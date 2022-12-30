Queen, Том Уэйтс и M83: какая музыка нравится академическим музыкантам?

Что за конкурс?
Святослав Рихтер, Яков Зак, Мария Гринберг, Рудольф Керер — имена этих и десятки других известных и талантливых музыкантов открыл миру Всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. Конкурс успешно проводился 58 лет — вплоть до распада СССР.
Всероссийский музыкальный конкурс на правах правопреемника возрождает лучшие традиции. Он проходит при поддержке Росконцерта и Минкультуры России. В 2022 году соревновались музыканты по специальностям: Фортепиано, Скрипка, Виолончель и Сольное пение. Лауреатами конкурса стали Мария Зайцева (Виолончель), Михаил Усов (Скрипка), Константин Федотов (Сольное пение) и Константин Хачикян (Фортепиано). С ними мы и поговорили — сейчас вы узнаете, что на самом деле любят слушать лучшие академические музыканты года.
Мария Зайцева
Мне всегда была ближе музыка XX века: русская и французская, затем немецкая. Но чем я старше становлюсь и чем больше знаю, тем больше меня трогает классицизм, тем лучше я понимаю барокко и современную музыку.
Люблю джаз и иногда слушаю инди — правда, песни редко остаются надолго. Сейчас одна из задержавшихся, пожалуй, это M83 «Solitude (Felsmann + Tiley Reinterpretation)». Ну а в плейлисте — те вещи, которые я с наибольшей вероятностью включу в дороге или дома, чтобы поднять в себе дух.
Я очень люблю Прокофьева. Он звучит в моих наушниках практически каждый раз, когда я еду или лечу куда‑то далеко, и вызывает то колкое чувство радостного нетерпения и легких нервов, которое бывает только в пути на важный конкурс или концерт. Из всего списка Второй фортепианный концерт связан с самым счастливым временем — летом — и с самыми волнительными и интересными поездками: он первое, что приходит на ум, когда спрашивают о любимом произведении. Сыграть или продирижировать его самой — одна из моих почти недостижимых мечт.
Михаил Усов
Как мне кажется, я больше ценю гармоническое богатство, нежели различные ритмические фигурации: просто сам лично встречал людей, которые получают гораздо большее удовольствие от танцевальных, едких, острых ритмически произведений, чем я.
Иногда, разумеется, появляются исключения, такие как наличие AC/DC в этой подборке. Также пока что в академической музыке предпочитаю инструментальные произведения вокальным. Но все это еще может измениться!
На самом деле это не топ: расставить эти композиции от 1 до 10 считаю невозможным.
Константин Хачикян
Мое главное музыкальное предпочтение — это, конечно, классическая музыка. Я слушаю ее с малых лет, и с детства она играла для меня важную роль в формировании моего эстетического вкуса и восприятия мира.
Классическая музыка для меня — это бесценный дар, который преподнесли гении этому миру.
Помимо классики мне нравится британский и американский поп-рок. Эта музыка является одухотворением свободы, мечтаний, новых ощущений и эмоций. Из мира поп-рока гением могу назвать, пожалуй, только Фредди Меркьюри, а Queen — однозначно моя любимая группа.
Константин Федотов
Ни одно современное произведение не касается моей души так, как ария Кончака из оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина или ария Гремина из оперы «Евгений Онегин» П.И.Чайковского. Фортепианные произведения Шопена, Рахманинова, Листа, хоральные прелюдии Баха, сонаты Гайдна — все это фундамент великого искусства, музыки, и я уверен, что никогда и никто в истории не создаст ничего столь великого и грандиозного.
В основном я слушаю произведения именно классических композиторов и изучаю различные вокальные партии для исполнения. Благодаря таким великим мастерам, как Е.Нестеренко, Н.Гяуров, Э.Пинца, Ч.Сьепи, Б.Христов, Б.Гмыря, Д.Хворостовский (особенно поражает его партия Риголетто в одноименной опере Дж.Верди!), И.Архипова, я могу понять, насколько это великие произведения. Они мои учителя, вдохновители, неоспоримый пример для подражания.