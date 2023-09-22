Cold Carti. Как превратить панические атаки в рэп новой искренности

Псевдоним Cold Carti появился случайно и не имеет никакого отношения к американскому рэперу Playboi Carti. «У меня был товарищ, который был постарше и работал дизайнером, слушал и следил за всем, что происходит на западном рынке. И он набросал мне 20 вариантов псевдонима. Среди них был и Cold Carti. Я подумал, что cold — это „холодный“, что‑то депрессивное и романтичное, берем. И чувак сказал: „Ты будешь первым Carti в России“. Я тогда не обратил внимания на эту фразу, а потом долго хотел поменять псевдоним, потому что он не отражает мою музыку. Но передумал, когда добрался до музыки Lil Peep. Я не слушал ее до его смерти, потому что думал, что это какой‑то очередной Лил — и нечего там слушать вообще. А когда все-таки послушал, приятно удивился. Решил, что тоже буду двигаться на диссонансе между никнеймом и творчеством. А музыка Playboi Carti мне никогда не нравилась».