По традиции подводим музыкальные итоги недели. В этом выпуске — два отличных EP от российских артистов, еще одни реаниматоры звука 90-х и многое другое. Плейлисты прилагаются!

Наша Таня на «Пяти лицах» доказывает, что мы не зря ее считаем одной из лучших смарт-поп-артисток. Пять лиц, пять песен, сложная электроника, печальный голос. Именно так должна звучать поп-музыка во времена, когда многим совсем не до нее.

Проект «Уколь» от Коли Рябинникова («Источник», «Тима ищет свет») продолжает реанимировать американский инди-рок по-русски. Их новый EP — это аутсайдерские по природе и по форме песни о том, что любовь как‑то не складывается и вообще что‑то очень тревожно за себя и мир вокруг.

Еще одни реаниматоры рока девяностых — группа Momma. Школьные подруги Этта и Аллегра занимаются примерно тем же, что триумфаторки прошлых месяцев Soccer Mommy, Snail Mail и Beabadoobee, только звук у них более сухой и грязный, есть в нем что‑то и от танцевального постпанка конца восьмидесятых, и от его недавних реаниматоров типа Squid. Их новый альбом «Household Name» — стопроцентный кандидат в топ-20 за год, а сами Momma — стопроцентные будущие любимицы европейских фестивалей. Редкость по нынешним временам — альбом, кажется, можно послушать в России, как минимум на Apple Music.

К другим новостям. Хорошая группа начала десятых «Встреча рыбы» вернулась — играют все тот же поэтичный поп с роялем, ну и хорошо. Канадцы Men I Trust готовятся выпустить новый альбом — на новом сингле «Hard to Let Go» звучит все тот же успокоительный инди-поп, за что и любим. «Би-2» сделали сингл из колыбельной, написанной для умершей подруги, — один из лучших синглов группы за последние лет 10 (клип тоже стоит посмотреть). Федук и Dose записали летний хит — видимо, на пляжах России и Казахстана эта песня будет часто звучать.

А теперь — плейлисты!