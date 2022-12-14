Две минуты до полуночи: самые дикие песни о ядерной войне

Andrews Sisters & Danny Kaye «Civilization» (1948)
Растиражированная Fallout 3 песенка об изнеженном дикаре буквально до последней строчки кажется безобидным и совсем не антивоенным высказыванием. Бинго-бонго отлично чувствует себя в джунглях, а все блага цивилизации кажется ему вредными. Унылые люди пашут 11 месяцев в году, чтобы потом пару недель отдохнуть на море — а он и так там живет. В городе тебя могут сбить машиной или посадить в тюрьму, а самое страшное — кто‑то из горожан догадался сделать атомную бомбу. Нет уж, лучше жить на дереве.
Soul Stirrers «Jesus Hits Like the Atom Bomb» (1950)
Пионеры стиля госпел Soul Stirrers популяризировали мрачные морализаторские библейские сюжеты, накладывая их на бодрую музыку и подбирая соответствующий текст. О том, что о душе желательно позаботиться еще до последних дней жизни, они напомнили оригинально. «Все боятся атомной бомбы, но позабыли об Иисусе Христе». А он бьет столь же сильно, так что пора отвлечься от ядерного апокалипсиса и заняться собой.
Nena «99 Red Balloons» (1984)
В английской версии немецкого хита про 99 шариков слегка изменили текст. Получилось провокационное высказывание про то, как эти самые шарики сводят с ума системы ПВО, принявшие их за вражескую баллистическую ракету, и начинается Третья мировая война.
Nena в итоге ругала адаптацию за излишнюю политизированность — изначально музыканты не закладывали столь протестный смысл.
Iron Maiden «2 Minutes to Midnight» (1984)
А в эту песню антивоенный пафос был заложен изначально. Iron Maiden критикуют экономику, насыщаемую войнами, и политиков, обогащающихся за счет гибели людей. Две минуты до полуночи — отсылка к Часам Судного дня.
В момент запуска в 1947 году часы показывали 7 минут до конца света. В январе 2022-го оставалось 100 секунд. Интересно, подвинут ли стрелки в январе 2023-го.
Wanda Jackson «Fujiyama Mama» (1957)
Расистская, неполиткорректая, издевательская и довольно гадкая песня. Девушка сообщает о том, как она разнесла Хиросиму и Нагасаки, а теперь сделает то же самое с тобой, потому что она Фудзияма-мама и извергается так, что сносит башню.
Несмотря на столь вызывающий текст, «Fujiyama Mama» стала хитом именно в Японии — вероятно, оттого что удачно совпала с модой на эмансипацию. Японские девушки хотели громко заявить о своих правах и независимости, и эта песня как раз подошла по духу.