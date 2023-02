Утешительный рекорд Бейонсе и кислая мина Бена Аффлека: что (опять) не так с «Грэмми»?

Наряду с «Break My Soul» на «Грэмми» в категории «Песня года» претендовали суперхиты калибра «As It Was» Гарри Стайлза, «Easy on Me» Адель и «Bad Habit» Стива Лейси, а также сонграйтерский эпос Тейлор Свифт «All Too Well (10 Minute Version)». Однако Академия осталась верна привычке стрелять себе в ногу и назвала песней года заурядную «Just Like That» блюзовой долгожительницы Бонни Рейтт. Таким образом, у нее теперь больше главных «Грэмми» (две против одной), чем у Бейонсе, а академики, как выясняется, везде одинаковые. Почти всем казалось, что всего через год после получения почетной «Грэмми» за выслугу лет у Рейтт не может быть шансов в одной из ключевых категорий. Но совсем недавно все думали, что получающую в этом году почетный «Оскар» Дайан Уоррен не должны номинировать в песенной категории за еще одну песню из фильма, который никто не смотрел. А вот поди ж ты, Уоррен оставила не у дел того же The Weeknd с той же Тейлор Свифт, а победа Рейтт заставляет задаться традиционным для «Грэмми» риторическим вопросом: кому в самом деле кажется, что лучшая песня прошлого года — это «Just Like That»?