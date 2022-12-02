Реклама
Поп-культура
Паша Техник превратил свою жизнь из ютьюб-ситкома в кошмар. Хватит кормить его вниманием
Владимир Завьялов
Сегодня в 18:25
Паша Техник сначала развеселил угрюмое рэп-подземелье 2000-х, потом отсидел в тюрьме и вернулся, чтобы в 2010-х веселить на ютьюбе всех нас. Но шутки кончились: Павел не вылезает из рехабов, ходит по грани, попутно теряя человеческий облик. Владимир Завьялов желает Павлу здоровья — и исчезнуть из медиа.

Карьера Паши Техника мне всегда казалась страшно выразительной на фоне прочих — ну попробуйте найти вторую такую же, не получится же. Я радовался, когда он вышел на свободу после четырехлетнего карельского заточения, — ждал, что сейчас станет веселее. Я расстраивался, когда его освистали на Versus против Брола. Пока визави Техника символизировал на этом батле все, за что русский рэп хейтили люди из кофеен со средним чеком в 1000 рублей (теги: слишком серьезные щи, слишком квадратные рифмы), Павел кормил публику аттракционом — посылал ее куда на заборе написано, снимал штаны, беззастенчиво фристайлил и устроил вместо батла собственный концерт. Его не поняли.

Я снова радовался, когда спустя несколько лет увидел, что на самом деле Павел туннельным зрением смотрел тогда в будущее. В 2017-м на Versus блистал Гнойный и скакал Ларин. К нам, в рэп, лез Хованский и звал с собой Дмитрия Маликова, в то время как все вдруг перестали быть серьезными, закрутили спинерами, залезли на ютьюб и беспощадно развлекали себя и нас. Русский рэп казался центром притяжения этого бесконечного (как тогда казалось) развлечения. Но снова расстраивался, что Павлу в этом театре карнавала была уготована лишь роль шута горохового, циркового медведя, у которого совершенно случайно получилось монетизировать свою наркотическую зависимость. Метод «позови Пашу Техника — будет смешно по дефолту» довел до того, что ютьюб-шоу стали звать Павла, когда у них кончались идеи, — тот просто приходил и просто был собой, все были довольны.

Техник, любитель трендовых шмоток, умелец над собой посмеяться и музыкант, чуткий к трендам, органично вписался в новособранную рэп-вселенную, но все больше становился человеком, к которому липнет низкий хайп. Павел по-прежнему веселил (вспомните, как он был телохранителем ЛСП, маскотом ФК «Крылья Советов», играл в депутата, стендапера и Деда Мороза, но все чаще попадал в истории, из‑за которых о нем приходилось рассуждать в извинительных тонах. Техник рекламировал поправки к Конституции, рассказывал, как «выгнал из хаты жену и жил с одной ****** мефедроновой», но мне больше хотелось держать в голове, что Техник — талантливый музыкант (посмотрите исчерпывающее видео Коли Редькина на тему) и наслушанный человек.

Только вот пытаться развести по разным углам Техника-творца и Техника-человека — гиблое дело уже по умолчанию: наркотический угар Павла рождал равно как альбом «Статистика гуся», так и грустную ленту новостей по именному тегу на сайте The Flow.

Со временем эта лента превратилась из ситкома в хронику кошмара, настоящей трагедии с распадом личности. Что произошло с Павлом за полтора года: сбил на машине женщину с ребенком, шумно и ужасно ссорился с женой, побывал в коме, вернулся в рехаб. Квинтэссенция позднего Техника — два видео. Первое — где он пришел на полиграф вместе со своей женой. Там он, будучи в привычном измененном состоянии, оскорбляет супругу и признается, что бил ее. Второе — где Павел без сознания лежит на тротуаре (кидать его не будем).

Так, Паша Техник превратился в ходячую антирекламу запрещенных веществ и невольно сделал антирекламу самому себе. Не думаю, что ответственность за наркозависимость стоит перекладывать на слушателей и окружение (те, кто был рядом с наркопотребителями, знают, что это работает не так). Но как можно продолжать предоставлять ему медиаплощадку и монетизировать наркозависимость — ответ на этот вопрос найти сложно. Я не понимаю, зачем его до сих пор зовут на шоу. Не понимаю, чем думали боссы медиафутбольной команды GOATS, когда позволили Технику прийти на тренировку сразу после комы. Прикрываться аргументами в духе «деньги не пахнут» и «он сам виноват, мы просто включаем камеру» просто по-человечески низко, даже странно излагать здесь прописные истины о том, почему это кармически ужасно.

Ведь какое‑то из этих видео может оказаться последним.

расскажите друзьям
теги
Крылья Советов
люди
Дмитрий Маликов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»