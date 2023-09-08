Дайджест новой музыки. Scally Milano диссит Oxxxymiron*, а Toxi$ делает клип в кружочке

Toxi$
«Vandal»
В этом году Toxi$ освоил телеграм-кружки как промоинструмент, после чего стал главным новичком сезона. И абсолютно логично, что теперь у него появился и полноценный клип в полюбившемся формате: все действие видео «Vandal» разворачивается внутри как раз привычного для фанатов кружочка — и есть красивая метафора в том, что по ходу клипа Toxi$ то и дело вылезает за его рамки.
Scally Milano
«Я не хочу жить в Дубае»
Scally Milano вернулся. Контекст: весной за молодого провокационного рэпера взялась «Лига безопасного интернета», ему грозили проверками прокуратурой и отменой всей концертов, артист спешно уехал в Дубай, а затем вернулся, встретился с Мизулиной — и «ему дали шанс». Спустя пару месяцев об этой истории вспомнил Oxxxymiron*, поддев Скалли в треке «Лига опасного интернета». Тот сперва отреагировал в телеграме («Оксимирон ****** [лох]»). Казалось бы, на этом конфликт поколений закончится, но нет.
Сегодня у Скалли вышел трек «Я не хочу жить в Дубае». О том, что ему и в России отлично живется, запросы на интервью Юрия Дудя* он проигнорировал, а Оксимирон старый, несмешной, и строчки его никто не запоминает. Казалось бы, Скалли Милано было бы лучше ситуацию отпустить и лишний раз не напоминать о «мизулинагейте», но он зачем‑то решил иначе. Получилось пошло и слишком в лоб, а былую наглость сменило напускное хорохорство.
Loqiemean
«Самовывоз»
Loqiemean две минуты под индастриал-дэнсхолл рассуждает о положении дел в музыкальной индустрии и отсутствующем комьюнити артистов. Забавно, что здесь у него вдруг находятся точки пересечения со Скалли: в своем треке тот тоже переживал о том, что в сложный момент не нашел поддержки в лице, казалось бы, близких коллег по сцене.
Алмо
«Зачем же»
Обаятельный обнинский артист в своем творчестве продолжает исследовать грани поп-музыки. В «Зачем же» вместе сливаются поп-припев, драм-н-бейс и проигрыш саксофона. Добрая грусть — это все еще жанр, который российские инди-артисты чувствуют лучше всего.
«Стоунд»
«Останься»
Трио любителей постмодернистского музыкального авангарда выпустило новый сингл. «Останься» — хаотичный блюз-рок, замешанный с хип-хопом, где в центре истории — признание «в порочной, но искренней любви». Участники группы так описывают новую песню: «Наши признания в нежных чувствах звучат порой непривычно и даже грубо, но тем не менее остаются признаниями».
Cardi B, Megan Thee Stallion
«Bongos»
В прошлом Карди и Меган рвали чарты и чувства консерваторов провокационной и прилипчивой песней «WAP». Теперь две главные рэперки США пересеклись в новом жарком треке «Bongos». Под бит с элементами байле-фанка и похожие на индийские танцы (плюс тверк) девушки разбрасываются панчами и напоминают слушателям, кто здесь на самом деле альфа-самки.
Thomas Mraz
«Молодая мама»
На следующей неделе у Томаса Мраза выходит альбом «Eco+», который он сам называет экологичным и написанным в период кризиса среднего возраста. В «Молодой маме» уфимский R’n’B-певец примеряет бунтарский панк-образ, уходит в отрыв. «Тяжело быть вечно молодым./Ты танцуй, как сукин сын,/Ты танцуй, даже если один», — поет он про себя.
Гречка
«Песни для девочек»
Первый за долгое время EP Гречки не уступает ее прошлым работам по эмоциональному напряжению. В шести песнях панк-артистка тяжело переживает разлуку, в ее голове даже роятся мысли о селфхарме и самоубийстве. Дело не только в разрушенной привязанности певицы: потеряв любимого человека, в какой‑то момент она чувствует на себе ненависть целого мира и не хочет воевать с теми, кто никогда не примет ее такой, какая она есть. С другой стороны, девушка также ощущает сильное желание жить и творить им назло.
Romy
«Mid Air»
Дебютный сольный альбом участницы The xx. 11 негромких электропоп-треков о любви, одиночестве и надежде. Темах, которые так или иначе определяли все творчество британского трио. Забавно, что каждый из участников на сольных релизах сделал упор на один из элементов. Джейми xx — это надежда, прошлогодний альбом Оливера Сима — ода одиночеству, а «Mid Air» — в первую очередь любовь.
За звук «Mid Air» отвечает Fred Again, что в 2023 году гарантирует, что это музыка с грустинкой, но очень уместной на танцполе. Есть и частичный реюнион The xx: сопродюсером «Enjoy Your Life» значится как раз Джейми.
Morgenshtern*
«Черный русский»
Алишер выпустил клип о том, что ему очень хочется домой. Получилась сатира на тему стереотипов, окружающих его родину, куда вдруг уместно вписался шансон. Встречайте альтер эго артиста — шансонье Тагирыча.
James Blake
«Playing Robots into Heaven»
Лучшая ассоциация с Джеймсом Блейком — грустный ворон. Он всю карьеру записывает песни застенчивого интроверта, которому как будто повезло оказаться одним из самых влиятельных артистов поколения, а он по-прежнему этого немного стесняется. «Playing Robots into Heaven» — альбом-возвращение к корням, где Блейк поет под мрачную минималистичную электронику и продолжает прорабатывать собственные травмы.
Instasamka
«Who I Am»
Казалось бы, сингл «Who I Am» — это ровно та же Инстасамка, что и на «За деньги да» и «Popstar». Но формула «бас качает, девушка читает про успешный успех» продолжает работать. Видимо, потому что об этих вещах Дарья рассказывает искренне и с кайфом от всего, что с ней происходит.
*Мирон Федоров, Юрий Дудь и Алишер Моргенштерн признаны иноагентами на территории РФ.