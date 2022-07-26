Галат выпускает первый сольник после распада «Френдзоны» (и за пять лет), Билли Айлиш поет под акустику, The Kooks и Slipknot возвращают 2000-е — подводим музыкальные итоги недели.

Первая весточка после распада «Френдзоны», из‑за которого до сих пор грустит половина музыкальной редакции «Афиши Daily», — Галат наконец-то выпустил первый за пять лет сольник. Пытаемся вспомнить, у кого из топа русского рэпа был настолько длинный перерыв (Оксимирон не в счет!), — и безуспешно: слишком уж нелинейно складывается творческий путь Владимира. Тем временем альбом не похож и на старый (баттловый) рэп Галата, да и на музыку «Френдзоны» тоже не особо — такой чиллово-романтичный, летний и совершенно беззлобный рэпчик для максимального расслабона тела и души.

Обязательно послушайте EP группы Skookiny Deti — это отличная попытка изобразить на русском чуть грустный и размашистый инди-рок той Америки, что далека от обоих побережий.

Переносимся на Запад. Новый альбом группы Kwiat Jabłoni — идеальная точка знакомства с польской инди-сценой: представьте себе двухголосие She & Him, обаяние Belle & Sebastian и творческую задумку «зазови к себе всех гостей». В итоге на альбоме «Kwiat Jabłoni i goście: Wolne serca» (перевод, думаю, не нужен) побывал весь цвет польского инди — от Кубы Кавалеца до певицы Sanah (у нее тоже в этом году выходил альбом с гостями — послушайте!).

Рубрика 2000-е: Slipknot выпустили новую песню (хорошую!), а The Kooks — альбом: все звучит в духе времени, разве что британцы попробовали поискать танцы и легкий грув.

Коротко об остальном: лучшая кьют-рок-группа 2022-го «Дорогой дневник» записала балладу (красивую!) «Летний дождь» — и медленные вещи у девушек получаются ничуть не хуже, чем боевички. Иноагент РФ Моргенштерн вспомнил, что может быть лириком в треке с ЛСП. Том Чаплин из Keane дал слезу в сольном треке «Gravitational». Свежая звездочка из Беларуси Невика записала песню на мове (очень кайфовую!).

А, чуть не забыли про Билли Айлиш — песня «TV»: красивый плач под почти одинокую акустику.

И плейлисты!

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