Горы, музыка и спорт: что делать в Сочи на фестивале New Star Weekend

С 16 по 18 сентября на курорте «Роза Хутор» состоится музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend. На нем можно будет послушать Антоху MC, «Лауд», 163onmyneck и других артистов и диджеев, покататься на велосипеде и скейтборде, поучаствовать в хайкинге, позаниматься йогой — и сейчас обо всем расскажем подробнее.

Что послушать?

Все три дня фестиваля будут работать несколько сцен, каждая из кототорых располагается выше километра над уровнем моря. New Star Vibes — основная сцена фестиваля. Она находится у веранды ресторана «Груша», на ней состоится открытие и закрытие фестиваля. Тут можно будет встретить закат с сетами проекта «Ради мира и любви», потанцевать под музыку диджеев диско-клуба «Радуга» и послушать Symbol.

На сцене Street Spot с лайвами выступят 163onmyneck и «Лауд». Самая интересная по задумке сцена — Escape Stage, построенная на видовой вертолетной площадке. Сюда можно отправиться ночью на диджеев Gevorg Simonyan, Innerlight & Soulu, KC, Sofia Rodina.

© Пресс-служба фестиваля New Star Weekend

Local Stage находится в баре Boogel Woogel, куда вы можете сходить, если уже чуть подустали от горных видов, а музыки еще не наслушались. Здесь выступит более десятка молодых диджеев, которые поставят любимые треки и сыграют свои сеты.

Есть и сцена-загадка Phantom Stage — мы не знаем, где она располагается и что там будет, но организаторы обещают сюрпризы. Пожалуй, поверим!

Более подробно о сценах и расписании сетов и лайвов можно узнать на сайте фестиваля.

Чем заняться?

Покататься на велике. От Розы-Долины (560 м) до Горной олимпийской деревни (1170 м) стартует велопробег на шоссейниках, в котором может поучаствовать каждый. Добравшихся ждет музыкальная сцена New Star Vibes, откуда можно отправиться на ночную программу фестиваля.

Забраться на гору в компании Антохи MC. Стартуем у бара «Груша» и поднимаемся на отметку 1600 метров, любуясь осенними горами вместе с гидом Антохой MC — кстати, после восхождения он выступит на Mountain Stage.

© Пресс-служба фестиваля New Star Weekend

Потусить со скейтом. Организаторы обещают, что это будет не серьезное соревнование для профи, а «андерграунд-самоирония» с «тусовкой и угаром»: по всей видимости, если вы не особо умеете кататься на скейте, но вам очень хочется, то стесняться не надо.

Заняться йогой. Хороший способ восстановить силы после энергозатратной ночи утром на свежем воздухе (ну или в зале, если будет идти дождь). Специально коврик везти с собой не надо: его вам дадут, не переживайте.

Как добраться и где жить?

Фестиваль пройдет в горах курорта «Роза Хутор». Вам нужно добраться на самолете, машине или поезде до железнодорожной станции Адлер: оттуда можно доехать до курорта на поезде «Ласточка», такси, каршеринге, машине или автобусе, это займет 40 минут — час.

© Пресс-служба фестиваля New Star Weekend

Поселиться лучше в отелях, расположенных на Розе-Хутор на высоте 1170 метров: это Rosa Springs, Riders Lodge, Rosa Ski Inn, «Приют панды», «Отель 28», Boogel Woogel, Ays, Green Flow и «Шале». Во всяком случае, организаторы обещают обладателям билетов скидки 10–20% на проживание в этих отелях.

А что по билетам?