Да, я пишу грустное и депрессивное музло. Но суть в том, что я его не романтизирую, а гиперболизирую ментальные проблемы. Чтобы люди понимали: они не одни. Та же ипишка „Тебе жаль это слышать“ была записана, когда я уже спокойно жил в счастливых отношениях, я не писал эти песни, свернувшись на полу. Но если мне сейчас хорошо, а когда‑то было вот так — это же все равно трушно. Мне хочется делиться тем, как я постепенно выбирался из дерьма».