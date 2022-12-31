Спокойные праздники: плейлист «Афиши Daily»

Обычно перед праздниками мы в «Афише Daily» составляли два плейлиста: для танцев и для отдыха после танцев. В этом году у нас только один плейлист — просто для отдыха — разума, души, тела. Для сосредоточения и расслабления. Для спокойной рефлексии и борьбы с плохими мыслями. Я очень надеюсь, что хотя бы часть этих песен воодушевит вас и подарит вам надежду. Мне — и не только мне — они ее подарили.