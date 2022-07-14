Название «Tony Flow & the Miraculously Majestic Masters of Mayhem» вам о чем‑то говорит? А «Hype»? А «Feedback»? Это группы, которые все прекрасно знают — правда, под другими именами! «Афиша Daily» приготовила для вас тест — угадать известную группу по ее раннему названию. Будет непросто!