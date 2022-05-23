Каждый понедельник мы вспоминаем лучшую музыку за прошедшие семь дней. В новом выпуске рубрики «Что случилось с музыкой?» — альбомы Гарри Стайлза и Porridge Radio, треки Анны Романовской и bessonnitsa и многое другое.

Про альбом Гарри Стайлза (в России его, увы, легально не послушаешь)

«Harry’s House» бьет рекорды продаж. И во многом это из‑за того, что сам Стайлз стал иконой: стиля, звука, слога, сексуальности. При этом сам диск не то что бы не выдающийся — он сложный, многослойный, это такое ретропутешествие с крунерским замахом, с психоделическими красотами, с печальной акустикой. Чего тут нет, так больших хитов (кроме «As It Was»). «Harry’s House» — это заметки на манжетах, рассказы джентльмена на отдыхе, рефлексия под непростой аккомпанемент.

Про остальные альбомы

Новый диск нашего любимого Denderty — это куча громких рок-номеров с криком, болью и жестью плюс грандиозная песня «Пожалуйста, люби» аж в двух версиях (мы предпочитаем гитарную), обе из которых точно попадут в любой наш русскоязычный топ по итогам года.

Новый диск Everything Everything «Raw Data Feel» — все тот же виртуозный и быстроходный инди-рок на высоких нотах и вертлявом груве, что и раньше. Такую музыку хорошо и разглядывать под микроскопом, и использовать на вечеринках, и ставить себе в особо печальные моменты.

Альбом Porridge Radio «Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky» — постпанк-пластинка сезона, наряду с «Skinty Fia» Fontaines D.C. Очень громкая и очень злая музыка. Дана Марголин — одна из лучших рок-вокалисток прямо сейчас.

Также в плейлисте

Легенда рейвов Mr. Fingers учит нас отдыхать. Хамелеоны альтернативы Hundredth играют милейший синти-поп. Исполнитель Папа играет ироничный рок (как Хмыров, только более, кхм, хмурый). Уральская исполнительница bessonnitsa охлаждает смарт-поп. Экс-вокалистка Cream Soda Анна Романовская теперь 4NN4 и исполняет хороший дискотечный поп, как водится, про любовь. Ретрокрасавец Roosevelt записался с Найлом Роджерсом.

Это и многое другое — на пяти стримингах. Важно: из‑за ухода лейблов не все песни доступны в российских стримингах и российских версиях стримингов.