Название «Tony Flow & the Miraculously Majestic Masters of Mayhem» вам о чем‑то говорит? А «Hype»? А «Feedback»? Это группы, которые все прекрасно знают — правда, под другими именами! «Афиша Daily» приготовила для вас тест — угадать известную группу по ее раннему названию. Будет непросто!
«Drive Like I Do» — что за странное название? Кто его сменил?
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«On a Friday» — кто играл по пятницам после школы?
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«The Hype» — кто это у нас такой громкий и модный?
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«Bridges» — первая группа этих скандинавов называлась так
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«Warsaw» — не запарились и просто тыкнули наобум в карту Европы. О ком речь?
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Худрук ВИА «Поющие сердца» решил радикально обновить ансамбль. Как он стал называться в итоге?
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«Kara’s Flowers» — ну что еще за романтики?
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«Polo Club» — инди-рокеры какие‑то, из 2010-х! Или нет?
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«Tony Flow & the Miraculously Majestic Masters of Mayhem». Уффффф! Кто бы это мог быть?
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Вы не поверите, но сначала эта группа называлась «Серебро»!
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Первое название этой бритпоп-группы — «Seymour»
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В русской википедии пишут, что дуэт No Romance in China — «дедушка» одной там культовой группы 1980-х. Какой?
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Молодую группу «Митра» не пустили в Ленинградский рок-клуб: Анатолий Гуницкий из «Аквариума» посчитал ее никакущей. Но вы знаете ее название сейчас
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Классики рока сначала назывались «The Blues Boys». Кто?
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«Али-Баба и сорок разбойников» — серьезно??? Кто???
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«Starfish» — как‑то легкомысленно звучит. Неудивительно, что под этой вывеской они просуществовали недолго
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Red Milk. А что? Звучит!
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Сначала эта группа выступала как «Organisation» — потом резко поменяла название, стиль и звук
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«Gamma Ray» — звучит как какой‑то метал. Да?
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«Ashtray Heart» — кто это у нас такие декаданты?
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