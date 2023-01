8 лучших музыкальных фильмов 2022 года

«У тебя было стабильное детство?» Именно после этого вопроса барабанщика Foo Fighters Тейлора Хокинса, адресованного режиссеру фильма, сыну одного из барабанщиков Grateful Dead Джастину Крейцману, его проект обрел новое содержание. Крейцман, свое первое шоу — оригинальный «Вудсток» летом 1969-го — посетивший младенцем, собирался снять оду ритму, отцу и его коллегам, но вопрос Хокинса заставил его задуматься и о том, как жизнь за ударной установкой влияет на тех, с кем она делится. Видимо, поэтому среди здешних спикеров — не только «кто есть кто» среди барабанщиков (от Чеда Смита из RHCP до Стюарта Коупленда из The Police до Джона Денсмора из The Doors до, куда без него, Ринго Старра), но и дети многих из них: Джона Бонема, Кита Муна, Джинджера Бейкера, Фила Коллинза. Не забыв, кажется, никого, включая автора титульной песни Сэнди Нельсона, Крейцман развел своих собеседников на уйму метких наблюдений, но больше других врезаются в память слова все того же Хокинса, обещающего играть «All My Life» и в семьдесят лет — просто медленнее. Ни Нельсон, ни Хокинс не дожили до премьеры фильма.