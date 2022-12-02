Паша Техник превратил свою жизнь из ютьюб-ситкома в кошмар. Хватит кормить его вниманием

Я снова радовался, когда спустя несколько лет увидел, что на самом деле Павел туннельным зрением смотрел тогда в будущее. В 2017-м на Versus блистал Гнойный и скакал Ларин. К нам, в рэп, лез Хованский и звал с собой Дмитрия Маликова, в то время как все вдруг перестали быть серьезными, закрутили спинерами, залезли на ютьюб и беспощадно развлекали себя и нас. Русский рэп казался центром притяжения этого бесконечного (как тогда казалось) развлечения. Но снова расстраивался, что Павлу в этом театре карнавала была уготована лишь роль шута горохового, циркового медведя, у которого совершенно случайно получилось монетизировать свою наркотическую зависимость. Метод «позови Пашу Техника — будет смешно по дефолту» довел до того, что ютьюб-шоу стали звать Павла, когда у них кончались идеи, — тот просто приходил и просто был собой, все были довольны.