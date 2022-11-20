Бейонсе, ABBA и рок-морок: 8 выводов из номинаций на «Грэмми»

Разговоры о том, что премии «Грэмми» никому не нужны и ничего не значат, ведутся давно — но уже то, насколько азартно они ведутся, доказывает обратное. Нужны и значат — меньше, чем хотелось бы думать раздающей «Грэмми» американской Академии звукозаписи, но больше, чем принято думать, — как для карьерного роста многих номинантов, так и для фиксации того, что происходит с популярной музыкой.
При этом номинации на «Грэмми» зачастую важнее самих премий. Собственно премии регулярно съезжают с рельсов и не фиксируют ничего, кроме царящего в Академии хаоса: то, что лучшим альбомом позапрошлого года была признана пластинка Джона Батиста, продолжает казаться историческим анекдотом. А вот на стадии объявления номинантов всякий раз верится в возможность исторической справедливости — вроде относительно недавних триумфов Arcade Fire или Daft Punk. Пробуем угадать, насколько велика такая возможность в этот раз.
Silk Sonic уже выиграли (репутационные баллы)
Череда скандалов, сопровождавших «Грэмми» последних лет (от общих обвинений в расизме и продажности до адресных в сексизме и харассменте), превратила в норму бойкоты шоу: в этом году обязательные для номинаций документы вновь отказались подавать The Weeknd и Дрейк. Рекордсмены предыдущей церемонии Silk Sonic, выигравшие в апреле четыре статуэтки из четырех возможных, поступили иначе — взяв вежливый и, цитируя их самих, «сексуальный» самоотвод от соискания наград по итогам 2022 года. У половины Silk Sonic Бруно Марса давние отношения с «Грэмми»: в самых престижных категориях «Альбом года», «Запись года» и «Песня года» он побеждал уже несколько раз. Однако в последние годы выбор в пользу Марса повсеместно признавался слишком консервативным и предсказуемым, и похоже, что Silk Sonic сыграли на опережение — опасаясь, что еще одна такая победа может повредить их репутации.
Бейонсе бьет рекорды
Заработав рекордные для этого года 9 номинаций, Бейонсе догнала Jay-Z по их сумме: после того как ее муж получил свои 5 номинаций (в основном за вклад в «God Did» хип-хоп-хайпмена DJ Khaled), у Бей и Джея стало по 88 упоминаний (и это не считая «Грэмми», которую успела выиграть их дочь Блю Айви!). Еще четыре статуэтки позволят Бейонсе опередить дирижера Георга Шолти, установив абсолютный рекорд по количеству «Грэмми», и шансы певицы объективно высоки. Но есть один нюанс: в одной из трех главных категорий Бейонсе не побеждала с 2010 года — что, как ни крути, немыслимо и вряд ли продлится.
«Альбом года» может выиграть кто угодно…
Новейшая история «Грэмми» в престижнейшей из категорий изобилует противоречивыми — и по существу, и с точки зрения оптики — решениями: Бек, а не Бейонсе (2015 год), Тейлор Свифт, а не Кендрик Ламар (2016-й) и, наконец, Адель, а не опять-таки Бейонсе (2017-й). Последнее озадачило саму победительницу, сообщившую со сцены, что Бейонсе обокрали, однако пять лет спустя у одной есть шанс на реванш, а у другой — редкая для нее возможность стать карикатурной злодейкой. (Как остроумно заметили в New York Times, «если Адель выиграет у Бейонсе еще раз, то, что к февралю останется от твиттера, взорвется».) Ну и строго говоря, на «Грэмми» за лучший альбом года претендуют в этот и раз и другие тяжеловесы (Кендрик Ламар, Лиззо, Гарри Стайлз), и интересные темные лошадки (стремительно выросшая в любимицу академиков Брэнди Карлайл или вернувшаяся в поле их зрения Мэри Джей Блайдж).
… но не Тейлор Свифт
Свифт выигрывала в этой категории три раза (столько же побеждали Фрэнк Синатра, Стиви Уандер и Пол Саймон, больше — никто), но ее попытка сжульничать, выставив на соискание «Грэмми» перезаписанную версию ее уже упустившего свой шанс альбома «Red» 10-летней давности, не удалась. Правда, ее гвоздь — 10-минутный брейкап-эпос «All Too Well» — удостоился двух номинаций и может принести Тейлор первую победу в категории «Песня года», если, конечно, ей удастся обойти более очевидных фаворитов вроде Адель с «Easy on Me» или Стайлза с «As It Was».
