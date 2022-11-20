Бейонсе, ABBA и рок-морок: 8 выводов из номинаций на «Грэмми»

Новейшая история «Грэмми» в престижнейшей из категорий изобилует противоречивыми — и по существу, и с точки зрения оптики — решениями: Бек, а не Бейонсе (2015 год), Тейлор Свифт, а не Кендрик Ламар (2016-й) и, наконец, Адель, а не опять-таки Бейонсе (2017-й). Последнее озадачило саму победительницу, сообщившую со сцены, что Бейонсе обокрали, однако пять лет спустя у одной есть шанс на реванш, а у другой — редкая для нее возможность стать карикатурной злодейкой. (Как остроумно заметили в New York Times, «если Адель выиграет у Бейонсе еще раз, то, что к февралю останется от твиттера, взорвется».) Ну и строго говоря, на «Грэмми» за лучший альбом года претендуют в этот и раз и другие тяжеловесы (Кендрик Ламар, Лиззо, Гарри Стайлз), и интересные темные лошадки (стремительно выросшая в любимицу академиков Брэнди Карлайл или вернувшаяся в поле их зрения Мэри Джей Блайдж).