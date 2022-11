Бейонсе, ABBA и рок-морок: 8 выводов из номинаций на «Грэмми»

Спасать репутацию гитарной музыки на «Грэмми» будут, как обычно, так называемые альтернативные категории, количество которых в этом году удвоилось. Помимо категории «Лучший альтернативный альбом», где за «Грэмми» поспорят Arcade Fire, Бьорк и те же Wet Leg, теперь есть еще и «Лучший альтернативный перформанс», где номинированы одна из лучших песен в каноне Arctic Monkeys («There’d Better Be a Mirrorball»), ударный камбэк-сингл Yeah Yeah Yeahs («Spitting Off the Edge of the World») и опять-таки Wet Leg («Chaise Longue», что же еще).