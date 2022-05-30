Прошедшая неделя была не очень богата на хорошие релизы, но кое‑что мы для вас нашли.

Четыре альбома, которые стоит послушать

Лиам Галлахер «C’Mon You Know» (доступен в России!). Младший брат Галлахер в компании Туве Лу, Дейва Грола, Эзры Кенига и прочих приятных людей из музыкальной индустрии — с лучшим своим сольным альбомом. Вместо громогласного стадионного брит-попа — всякая приятная ретросмурь с прилежными ударными и минорной эстетикой.

«Акульи слезы» «Ссадины». Уфимское дримпоп-трио перемалывает наше время не при помощи слов, но при помощи саунда. «Ссадины» — это воздушное спокойствие, но притом с запахом медленного увядания. Альбом, под который нужно прощаться: «Все, что было нам так важно, можно навсегда забыть».

Nedoremeslo «Быт». Очень своевременный альбом о большой любви и умении держаться на ногах, даже когда все очень плохо, — тот случай, когда личная история исполнительницы (см. ее пост в инстаграме*) точно накладывается на то, что чувствует каждый. Громкая, надрывная русская песня под суетливую электронику. Мы все исправим — и никто не будет один!

Алфи Темплмен «Mellow Moon» (можно послушать в России!). Этот альбом вы будете слушать летом, чтобы привести голову в порядок. Британский сингер-сонграйтер записал 14 песен для танцев разного порядка: успокоительный хип-хоп, красочный софт-рок со звонкими гитарами, диско, новая волна — и почти ни разу не промахнулся. С этими песнями хочется ворваться на летний танцпол где‑то на берегу синего-синего моря.

Йоаким Берг «Jag fortsätter glömma» (не совсем доступен в России). В Швеции была группа Kent, которая пела в основном по-шведски и делала такой поп-рок, который одновременно и растопит сердце, и заставит зарыдать, и пригласит на танцпол. Увы, Kent распались, зато их лидер Йоаким Берг все еще может и умеет и успокоить, и утешить, и обнять песней. На своем первом (!) сольном альбоме он как бы продолжает линию Kent (романтический поп-рок), только чуть с большей долей поп-составляющей.

Что еще?

Suede вернулись — Бретт Андерсон все еще хот. Ooes записала песню и сняла клип о том, каково нам всем прямо сейчас. Веснушка записала песню и сняла клип о том, каково в любое время всем юным и беззаботным. Джеймс Блейк записал альбом с приложением для релаксации Endel — всем спать 61 минуту! Наши пост-брит-поп-любимки Turin Brakes записали страшно слезливый сингл. Бывший участник групп Revenge и Monaco и вечный соратник Питера Хука Дэвид Поттс стал записывать приятнейший ретророк (у него кошмарно мало слушателей, надо это исправлять).

А теперь — плейлисты!

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