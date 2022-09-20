Дуэт с гей-хором, концерт в Припяти, песни на иврите: сложный тест об Алле Пугачевой

Первой о разводе Пугачевой с Киркоровым в 2005 году сообщила Лолита Милявская
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Рефрен песни «Этот мир» мог звучать так: «Может быть, пророча беду нам, / Бьет по стеклам дождь ледяной, / Но таким не мною придуман, / Этот мир придуман не мной»
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У Пугачевой есть песни на шведском языке
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«Даром! Ой» в песне «Волшебник-недоучка» — на самом фальстарт
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«Примадонну» на «Евровидении» в 1997 году должен был исполнять Филипп Киркоров, но из‑за болезни мужа песню пришлось спеть Алле Борисовне
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Музыку к песне «Белый снег» написал автор «Холодной луны», «Ты не верь слезам» и «Седьмого лепестка»
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Алла Пугачева пела эмпаурэмент-гимн «We Shall Overcome» вместе с гей-хором Лос-Аджелеса
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Примадонна помогла группе «Наутилус Помпилиус» пробиться наверх
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Пугачева пыталась выпускать сухарики, но бизнес не пошел
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Скандал в ленинградской гостинице «Прибалтийская» стоил Алле Борисовне года без концертов
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Пугачева давала концерт для ликвидаторов чернобыльской аварии. Причем, совсем недалеко от Припяти
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До Пугачевой «Звездное лето» исполнила латвийская певица Лариса Мондрус
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Пугачева поссорилась с поэтом Ильей Резником из‑за отчислений за продажи дисков
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В «Старинных часах» всего одна рифма
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Пугачева пела песни Михаила Круга
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