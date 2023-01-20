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Плейлист

От Дрейка до Билли Айлиш: как звезды поют о своих бывших

Максим Саблин
Сегодня в 16:20
Громкий дисс Шакиры на мужа-футболиста стал отличным поводом вспомнить, как звезды разбирались с бывшими в своих песнях.

Shakira «BZRP Session»

Шакира провела в браке со сверхуспешным футболистом Жераром Пике 10 долгих лет, и все это время их отношения окружали слухи об изменах супруга. В июне 2022 года пара все-таки развелась, и в интервью Elle певица сравнила то лето со страшным сном: к затянувшейся тяжбе с испанской налоговой добавился суд с Пике об опеке над их сыновьями, около дома звезду стали поджидать папарацци, а таблоиды подхватили фото новой возлюбленной спортсмена, несмотря на соглашение супругов не публиковать в прессе подробности личной жизни.

В том же разговоре с журналистом Шакира шутит, что песни — это то же самое, что и поход к психотерапевту, только дешевле. Так что в первой песне в новом году она диссит бывшего мужа и его любовницу. «Я лучше двух 22-леток, — заявляет обиженная суперзвезда, отмечая возраст конкурентки. — Ты променял „феррари“ на малолитражку, лучше бы меньше качался и больше работал головой».

Видео с треком появилось на канале продюсера Bizarrap, где обычно фристайлят главные испаноязычные рэперы. Но даже на их фоне колумбийская певица впечатляет: колкие строчки и громкая драма принесли ей 150 миллионов просмотров всего за 7 дней.

Drake «Marvin’s Room»

Одна из самых эмоциональных песен Дрейка — «Marvin’s Room» представляет собой шестиминутный пьяный звонок суперстара своей бывшей подруге. Она уже счастлива с новым партнером, и это лишь разжигает азарт канадца. Рэпер отчаянно предлагает ей бросить своего парня и приехать к нему в клуб, а также нагло заявляет, что раз она подняла трубку, значит, в ее отношениях все не так уж и хорошо. В одной строчке он говорит, что вообще-то только что отжигал с целой кучей девчонок, а в следующей — умоляет ее поговорить с ним. Несмотря на славу и успех, Дрейк признает, что никак не может завязать искренних отношений с девушками и бессознательно видит в них только худшие качества.

Вероятно, этот звонок произошел на самом деле. Эрика Ли, та самая бывшая рэпера, позже подала на него в суд, требуя роялти от использованной записи звонка. В исковом заявлении она указала, что рэпер по СМС умолял разрешить вставить ее голос в песню, обещал долю от продаж сингла и писал, что песня ни черта не стоит без ее участия. Впрочем, эта история кончилась их соглашением.

Justin Timberlake «Cry Me a River»

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс были знакомы с 12 лет — они встретились на площадке «Клуба Микки-Мауса». Певица выступала на разогреве у группы N’Sync, участником которой был артист. Пара встречалась два с половиной года и уже задумывалась о свадьбе, когда перед совместным выступлением на SNL в феврале 2002-го Тимберлейк нашел в гримерке Спирс записку от ее хореографа. Позже он рассказал, что заподозрил ее в измене уже в третий раз.

В «Cry Me a River» певец переживает боль от предательства. Тимберлейка разрывает оттого, что он узнал об отношениях с другим мужчиной не от нее и что подруга звонит ему как ни в чем не бывало и просит вернуться, хотя изменила уже не в первый раз. В клипе же он делает все, чтобы ей отомстить, поэтому он целуется на кровати с другой девушкой и записывает это на камеру, чтобы видео нашла похожая на Бритни актриса.

Элджей «Soda», «Крестики-нолики»

Брак Элджея и Насти Ивлеевой, одной из главных российских звездных пар, распался в июне 2021 года. Несмотря на циркулировавшие в телеграм-каналах слухи об измене рэпера, супруги расстались мирно. По словам телеведущей, они ушли в отношения с головой и это стало влиять на мотивацию работать над новыми проектами. Поэтому звезды сначала решили пожить отдельно, что увеличило дистанцию между ними.

