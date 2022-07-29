Jeembo в интервью «Афише Daily» признался, что трек «Konstrukt» вместе с Оксимироном и другими экс-участниками Booking Machine был «одной из худших вещей в жизни». Мы решили вспомнить всех людей из «Konstrukt» и рассказать, как сложились их карьеры.

В феврале 2017 года бывшее концертное агентство Booking Machine Ильи Мамая стало по факту лейблом — его возглавил Оксимирон, а ростер начал пополняться перспективными рэп-игроками. Пик BM — вышедший в августе 2018 года клип «Konstrukt», где по очереди прочитали свои куплеты все участники лейбла. Однако уже в следующем году Booking Machine покинул Оксимирон — по факту история BM в его пиковом виде была окончена. Спустя четыре года мы решили вспомнить каждого участника «Konstrukt» — кем они были до попадания на BM и кем стали после. Porchy

Тогда: английский португалец Дарио «Порчи» Виейра прошел вместе с Оксимироном путь «из андерграунда на центральные каналы» и помог ему написать «Горгород» (написал большую часть битов). Как и многие битмейкеры, в какой‑то момент сам встал за микро, а в 2016 году выпустил микстейп. Один из треков, который должен был попасть туда, вы помните: великий «Imperial», где ЛСП и Оксимирон поругались прямо в треке. Как только Оксимирон стал CEO Booking Machine, и организация окончательно стала похожа на лейбл, Порчи совершенно логичным образом вписался в ее ростер. Он и открыл трек «Konstrukt». Сейчас: битмейкерские труды Виейры и по сей день кажутся заметнее, чем исполнительские — как минимум из‑за языкового барьера (Порчи читает по-английски). Последняя громкая строчка в биографии португальца — бит (вернее, его часть) к треку-камбэку Оксимирона «Кто убил Марка?». May Wave$

Тогда: Ростовчанин Даниил Мейлихов ворвался в 2016 с сентиментальным эмо-рэпом и явно расширил представления о том, как может звучать ростовский хип-хоп. Два года спустя он попал на Booking Machine. Сейчас: Карьера May Wave$ проходит в метаниях между R&B-нежностью и рэп-дерзостью — временами Даниила резко заносит то в ту, то в другую сторону. Последний на текущий момент большой альбом Мэя — вторая часть «Dead Love» (а ведь была еще «Dead Love 1.5»). В отличие от многих других участников «Konstrukt», Даниил продолжает работать с Ильей Мамаем и выпускает музыку на Sounds Good Lab — лейбле-правопреемнике Booking Machine. Jeembo

Тогда: Давид Джангирян жил в Уфе и тусил с Boulevard Depo и i61, участвовал в YungRussia и Dead Dynasty и символизировал смену поколений в русском рэпе. При этом слову «рэп» в его словарно-азбучном смысле соответствовал сильнее прочего тогдашнего молодняка — пению и ярким образам предпочитал монохром, мрак и строчки-кинжалы про зиккураты, черепа и кресты. Получив приглашение на Booking Machine, выбил его и для друга/рэп-подельника Твета, с которым записал трилогию «Painkiller». Сейчас: Ушел с Booking Machine в 2020 году. Продолжает делать творчество в том же духе. В интервью «Афише Daily» не очень лестно отозвался о времени на Booking Machine: покинул лейбл, потому что «устал играть в друзей и семью» и назвал «Konstrukt» буквально «худшим. в чем довелось участвовать в жизни».

Подробности по теме «Konstrukt — это худшее, в чем я участвовал за свою жизнь»: большое интервью с Jeembo «Konstrukt — это худшее, в чем я участвовал за свою жизнь»: большое интервью с Jeembo

Loqiemean

Тогда: Томич Роман Худяков делал сначала электронику, а потом хип-хоп на базе EDM — в итоге рэп победил. Символизировал (и во многом открыл) путь из битмейкеров/музыкантов в рэперы, по которому чуть позже успешно прошли White Punk и Saluki. Будучи диджеем, подменял Порчи в туре Оксимирона, выступал у Федорова на разогреве и состоял в его объединении Kultizdat — так что контракт с BM напрашивался сам собой. Время на Booking Machine провел продуктивно: записал фит с Оксимироном, выпустил клип-фильм «Быть дауном» и альбом «Сожги этот альбом», а еще сходил на «Вечерний Ургант» Сейчас: В 2020 году функционер Booking Machine Идан Залмансон ушел с лейбла и основал свой — FRWRD Music, забрав с собой Локимина и Маркула. Локимин продолжает делать тот рэп, о котором пишут в духе «необязательно писать прилипчивые хиты, чтобы быть заметным и важным». Доводит флирт с рок-музыкой до лайвов с такой энергетикой, что будто это группа Sepultura вышла на сцену, а не герой материала «Когда EDM встречает хип-хоп новой волны». А еще очень много пишет в твиттер и рефлексирует происходящее. Thomas Mraz

