Конец похода. Памяти Эдуарда Артемьева

Для Артемьева была важна эмоция, важна природа музыки и природа вокруг музыки — но в его композициях человека как будто не было. Потому что главным человеком был он (даже тот же «Дельтаплан» был механистическим диско, в котором можно было обойтись и без вокалиста). Как профессор, как вечный бородатый исследователь непонятной вселенной, он важнейшей в своих произведениях считал стихию: эти песни как огонь костра, как внезапный летний дождь, как водопад. И, наверное, поэтому с ними так легко сжиться, так легко познакомиться, в них так легко влюбиться . Как навсегда запоминается красивый вид на море, речной поток, горная вершина — и вызывают восторг и слезы — так и музыка Артемьева такая же. Ей увлекаешься, как увлекаешься полной цветов долиной, которая показалась в окне поезда — и все отвлеклись от своих дел. Запомнишь раз и навсегда. Ее помнишь, как помнишь ночь в горах под звездным мартовским небом. Не выкинуть из головы никогда. Артемьев создавал территории любви — и оставался с нами всегда и везде.