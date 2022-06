На сервисе Hulu вышел сериал Дэнни Бойла «Пистолет» («Pistol») по мотивам автобиографии гитариста Sex Pistols Стива Джонса. Это шесть серий о том, как за пару лет появился, расцвел и умер панк. По такому случаю рассказываем, кто есть кто в мире Sex Pistols и кто кем стал после распада группы.

Читать текст лучше всего под наш плейлист

Джонни Роттен (Джон Лайдон) Тогда: лидер Sex Pistols, его кривляния и его дьявольский смех в начале «Anarchy in the UK», собственно, и возвестили миру о рождении панка как новой поп-музыки. Потом: основатель Public Image Ltd., то есть один из отцов постпанка, человек, который оказался куда начитаннее и наслушаннее, чем о нем думали. Соавтор «Death Disco» и «Rise», «This Is Not a Love Song» и «Public Image». В 1994 году написал бодрую и злую автобиографию «No Irish. No Blacks. No Dogs» Остается смутьяном, особо не стесняющимся ругани, но при этом обаятельным и эмоциональным человеком: может и журналиста послать, и на похоронах друга расчувствоваться.

Стив Джонс Тогда: гитарист Sex Pistols, чьи примитивные и плотные риффы возвращали слушателя во времена раннего рок-н-ролла. Потом: основал хорошую постпанк-группу The Professionals, которая выпустила всего один альбом. В 1987 году выпустил сольный альбом «Mercy». Большинство знают оттуда только заглавную песню, попавшую в саундтрек к «Miami Vice», но там весь диск интересен. Герой панка на «Mercy» превращается в усталого романтика, который обрадует даже домохозяйку. Из последующих достижений Джонса — супергруппа Neurotic Outsiders с людьми из Guns’n’Roses и Duran Duran, игравшая по-хорошему дуболомный пауэр-поп.

Клип на главный хит Джонса «Mercy», в котором его почти не отличить от других рок-героев эпохи вроде Майкла Хатченса из INXS

Пол Кук Тогда: барабанщик Sex Pistols, основавший группу вместе с Джонсом. Потом: вместе с Джонсом основал группу The Professionals. И все было бы хорошо, но во время американского тура участники коллектива попали в автокатастрофу, и концертную деятельность пришлось приостановить, а дебютный альбом «I Didn’t See It Coming» продавался так себе. После The Professionals Кук играл с Bananarama и другими нововолновыми группами. Самый его удачный творческий союз оказался с Эдвином Коллинзом: именно Кук играет на ударных в его главном хите «A Girl Like You».

Так звучала группа Кука и Джонса The Professionals

Глен Мэтлок Тогда: первый басист Sex Pistols, ушедший из группы, как он утверждает, по собственной инициативе (слишком непросто было ужиться с Роттеном), но успевший записать почти весь материал к «Never Mind the Bullocks» Потом: основал с будущим вокалистом Ultravox Миджем Юром панк-группу Rich Kids, одноименная песня добралась до топ-25 британского чарта. Поиграл с Игги Попом и The Damned. Сольным творчеством Мэтлок занялся только в девяностые. Альбом Glen Matlock & The Philistines «Who’s He Think He Is When He’s at Home?», вышедший в 1996 году, был очень бодрым и убедительным в своей животной страсти, но он пролетел мимо чартов. Зато Мэтлок в итоге играл с воссоединившимися Sex Pistols.

Rich Kids на Top of the Pops в 1978

Сид Вишез (Джон Ричи) Тогда: второй басист Sex Pistols. Совершенно не умевший играть, но при этом успешно раздражавший публику, Вишез стал символом панка конца восьмидесятых. Его растрепанный и безумный образ стал куда более узнаваемым, чем даже лицо Роттена. Потом: записал три сольных сингла, включая дикий кавер на «My Way», после чего поехал в Нью-Йорк со своей девушкой Нэнси Спанжен, активно употребляя [запрещенные наркотические вещества]. 12 октября 1978 года, после очередной дозы Вишеза нашли рядом с бездыханным телом Спанжен. Доподлинно неизвестно, кто именно ее убил. Вишеза посадили в тюрьму «Райкерс», но выпустили под залог (в обмен Вишез обещал МакЛарену записать еще музыку). Выйдя на свободу в феврале 1979 года, он вскоре скончался от передозировки.

Сид Вишез поет «My Way»

Малькольм МакЛарен Тогда: продюсер Sex Pistols и демиург панк-революции. Потом: стал главным врагом Джона Лайдона. Продолжал заниматься наследием Sex Pistols (среди прочего он выпустил фильм «Большое рок-н-ролльное надувательство»), а затем увлекся новой волной. Продюсировал Adam and The Ants и Bow Wow Wow. Затем съездил в Нью-Йорк, узнал о хип-хопе и выпустил вместе с Тревором Хорном диковинный альбом «Duck Rock» с хитом «Buffalo Gals», то была одна из первых рэп-композиций в британском чарте. Его «Waltz Darling» была, соответственно, одним из первых предвестников хауса в хит-парадах. В дальнейшем продолжал выпускать чудаковатый авант-поп, организовывал выставки, работал на телевидении, пытался стать мэром Лондона. Умер в 2010 году от рака.

«Deep In Vogue» — очередной эксперимент Макларена, на этот раз с актуальной (на конец 1980-х). танцевальной музыкой

Крис Томас Тогда: саунд-продюсер «Never Mind the Bullocks…». До них работал с Roxy Music, Procol Harum и Pink Floyd, что иронично — именно наследие классического и арт-рока Sex Pistols и попинывали на своем единственном прижизненном альбоме. Потом: cпродюсировал одни из лучших записей новой волны — «Hysteria» The Human League и «Listen Like Thieves» и «Kick» Inxs, делал звук прорывному альбому Pulp «Different Class» и саундтреку к «Королю Льву» 1994 года (вместе с Хансом Циммером), диску U2 и хиту «All For Love», песням Mystery Jets и Razorlight. В последние годы практически не работает в студии.

Один из главных хитов INXS, спродюсированный Томасом

Билл Прайс Тогда: еще один продюсер «Never Mind the Bullocks…». До этого работал с артистами вроде The Moody Blues и The Wings. Потом: rак и Крис Томас, активно включился в постпанк-революцию восьмидесятых. Продюсировал альбомы The Clash (в том числе «London Calling»), The Jesus and Mary Chain и The Pretenders. В начале девяностых поработал с Guns’n’Roses над их дилогией «Use Your Illusion». В новом веке успел поработать с The Libertines и перемикшировать «London Calling» для церемонии открытия Олимпиады 2012 года. Умер в декабре 2016 года.

Биллу Прайсу удалось поработать сразу над двумя большими хитами панка: «Never Mind The Bullocks» и «London Calling»

Уолли Найтингейл Тогда: первый гитарист группы The Strand, основанной Куком и Джонсом. После того как те познакомились с МакЛареном и попросили его помочь им с продвижением, тот потребовал уволить Найтингейла, и его уволили. Потом: безуспешно пытался продолжить музыкальную карьеру в восьмидесятые. Увлекся запрещенными веществами. Умер в 1996 году от последствий их употребления. Крисси Хайнд Тогда: работница магазина МакЛарена и Вивьен Вествуд «Sex», мучившаяся неудачными попытками создать свою рок-группу. Потом: уже в конце 1970-х создала группу The Pretenders, записала кучу больших хитов — от игривого «Brass In a Pocket» до баллады «I Stand By You» — и превратилась в икону новой волны наряду с Анни Леннокс и Грейс Джонс.