Подо что танцевать? Советуют Kedr Livanskiy и другие участники фестиваля «Антон тут рядом»

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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily/playlists/1079'>Подо что танцевать</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/afishadaily'>Афиша Daily</a> на Яндекс Музыке

Settlers Settlers «Частушки»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/22513259'>Частушки</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2378493'>Settlers</a> на Яндекс Музыке

«Любимый трек по многим причинам. Во-первых, под нее лучше всего зажигается на наших концертах. Во-вторых, народное творчество — это всегда симбиоз песен и плясок. А когда оно облачается во что‑то современное и грувовое — тем более. В-третьих, этот трек сочинялся нами на одном дыхании, и мы сами танцуем под него на репетициях. Поверьте, когда играешь тысячу раз одно и то же, но так же хочется танцевать — это точно знак качества и кача!»

Attaque de panique «Аигел» «Потанцуем-помолчим»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5280683/track/51299715'>Потанцуем-помолчим</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5097198'>АИГЕЛ</a> на Яндекс Музыке

Виктор Улаев, руководитель хора: Во-первых, потому что я очень люблю «Аигел». Во-вторых, потому что я не очень люблю танцевать. И если до этого доходит, то настроение какое‑то такое.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10825971/track/66412644'>Звёздочки</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8174800'>Привет</a> на Яндекс Музыке

Виктор Улаев, руководитель хора: В качестве альтернативы могу предложить только этот трек. Это самый наш малоизвестный артист. Но от этого один из самых любимых, как это часто бывает. И под эту песню мы реально танцевали пьяные на хоровой тусе. У меня даже где‑то видео есть.

Сюзанна Hercules & the Love Affair «Blind»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/36927/track/323879'>Blind</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/108670'>Hercules and Love Affair</a> на Яндекс Музыке

Этот трек заставляет танцевать даже в самые глубокие депрессивные осенние периоды, проверено временем! Можно лить слезы, но все равно двигаться от кача трека.

Антоха MC Shy FX «Roll the Dice» (feat. Stamina MC & Lily Allen)

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7104796/track/45659986'>Roll The Dice</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/430433'>Shy Fx</a> на Яндекс Музыке

Эта песня много раз поднимала настроение, приукрашала серые будние дни мотивационными красками. В ее звучании все очень красиво — бас, барабаны, мелодия. Слушал очень много раз и сейчас слушаю с многочисленным повтором.

Парнишка «Руки вверх!» «Он тебя целует»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/389918/track/36016759'>Он тебя целует</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/161247'>Руки Вверх!</a> на Яндекс Музыке

Образцовый танцевальный трек, у которого просто нет слабых мест и, соответственно, нет срока годности. Уверен, он будет качать любой танцпол, стреляя в самое сердце, и через тридцать лет. Ломаная, насыщенная хэтами и сбивками ритм-секция, плачущее пиано, грувовый гитарный хук в проигрыше. И все это служит монументальным фундаментом для гениальных в своей простоте мелодии и текста, понятных каждому, кто хоть раз был искренне и безответно влюблен. Шедевр на все времена. Браво, великий Сергей Жуков.

Kedr Livanskiy Derrick May «Strings of Life»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3433573/track/28679485'>Strings of Life</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/37154'>Derrick May</a> на Яндекс Музыке

Один из великих треков на все времена. Под него можно оголтело танцевать, а можно слегка покачиваться, ловя волны эйфории.

Оркестр фонда «Антон тут рядом» Сerrone «Supernature»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2278792/track/4504815'>Supernature</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/33352'>Cerrone</a> на Яндекс Музыке

Вы видели танец под этот трек в фильме Гаспара Ноэ «Экстаз»? Он длится минут 6, и мы готовы пересматривать его вечно!

Doing Great Agency Monatik х Вера Брежнева «Вечериночка»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/11034950/track/63743689'>ВЕЧЕРиНОЧКА</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/722467'>MONATIK</a> на Яндекс Музыке

Единогласное командное решение — не знаем ни одного корпоратива, на котором мы бы не танцевали и не пели хором этот трек, лучший во всех отношениях!

Фонд «Антон тут рядом» Meute «Peace»

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/20011056/track/97244205'>Peace</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5853655'>Meute</a> на Яндекс Музыке

Видится занятная цикличность в том, что 30 с лишним лет назад немцы стали пионерами техно, упирая на электронный, максимально искусственный звук, а теперь тоже немцы становятся пионерами исполнения техно живыми ансамблями и акустическим звуком. Ждем через 30 лет следующей стадии процесса.

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