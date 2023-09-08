Дайджест новой музыки. Scally Milano диссит Oxxxymiron*, а Toxi$ делает клип в кружочке

Первый за долгое время EP Гречки не уступает ее прошлым работам по эмоциональному напряжению. В шести песнях панк-артистка тяжело переживает разлуку, в ее голове даже роятся мысли о селфхарме и самоубийстве. Дело не только в разрушенной привязанности певицы: потеряв любимого человека, в какой‑то момент она чувствует на себе ненависть целого мира и не хочет воевать с теми, кто никогда не примет ее такой, какая она есть. С другой стороны, девушка также ощущает сильное желание жить и творить им назло.