«Говнина, грязь везде». Как прошел Burning Man 2023

При этом лагерь — это еще и отлаженная система, которая помогает комфортно существовать не только его участникам, но и другим посетителям Burning Man. «Любой желающий может присоединиться к завтраку, обеду или ужину. Или просто попросить еды — никому не откажут», — поясняет опытный бёрнер Юля, посетившая три BM. В лагерях внимательно относятся к вопросу еды: ее рассчитывают на всех участников, а также закладывают 30% сверху — как раз для того, чтобы ее хватило и другим людям.