Тогда: Участник уфимского «Dop3clvb» — самого свежего гэнга в русском рэпе середины 2010-х. Автор прорывного микстейпа «May 13», открывшего народу R&B на русском. Один из самых многообещающих фрешменов. Приход на Booking Machine казался следующей ступенькой наверх — неудивительно, что он попал первым в обновленный, превратившийся в лейбл BM. В составе BM Томас написал много фитов (один из них — с Оксимироном) и альбом «Hangover». Сейчас: «May 13» вышел аж шесть лет назад, но некоторые до сих пор считают этот тейп лучшим, что делал Томас. Что бы ни говорили в комментариях о карьере Мраза, редакция «Афиши Daily» с ними не согласна и, например, очень любит альбом «Victory», вышедший в 2021-м. Томас ушел из BM в 2020 году, позже сказав, что ему «нужна была свобода, возможность идти вперед самому», и он не видел смысла оставаться там без Оксимирона (он ушел в августе 2019-го). Тем не менее, Томас похвалил BM, признавшись, что прокачал профессиональные навыки благодаря лейблу. В 2022 году Томас вместе со своим менеджером Артемом Захаровым открыл свой лейбл «hangov3r» — там состоят фрешмены Raijin, Oushenti, Joseph, Gucci Ninja. Tveth

Тогда: Дмитрий Дмитриев из Уфы принес в русский рэп флоу пулемета, ярость маньяка и мрачноватый стилек в духе героев свирепого Мемфиса 1990-х Three Six Mafia, состоял в Sabbat Cult вместе с будущим суперстаром GONE.Fludd, дружил и много записывался с Jeembo, благодаря которому (и земляку Thomas Mraz в том числе) и попал на Booking Machine. В эпоху Booking Machine Tveth воспринимался массами в неизбежной связке с Jeembo — интересно, что парты обоих в Konstrukt развели друг с другом. Сейчас: Tveth продолжает связывать мемфис-рэп с местной реальностью и выпускать в этом стиле музыку, под которой в интернете часто оставляют комментарии в духе «вот настоящая рэпчага, не то что вон те цветастые». Souloud

Тогда: Если Thomas Mraz представил голосистую версию R&B, то Souloud — паточно-нежнейшую, какой на местной сцене не было никогда. В 2017-м он стучался в индустрию как тончайший мелодист, готовый дать ей то, чего не хватало — чувственных баллад. В этом смысле трансфер на BM даже не смущал наличием персонажа похожего ампула (May Wave$) — тогда казалось, что ниша такой музыки абсолютно пуста, и лейбл сейчас разгонит обоих до уровня больших звезд. Сейчас: Увы, заведомого и на самом деле заслуженного успеха ни на BM, ни после него Souloud не получил. То ли R&B, выделанный по торонтовскому образцу, в России оказался не настолько востребован. То ли на BM не поняли, как огранять этот алмаз. То ли сам Souloud уходил в сторону от своих же сильнейших качеств и пытался делать более конвенциональный рэп, больше построенный на читке и мелодекламации, чем на пении. Хотя прошлогодний альбом «Баланс» редакция «Афиши Daily» считает отличным. Markul

Тогда: Бытует мнение, что Маркул больше прочих обязан Оксимирону трансфером на BM да и вообще путевкой в большую жизнь. Это объяснимо: именно Мирон подтянул безвестного лондонского рижанина по имени Маркас Маркулис на фит, а спустя шесть лет сделал с ним хитяру «Fata Morgana». Но не то чтобы справедливо: первые большие успехи Маркула связаны с другим именем — Obladaet — с которым он записал сначала хитовый сингл «Последний билет», а потом совместный EP. Впрочем, доказывать самодостаточность и оправывать трансфер на BM Маркулу пришлось прямо в «Конструкте», признавшись в своем парте, что ради BM он отверг несколько других предложений. Сейчас: Самый успешный ныне участник «Konstrukt», автор кучи хитов, сумевший облачить стиль и рефлексию в оболочку очень понятного в целом поп-рэпа. Oxxxymiron