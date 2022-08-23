Подо что танцевать? Советуют Kedr Livanskiy и другие участники фестиваля «Антон тут рядом»

Settlers
Settlers «Частушки»
«Любимый трек по многим причинам. Во-первых, под нее лучше всего зажигается на наших концертах. Во-вторых, народное творчество — это всегда симбиоз песен и плясок. А когда оно облачается во что‑то современное и грувовое — тем более. В-третьих, этот трек сочинялся нами на одном дыхании, и мы сами танцуем под него на репетициях. Поверьте, когда играешь тысячу раз одно и то же, но так же хочется танцевать — это точно знак качества и кача!»
Attaque de panique
«Аигел» «Потанцуем-помолчим»
Виктор Улаев, руководитель хора: Во-первых, потому что я очень люблю «Аигел». Во-вторых, потому что я не очень люблю танцевать. И если до этого доходит, то настроение какое‑то такое.
Виктор Улаев, руководитель хора: В качестве альтернативы могу предложить только этот трек. Это самый наш малоизвестный артист. Но от этого один из самых любимых, как это часто бывает. И под эту песню мы реально танцевали пьяные на хоровой тусе. У меня даже где‑то видео есть.
Сюзанна
Hercules & the Love Affair «Blind»
Этот трек заставляет танцевать даже в самые глубокие депрессивные осенние периоды, проверено временем! Можно лить слезы, но все равно двигаться от кача трека.
Антоха MC
Shy FX «Roll the Dice» (feat. Stamina MC & Lily Allen)
Эта песня много раз поднимала настроение, приукрашала серые будние дни мотивационными красками. В ее звучании все очень красиво — бас, барабаны, мелодия. Слушал очень много раз и сейчас слушаю с многочисленным повтором.
Парнишка
«Руки вверх!» «Он тебя целует»
Образцовый танцевальный трек, у которого просто нет слабых мест и, соответственно, нет срока годности. Уверен, он будет качать любой танцпол, стреляя в самое сердце, и через тридцать лет. Ломаная, насыщенная хэтами и сбивками ритм-секция, плачущее пиано, грувовый гитарный хук в проигрыше. И все это служит монументальным фундаментом для гениальных в своей простоте мелодии и текста, понятных каждому, кто хоть раз был искренне и безответно влюблен. Шедевр на все времена. Браво, великий Сергей Жуков.
Kedr Livanskiy
Derrick May «Strings of Life»
Один из великих треков на все времена. Под него можно оголтело танцевать, а можно слегка покачиваться, ловя волны эйфории.
Оркестр фонда «Антон тут рядом»
Сerrone «Supernature»
Вы видели танец под этот трек в фильме Гаспара Ноэ «Экстаз»? Он длится минут 6, и мы готовы пересматривать его вечно!
Doing Great Agency
Monatik х Вера Брежнева «Вечериночка»
Единогласное командное решение — не знаем ни одного корпоратива, на котором мы бы не танцевали и не пели хором этот трек, лучший во всех отношениях!
Фонд «Антон тут рядом»
Meute «Peace»
Видится занятная цикличность в том, что 30 с лишним лет назад немцы стали пионерами техно, упирая на электронный, максимально искусственный звук, а теперь тоже немцы становятся пионерами исполнения техно живыми ансамблями и акустическим звуком. Ждем через 30 лет следующей стадии процесса.