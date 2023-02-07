Утешительный рекорд Бейонсе и кислая мина Бена Аффлека: что (опять) не так с «Грэмми»?

Бейонсе вошла в историю, но «Грэмми» играет с огнем
Южноафриканский комик Тревор Ноа, в третий раз подряд выступивший в роли ведущего шоу, начал твердить, что Бейонсе близка к абсолютному рекорду по сумме «Грэмми», еще до ее появления в зале: предположительно устав проигрывать в ключевых категориях, певица прибыла на церемонию с королевским, на час, опозданием. Получив к этому моменту три статуэтки и сравнявшись по их количеству с дирижером Георгом Шолти, Бейонсе вышла в лидеры, выиграв в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом». Но вскоре выяснилось, что с этим рекордом надо поздравлять не ее, а Академию, подобострастно примазавшуюся к славе одной из важнейших артисток этого века, продолжая игнорировать ее там, где это действительно что‑то значит. Лишь одна из 32 побед Бейонсе случилась в одной из четырех главных категорий — 13 лет назад с признанной «Песней года» «Single Ladies (Put a Ring on It)». В этот раз у «Грэмми» было еще три шанса исправить положение, назвав «Renaissance» альбомом года, а «Break My Soul» — записью и (или) песней года. Каждый из них академики, как обычно, упустили — и, кажется, всерьез рискуют, что Бейонсе может пойти по стопам The Weeknd и Дрейка, начав бойкотировать церемонию.
«Песню года» вы, скорее всего, не слышали
Наряду с «Break My Soul» на «Грэмми» в категории «Песня года» претендовали суперхиты калибра «As It Was» Гарри Стайлза, «Easy on Me» Адель и «Bad Habit» Стива Лейси, а также сонграйтерский эпос Тейлор Свифт «All Too Well (10 Minute Version)». Однако Академия осталась верна привычке стрелять себе в ногу и назвала песней года заурядную «Just Like That» блюзовой долгожительницы Бонни Рейтт. Таким образом, у нее теперь больше главных «Грэмми» (две против одной), чем у Бейонсе, а академики, как выясняется, везде одинаковые. Почти всем казалось, что всего через год после получения почетной «Грэмми» за выслугу лет у Рейтт не может быть шансов в одной из ключевых категорий. Но совсем недавно все думали, что получающую в этом году почетный «Оскар» Дайан Уоррен не должны номинировать в песенной категории за еще одну песню из фильма, который никто не смотрел. А вот поди ж ты, Уоррен оставила не у дел того же The Weeknd с той же Тейлор Свифт, а победа Рейтт заставляет задаться традиционным для «Грэмми» риторическим вопросом: кому в самом деле кажется, что лучшая песня прошлого года — это «Just Like That»?
В главных итогах «Грэмми» есть логика, но она кривая
Чуть меньше — но все равно много — вопросов вызвали победы Лиззо и Стайлза в других ключевых категориях, «Запись года» и «Альбом года» соответственно. «Грэмми» по адресу «About Damn Time» — это, пожалуй, еще куда ни шло: три года назад Лиззо попала под танк в виде дебютного альбома Билли Айлиш, так что академики задолжали и ей. К тому же Лиззо запомнилась самым ярким победным спичем вечера, включавшим искреннее признание в большой и чистой любви к, кому же еще, Бейонсе. А вот триумф Стайлза — это, честно говоря, какая‑то глупость: побеждать должен был не альбом «Harry’s House», а хит «As It Was» (проигравший во всех трех категориях, где его номинировали), а проблемная оптика конкретной категории превратилась в символ всего, что не так с «Грэмми». Вот уже десять лет самая престижная из наград уходит к Mumford & Sons, Беку, Адель или Кейси Масгрейвс (а не к Фрэнку Оушену, Бейонсе, Кендрику Ламару или Жанель Моне). «Harry’s House» — не самая плохая пластинка, но называть ее альбомом года в обход «Renaissance» или «Mr. Morale & the Big Steppers» — очень плохое решение.
Рок отправлен на задворки «Грэмми»
Если основные итоги «Грэмми» вызывают недоумение, то жанровые (например, рок) — смех сквозь слезы. Победы в четырех рок-категориях поделили своевременно вышедший на пенсию Оззи Осборн («Лучший рок-альбом» и «Лучшее метал-исполнение») и звезда американы Брэнди Карлайл («Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая рок-песня»). Номинальное присутствие рока на основной церемонии ограничилось исполнением этой самой песни и закрепило печальный для адептов рокизма тренд: единственным послом рок-н-ролла на прошлогодней церемонии себя назначила Билли Айлиш. Порадовали две победы Wet Leg в «альтернативных» категориях (с их и впрямь превосходным дебютным альбомом и неотразимой песней «Chaise Longue»), но когда дело дошло до четвертой ключевой категории «Лучший новый артист», победную серию Wet Leg прервала джазовая певица Самара Джой.
