От Дрейка до Билли Айлиш: как звезды поют о своих бывших

Одна из самых эмоциональных песен Дрейка — «Marvin’s Room» представляет собой шестиминутный пьяный звонок суперстара своей бывшей подруге. Она уже счастлива с новым партнером, и это лишь разжигает азарт канадца. Рэпер отчаянно предлагает ей бросить своего парня и приехать к нему в клуб, а также нагло заявляет, что раз она подняла трубку, значит, в ее отношениях все не так уж и хорошо. В одной строчке он говорит, что вообще-то только что отжигал с целой кучей девчонок, а в следующей — умоляет ее поговорить с ним. Несмотря на славу и успех, Дрейк признает, что никак не может завязать искренних отношений с девушками и бессознательно видит в них только худшие качества.