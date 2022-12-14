Две минуты до полуночи: самые дикие песни о ядерной войне

Растиражированная Fallout 3 песенка об изнеженном дикаре буквально до последней строчки кажется безобидным и совсем не антивоенным высказыванием. Бинго-бонго отлично чувствует себя в джунглях, а все блага цивилизации кажется ему вредными. Унылые люди пашут 11 месяцев в году, чтобы потом пару недель отдохнуть на море — а он и так там живет. В городе тебя могут сбить машиной или посадить в тюрьму, а самое страшное — кто‑то из горожан догадался сделать атомную бомбу. Нет уж, лучше жить на дереве.