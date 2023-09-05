«Говнина, грязь везде». Как прошел Burning Man 2023

Что случилось
На Burning Man — событии, где обычно исключительно солнечно, — вдруг вдарил мощный ливень, размыв песчаное плато настолько, что гости сутками топтали грязь, единственная дорога, ведущая во внешний мир, превратилась в непроходимое болото, а 70 тыс. человек потеряли возможность уехать домой.
На этом фоне онлайн стали появляться заголовки о проблемах внутри Burning Man. Не работают туалеты, заканчивается еда и вода, люди страдают в попытках вырваться в цивилизацию. Но ближе к концу недели Burning Man и восстановлению нормальной погоды стало понятно: онлайн-истерика скорее фокусировалась на разовых историях и плохо отражала реальное положение дел.
Что вообще такое Burning Man
Каждый год десятки тысяч человек собираются в пустыне, чтобы общаться с новыми людьми, наслаждаться современным искусством и на неделю отключиться от бытовых проблем. Одна из целей Burning Man — продвигать «более креативное и единое существование мира» (так звучит описание проекта). При этом организаторы и поклонники Burning Man не любят, когда событие называют «фестивалем» — в том числе чтобы не сливаться в кучу с летними музыкальными опен-эйрами.
Суть Burning Man — в отрешении от внешнего мира (поэтому там нет интернета) и его материальных проблем, соприкосновении с современным экспериментальным искусством и свободном общении со всеми другими бёрнерами.
«Лучшее путешествие в моей жизни, где ты за неделю проживаешь колоссальный опыт трансформации и обретаешь новую себя. Это очень сложно объяснить словами, но „Бёрн“ зачастую меняет людей, показывая утопичную картинку и как мир может существовать без материального, а только на принципах взаимообмена и взаимопомощи», — говорит Алена, которая в этом году впервые попала на Burning Man.
Сколько это стоит
Цена билетов варьируется от 225 до 2750 долларов. Самые дешевые — 5000 билетов по программе ticket aid, которая направлена на то, чтобы дать доступ к Burning Man не самой богатой аудитории. Их реализуют после рассмотрения заявок организаторами. Вход до 12 лет бесплатный.
Стоимость пребывания внутри Burning Man варьируется от потребностей посетителей. Но, даже если речь про вариант с палаткой, вырисовывается значительный бюджет из сопутствующих вещей: продуктов, воды, газовых горелок для готовки и мобильных холодильников для хранения еды. Дороже варианты с арендой домов на колесах, где есть все необходимые для жизни удобства. Участие в лагере также стоит отдельных денег.
По словам гостей Burning Man, общий бюджет поездки может разниться от пары до 10 тыс. долларов. Так выглядел опыт Алены: «Билет — 650 долларов, camp fee (если ехать с лагерем) — от 500 до пары тысяч. Проживание — от 300 за юрту до тысячи-двух в RV. Еда и вода — зависит от возможностей лагеря, у нас было по 500 на человека. Пополнение воды на плайе — 100 долларов на один RV, подключение электрогенератора — 800 долларов на RV. На мой взгляд, комфортное пребывание на Burning Man обойдется примерно в 5000 долларов».
Кто туда ездит
В последнее время посещаемость Burning Man перевалила за 50 тыс. человек ежегодно. Это представители самых разных профессий — от сантехников до владельцев стартапов на пару сотен миллионов долларов. Одна из целей Burning Man — как раз объединять разных людей. Учитывая дороговизну мероприятия, организаторы выделили отдельную квоту «бюджетных» билетов.
Со временем мероприятие приобрело культовый статус по всему миру и стало поездкой-мечтой для многих людей, в том числе из России. «Я был на локальных ивентах бёрнеров в России и Индонезии, это были два очень классных и трансформационных опыта. И в этот раз решил поехать на большой „Бёрн“», — говорит Арам, впервые доехавший до Burning Man в этом году.
Где и когда он проходит
В пустыне Блэк-Рок в штате Невада. То есть обычно там сухо, а в лицо попадает песок. «Важно понимать, что это не обычный фестиваль, где все предоставляется организаторами, а событие, каждый участник которого обеспечивает себя сам. Поэтому все 70 тыс. жителей приехали туда со своей едой, жильем, украшениями и были готовы жить в пустыне в 40-градусную жару семь дней», — рассказывает Артем, вернувшийся после своего третьего BM.
Традиционно Burning Man захватывает конец августа и начало сентября. В этом году это 27 августа — 4 сентября. По данным The New York Times, в этом году Burning Man посетили 72 тыс. человек.