Bad Bunny пробил стеклянный потолок (а «Энканто» — нет)
Один из главных бестселлеров года «Un verano sin ti» суперзвезды реггетона Bad Bunny стал первой пластинкой на испанском, номинированной на «Грэмми» в категории «Альбом года», — всего через несколько месяцев после того как пуэрториканец первенствовал в придуманной в основном ради него категории «Лучший альбом в жанре música urbana». А вот предвзятость к мюзиклам, из‑за которой дальше профильных категорий не выбирались в свое время ни «Let It Go» из «Холодного сердца», ни «Гамильтон», по-прежнему процветает: вездесущая «We Don’t Talk About Bruno» из диснеевского «Энканто» упомянута только в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа».
Перед ABBA продолжают извиняться за годы обид
Год назад группа ABBA заработала свою, подумать только, первую номинацию на «Грэмми» — за проходной, по ее меркам, но первый за почти четыре декады сингл «I Still Have Faith in You». Поклонники ABBA вспомнят, что сингл был двойным, так что, по идее, у соседней песни «Don’t Shut Me Down» не должно было оставаться никаких шансов на собственную номинацию. Как бы не так: лазейка в правилах «Грэмми» позволяет выдвигать на премию песни с альбома, вышедшего во время нового отчетного периода, даже если сами они были впервые изданы по ходу предыдущего, и «Don’t Shut Me Down» достались две свежие номинации. Еще две — у альбома «Voyage», номинированного в общей сложности пять раз за два года, что на пять номинаций больше, чем у всей остальной дискографии ABBA.
В категории «Лучший новый артист» может победить рок-группа…
Традиционно благосклонную к состоявшимся поп-звездам категорию «Лучший новый артист» (последние четыре победительницы — Дуа Липа, Билли Айлиш, Megan Thee Stallion и Оливия Родриго) принято критиковать за чрезмерную растяжимость понятия «новый артист», каковыми в одном только прошлом году предложили считать Japanese Breakfast, Glass Animals и Аруж Афтаб. В этом году в десятке номинантов нет явных фаворитов и откровенных дикостей (если вынести за скобки выпустившую пятый альбом бразильянку Анитту), а хорошие шансы на победу есть у отличной британской группы Wet Leg. Получив три номинации, Wet Leg также фигурируют в категориях «Лучший ремикс» и «Лучшая звукорежиссура альбома», что намекает на его, альбома, широкую аудиторию.
… но в роке Академия по-прежнему ничего не смыслит
Еще один год — еще один лютый бедлам в рок-категориях, где ожидаются такие симптоматичные дуэли, как Брайан Адамс против Брэнди Карлайл («Лучший рок-перформанс»), Megadeth против Muse («Лучший метал-перформанс»), Machine Gun Kelly против Элвиса Костелло («Лучший рок-альбом») и Чад Смит в составе Red Hot Chili Peppers против Чада Смита, аккомпанирующего Оззи Осборну («Лучшая рок-песня»). Сравнительно недавние завсегдатаи рок-категорий Coldplay благоразумно свинтили на поп-поляну, заодно заработав в меру сенсационную номинацию в категории «Альбом года». (Стоило Coldplay потерять поддержку последних лояльных к ним критиков, как среди лучших альбомов года по версии «Грэмми» оказывается всякая их пластинка).
Спасать репутацию гитарной музыки на «Грэмми» будут, как обычно, так называемые альтернативные категории, количество которых в этом году удвоилось. Помимо категории «Лучший альтернативный альбом», где за «Грэмми» поспорят Arcade Fire, Бьорк и те же Wet Leg, теперь есть еще и «Лучший альтернативный перформанс», где номинированы одна из лучших песен в каноне Arctic Monkeys («There’d Better Be a Mirrorball»), ударный камбэк-сингл Yeah Yeah Yeahs («Spitting Off the Edge of the World») и опять-таки Wet Leg («Chaise Longue», что же еще).
Наконец, отдельного упоминания заслуживает техасская соул-группа Black Pumas, игравшая на инаугурации Джо Байдена и в целом симпатичная, но по-настоящему известная двумя аномалиями — количеством версий ее единственного альбома на виниле (Discogs насчитывает 32) и тем, что на «Грэмми» они, не выпустив ничего, кроме этого альбома, номинируются четвертый год подряд. В 2022 году Академия изменила давно устаревшие правила, потребовав, чтобы на альбомах-номинантах было как минимум 75% (вместо прежних 50%) нового материала, но Black Pumas нашлось место в одной из шести категорий («Лучший бокс-сет или специальное издание»), на которые это уточнение не распространялось.