Queen, Том Уэйтс и M83: какая музыка нравится академическим музыкантам?

Я очень люблю Прокофьева. Он звучит в моих наушниках практически каждый раз, когда я еду или лечу куда‑то далеко, и вызывает то колкое чувство радостного нетерпения и легких нервов, которое бывает только в пути на важный конкурс или концерт . Из всего списка Второй фортепианный концерт связан с самым счастливым временем — летом — и с самыми волнительными и интересными поездками: он первое, что приходит на ум, когда спрашивают о любимом произведении. Сыграть или продирижировать его самой — одна из моих почти недостижимых мечт.