Как там живут люди
По-разному. Можно выкупить себе место в палатке-юрте, а можно доплатить за въезд на территорию на собственном авто. Как правило, в этом случае выбирают RV — дома на колесах. Для любителей хардкора есть и вариант с палаточным отдыхом.
Самый распространенный вариант поездки — участие в лагерях на территории Burning Man. Они могут выполнять как роль простой общины, в рамках которой люди вместе живут и питаются, а могут становиться арт-центрами и принимать участие в выставках искусства.
При этом лагерь — это еще и отлаженная система, которая помогает комфортно существовать не только его участникам, но и другим посетителям Burning Man. «Любой желающий может присоединиться к завтраку, обеду или ужину. Или просто попросить еды — никому не откажут», — поясняет опытный бёрнер Юля, посетившая три BM. В лагерях внимательно относятся к вопросу еды: ее рассчитывают на всех участников, а также закладывают 30% сверху — как раз для того, чтобы ее хватило и другим людям.
Если люди все же решают ехать на Burning Man в одиночку, то тоже не сталкиваются с голодом или жаждой. В стандартный набор входят газовые горелки и мини-холодильники, которые сильно упрощают вопрос готовки. А если люди все-таки плохо рассчитают нужное количество, всегда могут обратиться за помощью к другим.
Похожий подход и с водой, с которой помогают и организаторы, которые регулярно развозят ее по территории Burning Man. «В лагерях раздают и воду с электролитами, чтобы избегать обезвоживания, в пустыне его легко схватить — и это неприятная штука. Поэтому хотя бы раз в день пьешь такую воду», — рассказывает Юля.
Так что пошло не так в этом году
Погода. На пятый день Burning Man, 1 сентября, на пустыню свалилась трехмесячная норма осадков. Песок превратился в плывущую грязь, палатки оказались непригодны для жизни, а дороги размыты, из‑за чего тысячи людей застряли на «Бёрнинге». На территории BM отменили многие арт-мероприятия, но после двух переносов смогли сохранить главный момент недели — сожжение огромной фигуры деревянного человека.
На выходных стало известно о смерти одного из посетителей, но организаторы уже прояснили, что гибель не связана с погодными условиями.
Из‑за погодных условий уже к 2 сентября выезд с территории Burning Man был ограничен: размытая двухполосная дорога была не в состоянии справиться с трафиком машин. 3 сентября организаторы сообщили, что дорога по-прежнему не готова и выехать с BM пока невозможно. Движение возобновилось к обеду 4 сентября, но из‑за дорожных условий люди стояли в очередь на выезд до восьми часов.
«Внедорожники проезжали достаточно легко, легковушки тоже неплохо, а вот домам на колесах было сложнее всего. Мы застряли два раза, как и многие ребята перед нами. Но это еще раз показало культуру „Бёрна“: все по очереди выталкивали друг друга и помогали выехать», — говорит Алена.
К 5 сентября люди продолжают покидать территорию Burning Man.
И почему все не так страшно, как может показаться
«Дождь не дал возможности покататься арт-карам по пустыне и очень затруднил передвижение машин и людей по территории (обычно ездят на великах). Но с точки зрения выживания никаких проблем не было. Даже как‑то легче перенеслось физически по сравнению с прошлым годом, потому что из‑за дождя сильно упала температура», — говорит Артем.
Арам соглашается: «Я был на кемпинге, поэтому нам залило палатки, с одной стороны, было отстойно. В юртах было полно воды, все пытались ее вычерпывать, но не получилось. С другой стороны, у тех, кто был в RV, все было в порядке. Там никаких дискомфортных моментов не было. На мой взгляд, было прикольно. То есть такой интересный дискомфорт и челлендж: „О, говнина, грязь везде“. Совершенно уникальный опыт».
«В субботу все немного подсохло, люди приспособились натягивать мусорные мешки на ботинки и начали потихоньку исследовать соседние лагеря. К сожалению, в ночь с субботы на воскресенье опять полил дождь, и каменистое месиво вместо мягкой пыли еще больше затвердело. Несмотря на это, мы все равно дошли на рассвете до плайи и встретили там прекрасный рассвет», — о таких впечатлениях рассказывает Алена.
Опытные бёрнеры связывают негативный новостной фон с волной паники, охватившей людей из‑за необходимости сдать арендные транспортные средства и успеть на рейсы домой. Многие подбивают отпуск под поездку на Burning Man и логичным образом хотят успеть вовремя вернуться к семьям и на работу.
Но абсолютное большинство сейчас сходится во мнении, что в рамках самого Burning Man не случилось ничего из ряда вон выходящего.