Они хотя бы пробуют
Продюсеры шоу продолжают экспериментировать с его форматом. В этом году они взяли пример с представительных сабантуев вроде «Золотого глобуса» или Brit Awards, расставив вокруг сцены столики и позволив звездам общаться друг с другом. Адель тем самым исполнила мечту познакомиться с Дуэйном Джонсоном (впоследствии вручившим ей, своему новому «другу», «Грэмми» за лучшее сольное исполнение в стиле поп), а все остальные смогли поплясать под мэшап хитов открывавшего церемонию Bad Bunny. Академия тем временем размахивает курсом на инклюзивность и модернизацию: вслед за добавленной год назад категорией «Лучший альбом в стиле Música Urbana» (где во второй раз из двух возможных победил Bad Bunny же) были представлены новые категории вроде «Лучший саундтрек для видеоигр и других интерактивных медиа», «Лучшее альтернативное исполнение» и «Сонграйтер года».
Джек Антонофф и Тейлор Свифт идут на рекорды
За почти полвека существования категории «Продюсер года» лишь один человек — Бэбифейс — выигрывал в ней три раза подряд. Но все идет к тому, что через год его достижение повторит Джек Антонофф, вновь награжденный как лучший продюсер, хотя его самые нашумевшие работы прошлого года — «Midnights» Тейлор Свифт и «Being Funny in a Foreign Language» The 1975 — пойдут в зачет следующего. На собственный рекорд пойдет через год и Свифт, пока что делящая главенство в категории «Альбом года» с Фрэнком Синатрой, Стиви Уандером и Полом Саймоном (у всех четверых — по три «Грэмми»). На воскресной церемонии Тейлор получила одну-единственную «Грэмми», зато как режиссер (короткометражки «All Too Well» в категории «Лучшее музыкальное видео»), что в очередной раз проливает свет на неопровержимую логику обеих Академий: напомним, что у Брэдли Купера нет ни одного «Оскара», зато есть «Грэмми» за пение.
Год назад Тревор Ноа озвучил мысль, давно вертевшуюся на языке у многих, предложив «не думать о „Грэмми“ как о церемонии вручения наград — это концерт, во время которого иногда дают награды». Красивые, нарядные, бессовестно перепродюсированные выступления — именно то, ради чего обычно смотрят «Грэмми», но тем, кто решил сделать это впервые — скажем, пришедшему на церемонию с женой Бену Аффлеку — откровенно не повезло. Кислая — особенно на контрасте с ослепительной Джей Ло — мина Аффлека ожидаемо сделала его героем новой волны мемов, но в этот раз Бена можно понять: было очень, вызывающе, невыносимо скучно. Из дюжины live-номеров хоть сколько‑нибудь запомнились разве что звездные трибьюты Motown и хип-хопу и — с натяжкой — «Bad Habit» Стива Лейси, которому одобрительно подпевал даже весь вечер прятавшийся от камер Кендрик Ламар. А вот, например, Стайлз пел мимо нот — настолько, что серийный продюсер Дэвида Боуи Тони Висконти полез в фейсбук*, чтобы написать: «Кто‑то сказал мне, что Гарри Стайлз — новый Боуи? Судя по тому, что я увидел сегодня вечером, он недостоин чистить его ботинки».
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- Виола Дэвис стала 18-м в истории обладателем EGOT — так называемого Большого шлема американской шоу-индустрии («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»). Предвидев и оценив важность момента, Дэвис явилась на обычно игнорируемую звездами прецеремонию, чтобы лично получить «Грэмми» за лучшую запись аудиокниги.
- Самодовольные привычки Академии вышли на новый уровень с учреждением специальной премии «Глобальное влияние» имени Доктора Дре. Ее первым обладателем стал Доктор Дре.
- Разделив с Сэмом Смитом победу в категории «Лучшее поп-исполнение группой или дуэтом» (за «Unholy»), немка Ким Петрас стала первой открыто трансгендерной женщиной, выигравшей «Грэмми». В ее речи Петрас отдельно поблагодарила свою покойную подругу Sophie.
- Помимо выигравших несколько наград Бейонсе (четыре), Ламара, Карлайл и Рейтт (по три), своеобразный хет-трик сделал анимационный хит «Энканто», награжденный за инструментальный и песенный саундтреки, а также за лучшую песню («We Don’t Talk About Bruno») для визуальных медиа.
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