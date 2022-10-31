Реклама
Плейлист
Билли Айлиш, Metallica, Tool и другие: 15 музыкальных видео на Хеллоуин
Владимир Завьялов
Сегодня в 17:00
В честь самого страшного праздника вспоминаем самые страшные клипы — от Билли Айлиш до группы Coal Chamber.

Cradle of Filth — «Babalon A.D.»

На самом деле любой клип этой английской метал-группы валиден для такой подборки, но «Babalon A.D.» — с отрывом самое жуткое видео Cradle of Filth. По сюжету уборщица заходит в кабину туалета, видит там видеокамеру и начинает смотреть запись оттуда — ей открываются страшные кадры. Вряд ли в 2022 году такой клип вообще был бы снят.

Pleymo — «New Wave»

Сюжетная линия клипа на главный хит французских ню-металлистов в чем‑то созвучна предыдущему видео из подборки: человек попадает в замкнутое пространство и с ним происходят странные и страшные вещи.

Interpol — «Evil»

Приключения то ли тряпичного, то ли просто инопланетного Пола Бэнкса после автокатастрофы. Ничего близкого с жанром хоррора нет, но атмосфера все равно тягостная.

Oomph! — «Sex hat keine Macht»

Немецкие индустриальщики в роли священников проводят обряд выведения бесов из молодой девушки. Не единственный страшный клип в карьере Oomph!.

Hot Chip — «I Feel Better»

Экранизация главного поп-трека в карьере Hot Chip представляет нам подставной бойз-бенд, чье выступление пошло не по плану из‑за неведомых чудищ.

Meshuggah — «Bleed»

Люди, насекомые, безумие и страх в клипе прог-металлистов из Швеции.

Backstreet Boys — «Everybody»

Как превратить бал в хоррор-вечеринку: пособие от Backstreet Boys, без упоминания которого не обходится ни один подобный список.

Dir En Grey — «Obscure»

Этот клип от важных людей джей-рока с ходу пугает дисклеймером о насильственном контенте. В целом не зря: кровища, оторванные конечности — слабонервным его лучше не смотреть!

The Chemical Brothers — «Hey Boy Hey Girl»

Вечеринка в ночном клубе, которая пошла не совсем по привычному сценарию (спойлер — танцевать стали не люди, а скелеты).

Tool — «Schism»

Здесь мог оказаться любой клип группы Tool: пусит будет самый страшный — с полулюдьми-получудовищами.

Metallica — «Enter Sandman»

Ничего особенного тут не происходит (в клипе даже фактически нет сюжета!), но вокалист Джеймс Хетфилд здесь выглядит слишком уж инфернально, чтобы не попасть в этот список.

Билли Айлиш — «Bury a Friend»

Этот клип Билли Айлиш выглядит как трафаретный ночной кошмар.

Lil Nas X — «Montero»

Колизей, первая жена Адама (в иудаике), Эдем — и Lil Nas X, который эффектно скручивает шею дьяволу. Автор «Old Town Road» нашел, чем перебить свой главный хит.

The Chainsmokers — «You Owe Me»

Ужин, костюмы, свечи, гости — что может пойти не так? Все! Концовка клипа — шок, которого вы не точно не ожидали.

Coal Chamber — «Loco»

Представьте: вы ночью сидите дома и ни о чем не переживаете, а к вам вваливается зловещий Оззи Осборн и тычет в лицо каким‑то прибором! Вот так начинается клип ню-металлистов Coal Chamber.

Плейлист со всеми песнями из списка

VK Музыка

Apple Music

Spotify

расскажите друзьям
теги
ИнтерполApple
люди
Билли АйлишПол БэнксДжеймс ХетфилдОззи Осборн
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение