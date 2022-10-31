Билли Айлиш, Metallica, Tool и другие: 15 музыкальных видео на Хеллоуин

На самом деле любой клип этой английской метал-группы валиден для такой подборки, но «Babalon A.D.» — с отрывом самое жуткое видео Cradle of Filth. По сюжету уборщица заходит в кабину туалета, видит там видеокамеру и начинает смотреть запись оттуда — ей открываются страшные кадры. Вряд ли в 2022 году такой клип вообще был бы снят.