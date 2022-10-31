Билли Айлиш, Metallica, Tool и другие: 15 музыкальных видео на Хеллоуин

Cradle of Filth — «Babalon A.D.»
На самом деле любой клип этой английской метал-группы валиден для такой подборки, но «Babalon A.D.» — с отрывом самое жуткое видео Cradle of Filth. По сюжету уборщица заходит в кабину туалета, видит там видеокамеру и начинает смотреть запись оттуда — ей открываются страшные кадры. Вряд ли в 2022 году такой клип вообще был бы снят.
Pleymo — «New Wave»
Сюжетная линия клипа на главный хит французских ню-металлистов в чем‑то созвучна предыдущему видео из подборки: человек попадает в замкнутое пространство и с ним происходят странные и страшные вещи.
Приключения то ли тряпичного, то ли просто инопланетного Пола Бэнкса после автокатастрофы. Ничего близкого с жанром хоррора нет, но атмосфера все равно тягостная.
Oomph! — «Sex hat keine Macht»
Немецкие индустриальщики в роли священников проводят обряд выведения бесов из молодой девушки. Не единственный страшный клип в карьере Oomph!.
Hot Chip — «I Feel Better»
Экранизация главного поп-трека в карьере Hot Chip представляет нам подставной бойз-бенд, чье выступление пошло не по плану из‑за неведомых чудищ.
Meshuggah — «Bleed»
Люди, насекомые, безумие и страх в клипе прог-металлистов из Швеции.
Backstreet Boys — «Everybody»
Как превратить бал в хоррор-вечеринку: пособие от Backstreet Boys, без упоминания которого не обходится ни один подобный список.
Dir En Grey — «Obscure»
Этот клип от важных людей джей-рока с ходу пугает дисклеймером о насильственном контенте. В целом не зря: кровища, оторванные конечности — слабонервным его лучше не смотреть!
The Chemical Brothers — «Hey Boy Hey Girl»
Вечеринка в ночном клубе, которая пошла не совсем по привычному сценарию (спойлер — танцевать стали не люди, а скелеты).
Tool — «Schism»
Здесь мог оказаться любой клип группы Tool: пусит будет самый страшный — с полулюдьми-получудовищами.
Metallica — «Enter Sandman»
Ничего особенного тут не происходит (в клипе даже фактически нет сюжета!), но вокалист Джеймс Хетфилд здесь выглядит слишком уж инфернально, чтобы не попасть в этот список.
Этот клип Билли Айлиш выглядит как трафаретный ночной кошмар.
Lil Nas X — «Montero»
Колизей, первая жена Адама (в иудаике), Эдем — и Lil Nas X, который эффектно скручивает шею дьяволу. Автор «Old Town Road» нашел, чем перебить свой главный хит.
The Chainsmokers — «You Owe Me»
Ужин, костюмы, свечи, гости — что может пойти не так? Все! Концовка клипа — шок, которого вы не точно не ожидали.
Coal Chamber — «Loco»
Представьте: вы ночью сидите дома и ни о чем не переживаете, а к вам вваливается зловещий Оззи Осборн и тычет в лицо каким‑то прибором! Вот так начинается клип ню-металлистов Coal Chamber.