О своих переживаниях по этому поводу Элджей рассказал в паре вышедших тогда песен. «Я снова один, и я снова курю, будто тебя не люблю», — в поп-панковой «Крестики-нолики» он примеряет образ рок-звезды, которая с разбитым сердцем пускается в алконаркотический загул, пока его жизнь летит под откос вместе с дорогим автомобилем. Через пару недель после этой песни рэпер появился на фите у Vacio и признался, что, хотя ему и Ивлеевой и стало неинтересно жить вместе, он все еще обижен на себя и скучает по той девушке, чье милое лицо постоянно встречает его на каждой пачке чипсов и банке газировки.

Olivia Rodrigo «Driver’s License», «Good 4 U», «Traitor»

Прорыв Оливии Родриго в топы чартов также связан с громким брейкапом. Хотя тогда еще 17-летняя актриса из диснеевского «Классного мюзикла» не называла имен, фанаты догадались, что она разошлась с партнером по сериалу Джошуа Бассеттом, который когда‑то посвятил ей песню, был ее возлюбленным на экране, а потом ушел к другой актрисе.

Переживание разлуки вдохновило серию песен с дебютного альбома Родриго «Sour». Осознание конца и неуверенность в себе питают громкий хит «Driver’s License», в панковую «Good 4 U» певица вложила боль и ярость от разрушенных надежд, а меланхоличная «Traitor» построена на подозрении в измене и ощущении предательства.

Billie Eilish «Happier Than Ever»

Билли Айлиш сравнивает «Happier Than Ever» с терапией: «Я просто кричала песню до хрипоты, после записи я едва могла говорить, но была так довольна собой. Мне очень давно хотелось выпустить этот крик на волю». Трек посвящен расставанию с ее первым парнем, рэпером Брэндоном Адамсом.

В первой части песни Билли тихо поет под укулеле о том, что чувствует себя лучше всего, когда его нет рядом: она не верит обещаниям партнера, сомневается в себе, ей кажется, что ее чувства для него ничего не значат. Во втором куплете в песню врывается шторм, а в инструментал прорывается тяжелая гитара, пока певица выплескивает из себя воспоминания о прошлых обидах: как Брэндон опять пренебрег ее просьбами не садиться пьяным за руль, как он постоянно опаздывает на их свидания и не хочет общаться с ее близкими. «Просто, черт возьми, оставь меня в покое», — заканчивает песню звезда.

Ariana Grande «Thank U, Next»

С альбомом «Thank U, Next» Ариана Гранде хотела начать новую главу в своей жизни, которая была бы отмечена благодарностью, ростом над собой и признанием своих недостатков. Заглавная песня на нем посвящена сразу трем ее бывшим: рэперу Биг Шону, танцору Рики Альваресу и комику Питу Дэвидсону, и им она «чертовски благодарна». Еще одного прошлого партнера, умершего рэпера Мака Миллера, она называет ангелом и жалеет, что уже не сможет ничего ему сказать.

«Один научил меня любить, — поет Гранде, — другой научил терпеть, еще один показал мне боль». Во втором куплете она говорит, что нашла себе нового партнера, с которым ей всегда есть о чем побеседовать и отношения с которым точно будут самыми долгими — и это сама Ариана. «Она научила меня любить, — продолжается песня, — она научила меня быть терпеливой и переносить боль».

«Однажды я пойду под венец, — говорит Гранде в последнем куплете, — за руку с мамой. Сделаю это лишь раз, и это будет навсегда». Через пару лет после этой песни она обручилась с риелтором Далтоном Гомесом, и пока в их отношениях не наблюдается ни одной трещины.

А теперь — плейлисты

«VK Музыка»

«Яндекс Музыка»

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Долги и измены: о чем поет Шакира в диссе на бывшего мужа
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