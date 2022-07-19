«Master of Puppets» в чартах из‑за «Очень странных дел»! По этому случаю мы собрали 59 других хитов, без которых невозможно себе представить метал 1980-х. Metallica и Slayer, Anthrax и Megadeth, Cinderella и Whitesnake, Kreator и Helloween — все здесь!

О метале 1980-х наслушанный и строгий критик до сих пор рассуждает в извинительных интонациях, залезая в материи в духе «интересного культурного феномена». И не замечает, как его любимый рэпер уже загрузил себе в библиотеку альбом «Ride The Lightning» и задумался, что бы оттуда подрезать на сэмплы, а любимый поп-артист подсмотрел стилек у Дейва Мастейна и уже напялил косуху с нашивкой.

Мы (ок, люди, которые узнают о музыке из тг-каналов на 3 тысячи человек, а не из чартов и тачек) вроде бы перестали стесняться поп-музыки во всех ее ипостасях, но до сих пор морщим нос от фактурных патлачей, которые давали жару и взрывали стадионы в 1980-х (а многие — и сейчас).

Пора с этим что‑то делать! Лед уже тронулся — «Master of Puppets» из «Очень странных дел» улетела в чарты: прямо к твоему Лил Узи Верту, Дрейку и Эду Ширану. Мы же решили выбрать еще 50 (даже чуть больше!) песен, без которых сложно представить метал 1980-х, чтобы вы хорошенько кайфанули!

Слушая плейлист, можно проследить, как хэви-метал вырос из хард-рока 1970-х, оброс мускулами, оделся в кожу и латекс, примерил на себя мэйкап и к концу десятилетия стал смотреть в сторону грува и окончательно рассвирепел. В плейлисте нет песни «Master of Puppets», но есть много других — не менее важных.

Ну а теперь — плейлисты!

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