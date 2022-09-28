Suede, Оксимирон, «Аквариум», Джейми XX и другие: что случилось с музыкой за две недели?

Рассказываем о новой музыке сразу за две недели (на прошлой мы по ряду причин решили не проводить итоги): новые альбомы Suede, БГ, Рины Саваямы, MC Сенечки, The Mars Volta, Avramova! и 2/3 группы OQJAV (и много кого еще — не влезают сюда!), камбэк Оксимирона — сейчас обо всем расскажем!

Suede «Autofiction». Гитары жужжат, искры летят. Самый жилистый, резкий и рычащий альбом Suede. «Наша панк-запись», по признанию Бретта Андерсона, который здесь настолько давит маскулинной харизмой, что начинаешь удивляться: а существовали ли вообще альбомы «Coming Up» и «Head Music»? Зато слышно, как Андерсон и коллеги заслушались волной брекзиткора и старым постпанком — и при этом не растеряли в трагичности и не переборщили в мелодраматизме. Лучшая работа Бретта Андерсона после того же «Head Music», то есть за 25 лет.

Avramova! «Эскапизм». Даша Аврамова от авант-попа пришла к смарт-попу. Теперь ее музыка будто бы более читаемая, более удобная уху, более ритмичная и более грувистая, но при этом резче и больнее бьет словом. «Эскапизм» — пример альбома, который говорит обо всем происходящем, не говоря ничего напрямую, и при этом оставляет тебя в совершеннейшей растерянности после прослушивания. Очень больно — мы это заслужили.

The Mars Volta «The Mars Volta». Седрик Бикслер-Завала и Омар Родригес-Лопес, которые очеловечили прог-рок в начале и окончательно его погубили в конце нулевых, заиграли лиричную поп-музыку с подвывертами — и оказались куда интереснее и угоднее моменту, чем можно было представить. Идеальный рок-альбом осени для тех, кому не хочется слушать Suede.

«Аквариум» «Дом всех святых». БГ как БГ. Кризисный, эмигрантский альбом главного героя русского рока последних 30 лет. Посконная акустика, красочное регги — и великая песня «Ворожба» с хип-хоповым битом и размышлениями на злобу дня в самом начале.

Death Cab for Cutie «Asphalt Meadows». Бен Гиббард и компания, наши главные любимцы нулевых, звезды поколения инди-кидов, когда‑то из Pitchfork перекочевавшие в саундтрек к «Сумеркам» и в топы чартов, постарели, осунулись, устали, вступили в очередной возрастной кризис — и теперь предаются лиричным размышлениям. В целом «Asphalt Meadows» — это все тот же печальный поп-рок, какой у DCFC случался последние лет 10, но минора в этот раз даже слишком много.

Turin Brakes «Wide-Eyed Nowhere». Не самые заметные герои пост-брит-попа — с приятным экскурсом по истории жанра. Тут и щемящие баллады, и ритмичные боевики, и танцы, и среднетемповая психоделия. Карнавал рубежа девяностых-нулевых, который мы заслужили.

4NN4 «Читается как Анна». Краткий путеводитель по злободневной поп-музыке от экс-вокалистки Cream Soda: вот тречок под Ариану Гранде, вот тейконми, вот R’n’B под нулевые. Все вроде бы хорошо, грамотно и мелодически безупречно, но конкурентное поле у Анны (теги: поп, R’n’B) — мощнейшее и насыщенное: по-человечески очень хочется, чтобы эти песни двинулись куда‑то дальше клуба Powerhouse.

МС Сенечка «Солнце». Главный попрыгунчик российского рэпа, автор беззаботных хип-хоп-гимнов — в его наиболее лиричной ипостаси. И она ему в этот раз как никогда к лицу. С песнями типа «Мечтаю» так и хочется провожать безвозвратно ушедшее летнее тепло.

Антоха МС «Энергичная пульсация». Главный попрыгунчик российского инди, автор беззаботных фанк-гимнов — в его наиболее танцевальной ипостаси. И она ему в этот раз как никогда к лицу. С песнями типа «Брысь» так и хочется провожать безвозвратно ушедшее летнее тепло.

Черт побери, когда же эти двое запишут фит?

«Дед, Игорь и Оглобля» «И Александр, и Алексей». 2/3 группы OQJAV (Вадик Королев и Дима Шугайкин) и музыкант Игорь Титов играют и поют как OQJAV: только развязнее, острее, сексуальнее, обскурнее и свободнее — пробуя исполнить все, что попадется под руку: от андер-рэпа до фанка.

Missu «Overdose». Полиритмичный R’n’B с неплохим сонграйтингом и продакшеном — ответка всем, кто воротит нос от местного R’n’B и уже отпел жанр. У автора уже есть все, чтобы прыгнуть в лигу выше: цена вопроса — хит.

Mura Masa «Demon Time». Про альбом Мура Масы нам нечего сказать, потому что мы уже давно не ходим на такие дискотеки — и после этого диска ходить не захотим. Слишком много голой динамики, слишком мало грува, совсем нет мелодий (кроме последнего трека). Извините.

Группа «Союз», минские кудесники умилительной психоделии, получили респект от Tyler, the Creator за их новый трек «Glance» — и поделом. Теплый, солнечный, ностальгический грув, какой слышишь у людей типа Badbadnotgood и Артура Верокая, у «Союза» получается еще и максимально душевным.

Новый сингл Бьорк лучше предыдущего сингла Бьорк.

Новый сингл The 1975 хуже предыдущего сингла The 1975 (но все равно за душу берет).

Джейми XX продолжает производить танцевальную музыку для умных дискотек — слушать дома это невозможно, устоять на танцполе — тоже.

Broken Bells стали делать такую медленную и такую печальную психоделию, что аж праздник в голове и на душе.

Лил Бейби взял себе в качестве семпла для нового трека «Everybody Wants To Rule The World» Tears For Fears. Наше уважение!

Юрий Шевчук и группа «ДДТ» с песней «В раю одиноко…» продолжают подтверждать звание совести нации. Мы без иронии, если что.

Про возвращение Оксимирона (которое не попало в плейлист, потому что еще не вышло на стримингах) все уже знают. Мы же отметим, что таким бодрым, по-хорошему злым и четким Мирон Янович Федоров не был лет 10. От него требовалась пощечина обществу — он ее дал с диким размахом.

Лучшая песня предпоследней недели — «Не будем прощаться» группы Ploho: печальный и спорый пост-панк-трек, который на фоне происходящего на границах России звучит совсем иначе. Ей и завершим эту подборку. Это последний дайджест Николая Овчинникова в роли редактора «Музыки» в «Афише Daily». Но прощаться не будем!

Напоследок — плейлисты «Яндекс.Музыка»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily/playlists/1089'>Выбор «Афиши» #30</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily'>Афиша Daily</a> на Яндекс Музыке

Apple Music

«VK Музыка»