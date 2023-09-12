От клинической смерти до расследования КГБ: семь историй из молодости Егора Летова

В подкасте Горбачев говорит: «Мне вообще кажется, что одна из важных энергий, которые питают музыку Егора Летова, — это не столько тоска по детству (ностальгия — это не из его словаря), сколько ярость по поводу того, что оно закончилось. Такая метафизическая обида на греховность мира: характерно, что в одной из лучших летовских песен о любви герои убегают без оглядки босиком „туда, где никто пока еще не помер“ — то есть именно что в детство.