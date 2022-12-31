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Плейлист

Спокойные праздники: плейлист «Афиши Daily»

Николай Овчинников
Сегодня в 16:15
В 2022 году появилось немало песен, с которыми было проще пережить непростые времена. В этом плейлисте мы собрали лучшие спокойные и расслабленные треки, которые помогут вам восстановиться и поднять себе настроение в праздники.
Николай Овчинников

Экс-редактор раздела «Музыка» в «Афише Daily», основатель Telegram-канала Voice, музыкальный журналист

2022 год по многим параметрам был дерьмовым. Музыка была одной из немногих вещей, которые помогали держаться на плаву. В определенный момент все звуки казались чуждыми и лишними, но потом я понял, что не готов сдаваться и отдавать то, что мне дорого, — слушать музыку, говорить о ней, писать о ней — никому. Нельзя жертвовать тем, что ты любишь.

Тем более что в 2022 году была тьма песен, которые действительно помогали. Это была самая разная музыка: туманный эмбиент от Endel и солнечное инди «Союза», восклицательный гимн неудачникам от «СБПЧ» и надрывные баллады в исполнении Тома Йорка и группы The Smile. Общее у них одно — все эти песни помогают настроиться на лучшее, убеждают, что не все еще потеряно, убаюкивают и светят-светят-светят.

Обычно перед праздниками мы в «Афише Daily» составляли два плейлиста: для танцев и для отдыха после танцев. В этом году у нас только один плейлист — просто для отдыха — разума, души, тела. Для сосредоточения и расслабления. Для спокойной рефлексии и борьбы с плохими мыслями. Я очень надеюсь, что хотя бы часть этих песен воодушевит вас и подарит вам надежду. Мне — и не только мне — они ее подарили.

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